Energía con DJI: Estaciones de energía portátiles con casi un 60 % de descuento por Black Friday

SHENZHEN, China, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en drones civiles y tecnología de cámaras creativas, anunció hoy ofertas de Black Friday por tiempo limitado para sus populares estaciones de energía portátiles de alta capacidad, disponibles desde el jueves 20 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre de 2025. Habrá promociones disponibles para quienes realicen las compras navideñas anticipadas en la tienda oficial de DJI y en Amazon.

Ofertas de Black Friday por tiempo limitado

DJI Power 2000 es una estación de energía portátil con 2048 Wh de capacidad que puede mantener una salida de 3000 W hasta agotarse para alimentar de manera fiable más del 99 % de los electrodomésticos del hogar, entre ellos, cocinas de inducción, refrigeradores y luces. Puede recargarse hasta el 80 % en solo 45 minutos y conectarse a hasta diez unidades de batería de expansión de energía de 2048 Wh Power Expansion Battery 2000 para aumentar su capacidad a 22 528 Wh. DJI Power 2000 es una solución ideal como fuente de alimentación auxiliar en el hogar, en viajes por carretera, campamentos, producción de cine y televisión, y mucho más. Precio de venta: 2,199 €

Amazon: Ahorre hasta un 29 %

Tienda DJI Ahorre hasta un 50 %

DJI Power 1000 V2 es una estación de energía portátil que cuenta con 1024 Wh de capacidad y puede mantener una salida de 2600 W. Con un peso de solo 14,2 kg, puede cargarse por completo en menos de una hora, o al 80 % en solo 37 minutos. DJI Power 1000 V2 es perfecta para campistas, creadores de contenido, aficionados al bricolaje y para quienes viajan por carretera. Puede servir como batería auxiliar en casa. Precio de venta: 999 €

Amazon : Ahorre hasta un 28 %

: Ahorre hasta un 28 % Tienda DJI Ahorre hasta un 59 %

Para obtener más información sobre las ofertas de Black Friday de DJI, visite store.dji.com o Amazon para las promociones de DJI Power 2000 o DJI Power 1000 V2 .

Sobre DJI

Desde 2006, DJI ha liderado el mundo con innovaciones en drones civiles que han permitido a las personas volar por primera vez, a los visionarios convertir su imaginación en realidad y a los profesionales transformar por completo su trabajo. Hoy en día, DJI trabaja para construir un mundo mejor promoviendo continuamente el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una genuina curiosidad, DJI ha ampliado sus ambiciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y cartografía, y la inspección de infraestructuras. En cada aplicación, los productos de DJI ofrecen experiencias que aportan valor a la vida de las personas en todo el mundo de formas más profundas que nunca.

