-Envision Energy completa su mayor financiación sindicada no relacionada con proyectos offshore con un préstamo vinculado a la sostenibilidad por 600 millones de dólares estadounidenses

HONG KONG, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, líder mundial en tecnología verde, anunció el cierre exitoso de un préstamo sindicado a plazo fijo vinculado a la sostenibilidad por un valor equivalente a 600 millones de dólares estadounidenses a 1+2 años en Hong Kong. Esto representa el mayor préstamo sindicado no relacionado con proyectos de la compañía en el mercado internacional de crédito offshore, mediante una sindicación pública de amplia distribución, que ha atraído una sólida participación de las principales instituciones financieras mundiales. La transacción representa un hito significativo en la continua expansión de Envision de sus canales de financiación internacionales diversificados y demuestra una sólida confianza en su sólido perfil crediticio y su estrategia de sostenibilidad a largo plazo.

El préstamo está gestionado conjuntamente por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, como Coordinadores de Estructuración de Sostenibilidad, Organizadores Principales Mandatarios, Colocadores y Suscriptores, junto con un consorcio de bancos de diversas jurisdicciones, como Australia, Alemania, Francia, Italia, España, Oriente Medio y China. La transacción ha recibido una acogida abrumadora por parte de la comunidad bancaria, con una sobresuscripción, y se ha ampliado al equivalente a 600 millones de dólares estadounidenses desde el importe inicial de 500 millones de dólares estadounidenses. 13 bancos participan en la sindicación final y se ha concedido una opción de greenshoe adicional de 100 millones de dólares estadounidenses.

La transacción se ha estructurado como un préstamo vinculado a la sostenibilidad (SLL). Su estructura está sujeta al cumplimiento de los Objetivos de Rendimiento de Sostenibilidad, incluyendo la intensidad de las emisiones de GEI de Alcance 3 y la capacidad anual instalada de aerogeneradores. El marco cumple con los Principios de préstamos vinculados a la sostenibilidad ("SLLP") de la Asociación del mercado de préstamos / Asociación del mercado de préstamos de Asia Pacífico / Asociación de sindicaciones y comercio de préstamos ("LMA/APLMA/LSTA") y ha sido verificado de forma independiente por DNV Business Assurance Limited.

"Esta transacción demuestra la sólida confianza de las principales instituciones financieras globales en el perfil crediticio, el modelo de negocio y el liderazgo en sostenibilidad de Envision Energy", afirmó Joseph Ma, codirector financiero de Envision Energy. "Nos complace asociarnos con un distinguido grupo de instituciones financieras que comparten nuestra visión de acelerar la transición energética global. Esta financiación mejora nuestra flexibilidad para escalar nuestras innovaciones en sistemas de energía renovable, almacenamiento de energía e hidrógeno verde, a la vez que refuerza nuestro compromiso con un desempeño de sostenibilidad medible. A medida que continuamos impulsando la IA física para construir el sistema energético del futuro, seguimos comprometidos con la construcción de un futuro energético seguro, inteligente y sostenible, y con la creación de valor a largo plazo para nuestros clientes, socios y la sociedad".

"Esta transacción refleja la confianza mutua que hemos construido con Envision Energy a lo largo del tiempo, así como nuestro compromiso de apoyar a nuestros clientes en cada etapa de su crecimiento, especialmente en su expansión internacional y transformación sostenible", explicó Jorge González Jacob, director de Préstamos Corporativos de BBVA. "El modelo de negocio resiliente de Envision y sus objetivos de sostenibilidad medibles se alinean estrechamente con nuestras prioridades de financiación, reforzando nuestro apoyo a su expansión internacional a largo plazo. Nos enorgullece aprovechar la plataforma de distribución global de BBVA y su experiencia en finanzas sostenibles para respaldar modelos de negocio que están acelerando la transición energética en mercados dinámicos como Asia".

Quentin Galmiche, director de Financiación Corporativa y Apalancada para Asia Pacífico de Credit Agricole CIB, comentó: "El éxito de esta histórica transacción en el sector eólico de China demuestra la posición de Envision Energy como líder mundial en energías renovables. Su compromiso con el desarrollo sostenible y su estrategia financiera internacional, flexible y diversificada impresionaron a numerosos bancos y generaron una sólida respuesta del mercado, lo que refleja plenamente la confianza depositada en la visión estratégica de Envision Energy. Como uno de los líderes mundiales en financiación de energías renovables, Crédit Agricole CIB ha sido testigo del rápido crecimiento de Envision Energy y se siente honrado de haber sido designado para establecer este hito para el continuo crecimiento de Envision Energy en el mercado de crédito offshore y su creciente presencia internacional".

El sólido rendimiento ESG de Envision sentó las bases para esta colaboración. En 2025, la compañía logró la neutralidad de carbono operativa por cuarto año consecutivo y mantuvo un consumo de electricidad 100% renovable por segundo año consecutivo, cumpliendo así su compromiso RE100 antes de lo previsto. Fue incluida en la lista inaugural de Empresas de Tecnología Limpia de Nivel 1 de S&P Global Commodity Insights para 2025, tanto en energía eólica como en almacenamiento de energía, lo que destaca su credibilidad financiera, madurez tecnológica y excelencia operativa. Como pionero en la transición a cero emisiones netas, Envision Energy también ha obtenido la Medalla de Oro de EcoVadis y la calificación A de CDP en materia de cambio climático durante dos años consecutivos.

