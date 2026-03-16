EightSix lanza Brand Studio: El primer sistema de inteligencia musical de marca del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos años de desarrollo. Más de 25 años de experiencia en el sector. Un nuevo estándar global para el uso de la música por parte de las marcas.

BERLIN, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- EightSix lanza hoy Brand Studio, el primer sistema de inteligencia musical de marca del mundo: una plataforma que transforma la forma en que las marcas globales descubren, evalúan, licencian e implementan música en cada punto de contacto del cliente.

Desarrollado a lo largo de dos años intensivos y moldeado por más de 25 años de experiencia combinada en composición, supervisión musical, licencias y tecnología de audio, Brand Studio aporta estructura, ciencia y responsabilidad a un área del marketing que ha operado por instinto durante demasiado tiempo. La música es el motor emocional más poderoso en la publicidad, pero sigue siendo la última frontera desestructurada, regida por el gusto, las tendencias y el debate subjetivo. Brand Studio cambia eso.

Cómo funciona

En el corazón de Brand Studio se encuentra mDNA™ (Music DNA), un marco patentado que evalúa cómo una marca utiliza la música en función del género, la emoción, el tempo, la energía y el posicionamiento cultural. Cada decisión musical, desde las canciones de campaña hasta las ediciones sociales, desde las licencias globales hasta las colaboraciones con creadores, se alinea con este estándar de vida. El aprendizaje automático de la plataforma se basa en décadas de conocimiento real de la industria, proporcionando inteligencia específica para cada dominio que las marcas pueden medir y defender.

Las capacidades clave incluyen Discover, para buscar música mundial en función del mDNA™ de una marca; SceneMatch™, que utiliza el mapeo de audio basado en narrativa para vincular música con vídeo en segundos; ArtistMatch™, para la identificación de artistas que se ajusten a la marca con modelado de presupuesto; SmartTest™, desarrollado con SoundOut y más de 500.000 estudios de consumidores, que ofrece validación basada en evidencia en menos de dos minutos; y SmartLicense™, que hace que las licencias globales complejas sean transparentes y escalables.

"Todas las marcas dicen que la música genera emociones, pero ninguna puede demostrar qué música impulsa las ventas. Esa era ha terminado. Brand Studio hace que cada decisión musical sea tan defendible como la inversión en medios." — Gordian Gleiβ, cofundador de EightSix

"Cada capa de esta plataforma refleja cómo funciona la música en el mundo real, no como los tecnólogos imaginan que debería. Capacitamos al sistema con las decisiones que supervisores, compositores y licenciatarios experimentados toman a diario, y luego le dimos una escala que ningún equipo humano podría lograr por sí solo." — Grace Hammond, desarrolladora principal, EightSix

"Cada capa de esta plataforma refleja cómo funciona la música en el mundo real, no cómo los tecnólogos imaginan que debería. Capacitamos el sistema con las decisiones que toman a diario supervisores, compositores y licenciatarios con experiencia, y luego le dimos una escala que ningún equipo humano podría lograr por sí solo". — Grace Hammond, Desarrolladora Principal, EightSix

Socios de clase mundial. Diseñados para CMOs.

EightSix se ha asociado con SoundOut, líder mundial en pruebas de música para consumidores, y Cyanite, pionera en análisis de audio basado en IA, para garantizar que Brand Studio cumpla con los más altos estándares globales. La plataforma está diseñada para equipos de marca empresariales, directores de marketing, agencias y responsables de compras que necesitan que cada factor de inversión sea defendible, medible y esté alineado con la estrategia.

A medida que Brand Studio crezca, los creadores y compositores independientes obtendrán acceso estructurado a los informes de marca, abriendo una nueva vía comercial donde la música se evalúa de forma inteligente, se monetiza de forma responsable y los creadores se benefician de la misma inteligencia que impulsa a las marcas.

"El problema nunca fue la creatividad. Fue la comunicación. Brand Studio ofrece a los equipos un lenguaje común para las decisiones musicales. Cuando todos trabajan con la misma inteligencia, las decisiones se aceleran, la convicción crece y las marcas suenan inconfundiblemente como ellas mismas, en todas partes." — Shai Caleb Hirschson, cofundador, EightSix

Música. Sonido. Decodificado.

Brand Studio por EightSix.

El estándar global para inteligencia musical de marca.

Acerca de EightSix

EightSix es un socio estratégico para las marcas que abordan la creciente importancia de la música y el sonido en la comunicación. Fundada en Berlín, la empresa trabaja en la intersección del sonido, la estrategia y la tecnología para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones musicales creativas, explicables y defendibles a gran escala.

EightSix apoya a los equipos de marca y a sus agencias combinando su experiencia creativa con análisis estructurado, conocimiento de la audiencia y marcos de decisión que reducen la subjetividad y mejoran la coherencia. Su trabajo abarca la estrategia musical de marca, los sistemas de sonido, las colaboraciones con artistas y herramientas propias de apoyo a la toma de decisiones, incluyendo EightSix Brand Studio, una plataforma web diseñada para aportar claridad y coherencia a las elecciones musicales y sonoras en todas las campañas.

Con un equipo multidisciplinar de 15 especialistas que trabajan a nivel internacional, EightSix colabora estrechamente con marcas líderes como OTTO, Siemens Home Appliances, DEICHMANN y Ferrero. La empresa está comprometida con la innovación responsable, la creatividad humana y el trato justo a los creadores, integrando la tecnología y la IA solo cuando contribuyen significativamente a la comprensión y la toma de decisiones.

EightSix tiene su sede en Berlín y opera a nivel mundial.

Más información en www.eightsix.com

Contacto:Prensa press@eightsix.com

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