(Información remitida por la empresa firmante)

- Eagle Point Software adquiere Global eTraining, ampliando sus capacidades de aprendizaje y acelerando la innovación

Esta combinación reúne tecnologías y conocimientos complementarios para aportar un mayor valor a las organizaciones de los sectores AECO, diseño y fabricación

DUBUQUE, Iowa, 3 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Eagle Point Software, creadora de la plataforma de aprendizaje aplicado Pinnacle Series, ha anunciado hoy la adquisición de Global eTraining, un proveedor de formación en línea con sede en Alberta (Canadá) dirigido a profesionales de los sectores de arquitectura, ingeniería, construcción y fabricación.

Ambas empresas ofrecen formación directamente vinculada a la labor que los profesionales de los sectores AECO y de fabricación desempeñan a diario, y comparten el compromiso de ayudar a sus clientes a desarrollar a su personal y a lograr mejores resultados empresariales.

Sentimos un gran respeto por lo que Global eTraining ha construido y logrado, afirmó John Biver, consejero delegado de Eagle Point Software. Lo que hace que esta oportunidad sea tan interesante es lo bien que nuestras organizaciones se complementan entre sí. Compartimos un compromiso con nuestros clientes y la convicción de que es fundamental ayudar a las personas a sacar el máximo provecho de su tecnología. Al unir a nuestros equipos, podemos aprovechar esa base para crear nuevas oportunidades para nuestros clientes, empleados y socios.

A medida que los avances tecnológicos transforman el trabajo, las organizaciones deben desarrollar nuevas competencias y adaptarse a los cambios acelerados. Esta combinación permite a Eagle Point Software intensificar su inversión en tecnologías de aprendizaje, ampliar su oferta y desarrollar nuevos enfoques para brindar apoyo a los profesionales técnicos y a las organizaciones a las que sirven.

Hemos dedicado años a desarrollar Global eTraining centrándonos en nuestros clientes; por ello, encontrar una organización que comparta este compromiso era fundamental al plantearnos nuestro futuro, explicó Susan Brattberg, cofundadora y directora de atención al cliente de Global eTraining. Eagle Point comparte nuestros valores y nuestra visión: ayudar a las personas a aprender más rápido, retener mejor la información, ahorrar tiempo y aplicar sus competencias en proyectos del mundo real. Unir fuerzas nos permite aprovechar lo que ya hemos logrado, ampliar nuestras capacidades y seguir ofreciendo el servicio que nuestros clientes esperan. Estamos profundamente agradecidos a los equipos, clientes y socios que han marcado la trayectoria de ambas empresas. ¡Juntos, esto no es más que el comienzo!.

La adquisición representa un paso más en la inversión continua de Eagle Point Software destinada a ayudar a las organizaciones a desarrollar a su personal, fortalecer la adopción de tecnología y mejorar el desempeño empresarial.

Sampford Advisors actuó como asesor financiero de Global eTraining, mientras que Bryan & Company LLP ejerció como asesor legal. Ascentage Advisors actuó como asesor de Eagle Point Software, dando continuidad a su prolongada relación de asesoramiento con la empresa. Por su parte, Pierce Atwood LLP actuó como asesor legal de Eagle Point Software.

Acerca de Eagle Point Software

Eagle Point Software es el desarrollador de Pinnacle Series, una plataforma de aprendizaje aplicado que ayuda a las organizaciones a desarrollar competencias, mejorar la adopción de tecnología y proporcionar apoyo a sus equipos durante el flujo de trabajo. Al prestar servicios a los sectores de arquitectura, ingeniería, construcción, operaciones, diseño y fabricación, Pinnacle Series integra el aprendizaje en línea (eLearning), evaluaciones de competencias, rutas de aprendizaje personalizadas, conocimiento organizacional y orientación sobre flujos de trabajo en un entorno centralizado. Eagle Point Software ayuda a las organizaciones a potenciar las capacidades de su fuerza laboral y a transformar el aprendizaje en resultados empresariales medibles.

Acerca de Global eTraining

Con la confianza de empresas líderes en los sectores AECO y de manufactura a nivel mundial, la plataforma de adopción digital de Global eTraining, impulsada por inteligencia artificial, potencia el capital humano y acelera la preparación de la fuerza laboral. Esta plataforma transforma información corporativa y específica de cada proyecto en conocimiento práctico, facilita el acceso a procedimientos dinámicos durante el flujo de trabajo y ayuda a cerrar brechas de competencias mediante evaluaciones, análisis y rutas de aprendizaje basados en IA; todo ello con el fin de construir una infraestructura de conocimiento que impulse la adopción tecnológica a gran escala.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/eagle-point-software-adquiere-global-etraining-302928028.html