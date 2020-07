Enozo Technologies, Inc. amplía la línea de productos con el nuevo EnozoWASH

Enozo se asocia con Agrify para revolucionar la industria agrícola para detener el crecimiento de patógenos no deseados y hongos en superficies y plantas orgánicas

BOSTON, 8 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Enozo Technologies, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851703-1&h=2870920330&u....], el líder mundial en productos portátiles de limpieza y desinfección de ozono bajo demanda se enorgullece de anunciar un nuevo miembro de la línea Enozo. El EnozoWASH es un limpiador de pulverización industrial desarrollado por los cerebros del MIT que utiliza la tecnología patentada Active Diamond Electrolytic Process Technology(TM) (ADEPT) para crear un desinfectante de ozono fácil de usar y de baja concentración a partir del agua, en el agua. El EnozoWASH es el resultado directo de la misión principal de Enozo, combinando el poder de la naturaleza con la ciencia y la tecnología para apoyar un planeta más verde, industrias más sostenibles y poblaciones más saludables. El EnozoWASH se une a una manguera estándar o pulverizador de mochila. Está clasificado para 7.500 galones totales de agua ozonizada. El nuevo EnozoWASH está disponible a 1.899 dólares estadounidenses.

El lanzamiento del nuevo EnozoWASH incluye una asociación en el segmento agrícola con Agrify Corporation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851703-1&h=1554907373&u...], un desarrollador en rápida expansión de soluciones de cultivo de interior premium para el mercado del cannabis y el cáñamo. "El nuevo EnozoWASH apoya directamente nuestra misión de ayudar a los horticultores a producir cultivos de la más alta calidad posible, al mismo tiempo que protege sus cultivos de productos químicos, mohos y la bacteria Fusarium que mata cultivos", dijo Raymond Nobu Chang, consejero delegado de Agrify. "Estamos encantados de asociarnos con Enozo para los derechos exclusivos del mercado agrícola."

"El EnozoWASH nos permite proporcionar un desinfectante revolucionario, portátil y sostenible para áreas de gran volumen para ayudar a proteger las plantas orgánicas, así como instalaciones de salud, supermercados, escuelas, residencias de ancianos y mucho más," dijo Wayne Lieberman, consejero delegado de Enozo Technologies, Inc.

Cómo funcionaEl EnozoWASH es un nuevo generador portátil de ozono acuoso que se adapta a mangueras de jardín, pulverizadores de mochila y otras fuentes de agua. Al igual que las botellas de aerosol EnozoPRO y EnozoHOME, el EnozoWASH mata al 99 - 99,9% de las bacterias no deseadas, hongos, moho y más con baja concentración de ozono en el agua. El usuario simplemente carga la batería y aprieta el gatillo para entregar agua ozonizada bajo demanda, hasta 7.500 galones en total.

Por qué comprarloEl EnozoWASH es ideal para su uso en grandes áreas y superficies, incluyendo suelos, paredes, espacios al aire libre, plantas y productos. El EnozoWASH ayuda al usuario a evitar la compra de varios limpiadores y desinfectantes diferentes. Y dado que el EnozoWASH se puede conectar a mangueras estándar y fuentes de agua limpia, no hay necesidad de comprar accesorios especiales. No requiere filtros adicionales, ni estabilizadores u otros consumibles caros. Un EnozoWASH conectado puede desinfectar las superficies del lugar de trabajo de la oficina y las áreas comunes, interiores de ambulancias, escritorios escolares, asientos de cine, plantas y mucho más. El versátil pulverizador desinfectante EnozoWASH se puede utilizar como pulverizador de mano o incorporado en un sistema de limpieza integrado. El EnozoWASH produce un limpiador y desinfectante de ozono de baja concentración por lo que no es necesaria la evacuación de un área designada antes o después de rociar el agua ozonizada producida.

*Food Contact Sanitization Testing según AOAC 960.09 en E. coli, Staph y Fusarium.

Acerca de Enozo Technologies, Inc.Desde 2009, cuando la compañía tomó forma por primera vez como Electrolytic Ozone, Inc., Enozo Technologies, Inc. ha estado combinando lo mejor en ciencia y tecnología con nuestra experiencia para cambiar el mundo para mejor. Desarrollamos soluciones de ozono bajo demanda que reemplazan los productos químicos tóxicos para desinfectar y limpiar en aplicaciones industriales y domésticas para revolucionar la salud y la seguridad para todos. Para obtener más información sobre Enozo Technologies, Inc., visite Enozo.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851703-1&h=3489826815&u...].

Acerca de AgrifyAgrify es un desarrollador en rápido crecimiento de soluciones de cultivo de interior premium para el mercado de cannabis y cáñamo. Nuestras soluciones integrales de crecimiento se han desarrollado con una misión en mente: ayudar a nuestros valiosos clientes a producir productos de la más alta calidad posible con consistencia y rendimientos superiores. Agrify es una empresa que no toca plantas. Para obtener más información, consulte www.agrify.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2851703-1&h=1163644566&u...].

