(Información remitida por la empresa firmante)

- Eni y Commonwealth Fusion Systems firman un acuerdo de compra de energía por más de mil millones de dólares, ampliando su asociación estratégica para comercializar energía de fusión

Eni, como inversor estratégico de CFS, firma un acuerdo de compraventa por valor de más de mil millones de dólares para la energía de fusión limpia de la primera central eléctrica ARC de CFS en el condado de Chesterfield, Virginia .

El acuerdo fortalece la colaboración estratégica entre Eni y CFS y su esfuerzo conjunto para comercializar la energía de fusión, una tecnología innovadora con el potencial de transformar el panorama energético mundial.

Eni es accionista de CFS desde 2018. El acuerdo de compraventa amplía la colaboración tecnológica existente entre ambas empresas para incluir también una alianza comercial.

DEVENS, Mass. y SAN DONATO MILANESE, Italia, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Eni y Commonwealth Fusion Systems (CFS) anunciaron hoy un acuerdo de compraventa de energía por un valor de más de mil millones de dólares, ampliando una asociación estratégica de larga data entre las empresas para comercializar energía de fusión.

El acuerdo de compra de energía (PPA) se refiere a la adquisición por parte de Eni de energía descarbonizada procedente de la planta de energía de fusión ARC de 400 MW de CFS en el condado de Chesterfield, Virginia, cuya conexión a la red se prevé a principios de la década de 2030. No se revelaron los términos financieros. Este es el segundo acuerdo de compra que CFS firma en tres meses para su primera planta de energía de fusión a escala de red.

"El acuerdo con Eni demuestra el valor de la energía de fusión en la red. Es un gran voto de confianza que Eni, que ha contribuido a nuestra ejecución desde el principio, adquiera la energía que pretendemos generar en Virginia", declaró Bob Mumgaard, cofundador y consejero delegado de CFS. "Nuestra energía de fusión atrae a diversos clientes de todo el mundo, desde hiperescaladores hasta líderes energéticos tradicionales, gracias a la promesa de una energía limpia y prácticamente ilimitada".

"Esta colaboración estratégica, con un compromiso tangible con la adquisición de energía de fusión, marca un punto de inflexión en el que la fusión se convierte en una oportunidad industrial plena", explicó Claudio Descalzi, consejero delegado de Eni. "Eni ha fortalecido su colaboración con CFS con su experiencia tecnológica desde su primera inversión en la compañía en 2018. A medida que crece la demanda energética, Eni apoya el desarrollo de la energía de fusión como un nuevo paradigma energético capaz de producir energía limpia, segura y prácticamente inagotable. Esta alianza internacional confirma nuestro compromiso de hacer realidad la energía de fusión, promoviendo su industrialización para un futuro energético más sostenible".

El PPA se produce tras la ronda Serie B2 de 863 millones de dólares de CFS, en la que Eni incrementó su inversión en CFS. Eni, que fue una de las primeras empresas en invertir en CFS en 2018 y cree en la fusión, es hoy un accionista estratégico. En 2023, ambas compañías firmaron un Acuerdo Marco de Colaboración para acelerar el desarrollo de la energía de fusión. La colaboración entre ambas empresas incluye apoyo operativo y tecnológico; ejecución de proyectos mediante el intercambio de metodologías aprendidas en el sector energético; y relaciones con las partes interesadas.

El PPA confirma además que CFS se encuentra en la vía más prometedora para generar energía de fusión comercial en los próximos años. La compañía ha demostrado su capacidad desarrollando avances clave en imanes superconductores de alta temperatura y manteniendo su ritmo de ejecución en la construcción de la máquina de demostración de fusión SPARC en Devens, Massachusetts.

Eni, empresa global de tecnología energética con sede en San Donato Milanese, Italia, opera en el sector energético estadounidense desde el año 1968. Sus operaciones incluyen la producción de petróleo y gas natural, energías renovables y biocombustibles. Eni también invierte en tecnologías innovadoras para la transición energética a través de Eni Next, su división de capital riesgo corporativo con sede en Boston.

Acerca de Commonwealth Fusion Systems

Commonwealth Fusion Systems es la empresa privada de fusión más grande y líder del mundo. Su proyecto estrella, SPARC, generará energía neta, allanando el camino hacia una energía ilimitada y libre de carbono. La empresa ha recaudado casi 3000 millones de dólares en capital desde su fundación en 2018.

Acerca de Eni

Eni es una empresa global de tecnología energética que opera en 64 países y cuenta con aproximadamente 32.500 empleados. Originalmente una empresa de petróleo y gas, ha evolucionado hasta convertirse en una empresa energética integrada, desempeñando un papel clave para garantizar la seguridad energética y liderar la transición energética. El objetivo de Eni es lograr la neutralidad de carbono para 2050 mediante la descarbonización de sus procesos y de los productos que vende a sus clientes. En consonancia con este objetivo, Eni invierte en la investigación y el desarrollo de tecnologías que puedan acelerar la transición hacia una energía cada vez más sostenible. Las fuentes de energía renovables, la biorrefinación y la captura y almacenamiento de carbono son solo algunos ejemplos de las áreas de actividad e investigación de Eni. Además, la empresa está explorando tecnologías innovadoras como la energía de fusión, una tecnología basada en los procesos físicos que impulsan las estrellas y que podría generar energía segura, prácticamente ilimitada y con cero emisiones.

Contactos de medios

Para CFS: press@cfs.enert

Para Eni: Oficina de Prensa: ufficio.stampa@eni.com Tel. +39.0252031875 – +39.0659822030Sitio web: www.eni.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2432727... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778137...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eni-y-commonwealth-fusion-systems-firman-un-acuerdo-de-compra-de-energia-por-mas-de-mil-millones-de-dolares-302564715.html