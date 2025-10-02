Eightco Holdings Inc. ($ORBS) amplía el acceso de los inversores con la negociación de opciones

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 17 millones de personas verificadas en todo el mundo, con más de 2 millones añadidas desde el lanzamiento de Worldcoin Treasury hace solo tres semanas

La audaz iniciativa Power of 8 de $ORBS tiene como objetivo acumular 800 millones de tokens Worldcoin (WLD) y verificar a 8.000 millones de personas

Dan Ives, reconocido experto en tecnología e inteligencia artificial y analista de Wall Street, es el presidente del consejo de administración

World es el sistema de inicio de sesión único y verificación de identidad humana para la era de la inteligencia artificial

"Si tenemos éxito en nuestra misión, World podría convertirse en la mayor red de personas reales en línea, cambiando fundamentalmente la forma en que interactuamos y realizamos transacciones a través de Internet", afirmó Sam Altman.

Entre los inversores se encuentran MOZAYYX, BitMine Immersion (BMNR), World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard y muchos más

EASTON, Pa., 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ha anunciado hoy que la red World ha superado los 17 millones de usuarios verificados, lo que supone un aumento de más de 2 millones desde el lanzamiento de $ORBS hace solo tres semanas. La empresa ha presentado recientemente su iniciativa 'Power of 8', cuyo objetivo es alcanzar los 800 millones de Worldcoin (WLD) y los 8.000 millones de usuarios verificados. Además, la empresa ha anunciado que ya está disponible el comercio de opciones, lo que ofrece nuevas oportunidades a los inversores para participar en $ORBS mientras la empresa continúa su rápido crecimiento y expansión.

Estamos avanzando rápidamente en el proyecto 'Power of 8' y alcanzar los 17 millones de personas verificadas supone un paso fundamental hacia un mundo en el que la confianza digital sea universal y sin fisuras, afirmó Dan Ives, presidente de Eightco Holdings Inc. ($ORBS). World está impulsando el futuro del inicio de sesión único, lo que permite interacciones seguras y anónimas en línea para millones de personas en todo el mundo.

17 millones es también un número importante para nuestra historia del 'Power of 8', ya que 8 elevado a la octava potencia es 17 millones, comentó Kevin O'Donnell, consejero delegado de Eightco. Estoy deseando unirme al presidente Ives en las tiendas World de Singapur y Seúl, donde podremos conocer e interactuar con otros ORBS-ianos.

Por otra parte, Eightco ha anunciado hoy que las opciones estandarizadas sobre sus acciones ordinarias ya están disponibles para su negociación en el mercado de opciones Nasdaq con el símbolo ORBS. Las opciones incluyen una serie de fechas de vencimiento y precios de ejercicio estándar. Esta cotización mejora la accesibilidad para los inversores, proporciona herramientas para la gestión de riesgos y mejora la liquidez general de las acciones de la empresa.

Ahora, con la posibilidad de operar con opciones, los inversores disponen de nuevas formas de participar en nuestro crecimiento y nuestro impulso, añadió Ives.

Como parte de su misión de dar a conocer $ORBS y Worldcoin a nivel mundial, el presidente Ives se embarcará en la gira mundial ORBS, en la que visitará varias de las ciudades donde se encuentran las tiendas World, entre ellas:

6 de octubre: Los Ángeles

7 de octubre: San Francisco

Del 18 al 21 de octubre: Bangkok

Del 22 al 23 de octubre: Kuala Lumpur

Del 24 al 25 de octubre: Singapur

Del 27 al 28 de octubre: Seúl

Del 29 al 30 de octubre: Tokio

Del 8 al 10 de diciembre: Londres

Eightco Holdings Inc. (ORBS) se compromete a establecer una base universal para la identidad digital. La tecnología Orb de verificación patentada por World está diseñada para hacer frente a los retos de seguridad e identidad del futuro, ofreciendo un camino hacia una identidad digital universalmente fiable y la base para la próxima generación de confianza, verificación e intercambio económico en línea. Los Orbs son la columna vertebral del hardware de Worldcoin, que verifica a los seres humanos únicos, distribuye tokens de forma justa y crea un sistema de identidad digital de confianza. World será la plataforma de verificación líder para los consumidores de todo el mundo.

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ofrece una estrategia de tesorería Worldcoin (WLD) única en su género. Con esta tesorería de activos digitales (DAT), Eightco está impulsando la revolución de la IA, implementando una capa de infraestructura tecnológica que es fundamental para el futuro de la autenticación, la verificación y la prueba de humanidad (PoH). World es el inicio de sesión único y la verificación de prueba de humanidad para la era de la IA. En un mundo cada vez más agente, Eightco tiene como objetivo lograr una base universal para la identidad digital.

Si desea conocer más detalles visítenos en X: https://x.com/iamhuman_orbs https://x.com/divestech

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones de este comunicado de prensa, salvo las declaraciones de hechos históricos, pueden considerarse prospectivas. Palabras como planea, espera, hará, anticipa, continuará, expandirá, avanzará, desarrollará, cree, orientación, objetivo, puede, permanecer, proyectar, perspectiva, pretender, estimar, podría, debería y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen por objeto identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la dirección, que están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de resultados futuros. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como consecuencia de diversos factores, entre los que se incluyen, sin limitación: la capacidad de Eightco para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de Eightco; La incapacidad de Eightco para recaudar el capital adecuado para financiar su negocio; la incapacidad de Eightco para innovar y atraer usuarios para los productos de Eightco; la futura legislación y reglamentación que afecte negativamente a los activos digitales; y el cambio de postura del público y del gobierno con respecto a la actividad minera de activos digitales. Dados estos riesgos e incertidumbres, se le advierte que no confíe indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. Para obtener más información sobre otros riesgos e incertidumbres, así como otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría hacer que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la SEC), incluido su informe anual en el formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025. Toda la información contenida en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o acontecimientos futuros, salvo que lo exija la ley.

