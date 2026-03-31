Enabot presenta EBO Max, un robot familiar con IA diseñado para pensar, aprender y cuidar

(Información remitida por la empresa firmante)

Con un cerebro de IA integrado, memoria a largo plazo e interacción en lenguaje natural, EBO Max aporta un nuevo nivel de atención y compañía a los hogares modernos.

SHENZHEN, China, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Enabot, un pionero en robótica de compañía familiar, anunció hoy el lanzamiento de EBO Max, su robot doméstico más avanzado hasta la fecha. Impulsado por un nuevo cerebro de IA, EBO Max está diseñado para pensar, aprender y adaptarse dentro del hogar, proporcionando asistencia inteligente, compañía familiar y monitoreo del hogar en un solo dispositivo móvil. El EBO Max está disponible para reservas a 549,99 € (50 € de descuento) en el sitio web de Enabot.

El núcleo de EBO Max reside en un cerebro de IA mejorado, capaz de percepción multimodal, comprensión contextual y memoria a largo plazo. Al combinar visión, voz y percepción del entorno, el robot puede interpretar situaciones y tomar decisiones dinámicas mientras realiza tareas en el hogar.

A diferencia de las cámaras inteligentes o los asistentes de voz tradicionales, EBO Max está diseñado para moverse. Gracias a su navegación inteligente, puede localizar a miembros de la familia o mascotas, revisar diferentes áreas del hogar e identificar posibles cambios o actividad inusual.

También es capaz de ejecutar tareas de varios pasos con una mínima intervención. Los usuarios pueden asignar tareas de forma remota, interactuar mediante la voz y recibir recordatorios personalizados. El robot también puede realizar tareas programadas o basadas en condiciones, adaptándose a diferentes escenarios cotidianos.

Diseñado para la vida familiar cotidiana, EBO Max admite una amplia gama de usos reales. Los usuarios pueden conectarse mediante videollamada bidireccional, ver cómo están sus seres queridos, vigilar a sus mascotas o recibir alertas cuando algo cambia en casa, como posibles caídas. Gracias a su imagen 4K, también puede capturar momentos importantes y proporcionar recordatorios oportunos basados en rutinas.

Con el tiempo, EBO Max se familiariza con su entorno mediante memoria a largo plazo, lo que le permite responder de forma más natural y eficiente a medida que aprende los patrones del hogar.

Gracias a su combinación de movilidad, inteligencia artificial y diseño centrado en el usuario, EBO Max refleja la visión de Enabot de crear robots que no solo asistan, sino que se integren de forma natural en el hogar.

Acerca de Enabot

Enabot cree que nuestros hogares inteligentes pueden mejorar nuestras vidas. Nuestra visión de un mundo impulsado por la tecnología es positiva, donde los robots forman parte de las soluciones a los problemas cotidianos, permitiendo que las personas dediquen su tiempo a lo que más importa: estar presentes para sus seres queridos. Al conectar a las personas, nos dedicamos a promover el amor, la compañía y el compartir.

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