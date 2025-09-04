English Path se lanza oficialmente en Arabia Saudita

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- English Path (EP), parte de GEDU Global Education, se ha lanzado oficialmente en Arabia Saudita.

El anuncio se realizó en la Cumbre de Liderazgo GREAT Futures entre Reino Unido y Arabia Saudita, celebrada en Londres.

EP es uno de los institutos de idiomas líderes a nivel mundial, con campus en Reino Unido, Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Australia.

Operando bajo el Instituto Global de Formación en Emprendimiento (GIE), licenciado por la Corporación de Formación Técnica y Vocacional (TVTC), EP ofrecerá al Reino programas de inglés con acreditación internacional, profesores expertos y un sólido apoyo estudiantil.

El consejero delegado de EP, Tom Buckley, afirmó que este es un avance crucial para la organización y consolida a EP en un mercado global de alto crecimiento.

"EP capacita a los estudiantes con una educación de idiomas de primer nivel, y estamos encantados de traer esta oferta a Arabia Saudita", afirmó Buckley.

"En EP y GEDU también nos enorgullece colaborar con importantes organizaciones privadas y gubernamentales saudíes, lo que refuerza nuestra misión de empoderar a los estudiantes y contribuir a los objetivos de Visión 2030".

"Visión 2030 pone un gran énfasis en la educación, y compartimos esta ambición de convertir a Arabia Saudita en un polo de atracción para la educación en todos los niveles y la movilidad estudiantil globa"l.

"La sólida colaboración que hemos visto en la Cumbre de Liderazgo GREAT Futures entre Reino Unido y Arabia Saudita es fundamental para el desarrollo futuro en sectores clave y aportará beneficios mutuos tanto a Reino Unido como al Reino a corto y largo plazo".

"Nuestra ambición como grupo va más allá de nosotros mismos: queremos asociarnos con otras instituciones para ayudarlas a llevar su oferta educativa al Reino y ofrecer programas de acceso a otras universidades de todo el mundo".

"Esperamos seguir fortaleciendo la relación a través de nuestro trabajo y agradecemos al Ministerio de Inversiones y a TVTC su inquebrantable apoyo."

Acerca de EP:

En English Path, somos más que una escuela. Estamos aquí para ayudarte a descubrir el mundo usando un idioma común. Nuestro principal objetivo es la enseñanza de idiomas, y contamos con diferentes cursos diseñados especialmente para ti. Queremos ofrecerte las herramientas para hablar con confianza y triunfar en el mundo diverso de hoy.

Propósito:

Proporcionar a las personas los medios para comunicarse entre sí en un mundo dividido, uniendo a las personas a través del idioma. Las personas que pueden comunicarse sin barreras tienen más probabilidades de trabajar y convivir en armonía. Esa es la razón de ser de English Path.

Visión:

Crear el proveedor de idiomas y vías de aprendizaje más accesible e innovador del mundo, que transforma vidas a través de una educación que marca una diferencia fundamental en la calidad de vida.

Misión:

Un mundo donde todas las personas puedan comunicarse usando un idioma común, eliminando la desigualdad y creando igualdad de condiciones. Cursos que estimulen y desafíen. Estudiantes que aprendan, sobresalgan y crezcan.

Para más información, visite Learn English, French & German Worldwide | EP

Acerca de GEDU:

GEDU Global Education (GEDU) cambia vidas a través de la educación y marca una diferencia fundamental en la calidad de vida y el acceso al aprendizaje a nivel mundial.

Operamos en 15 países, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Malta, Emiratos Árabes Unidos, India, Arabia Saudita, Australia, Irlanda y Canadá.

Ofrecemos una amplia gama de oportunidades educativas, desde educación primaria y secundaria hasta licenciaturas y masters, además de prácticas y escuelas de idiomas. Nuestra cartera cuenta con más de 75 000 estudiantes, abarca una amplia gama de asignaturas y se caracteriza por un enfoque centrado en la empleabilidad y la experiencia del estudiante para maximizar el retorno de la inversión.

La educación es transformadora, y esto es lo que nos motiva.

Para más información, visite Home - Gedu Global

