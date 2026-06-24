Envision presenta sistemas energéticos integrados en Intersolar Europe 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Envision presenta sistemas energéticos integrados en Intersolar Europe 2026 para suministrar energía limpia gestionable para IA, industria y redes eléctricas

MUNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Envision presentó hoy sus capacidades de sistemas de energía integrados en Intersolar Europe 2026, demostrando cómo conecta, almacena y gestiona la energía a través de una arquitectura integral.

En su debut europeo, la cartera incluye el Sistema de Energía con IA de Envision para centros de datos de IA, el Sistema de Almacenamiento de Energía de Larga Duración Gen 8 4.X MWh y la Solución Híbrida Eólica-Solar-Almacenamiento completa con el inversor solar propio de Envision.

La presentación refleja el enfoque integral de Envision, que abarca celdas de batería, sistemas de almacenamiento de energía, electrónica de potencia, plataformas digitales y coordinación en tiempo real. Las soluciones abordan tres escenarios críticos: alimentar la infraestructura de IA, estabilizar las redes con alta dependencia de energías renovables y acelerar la descarbonización industrial.

"El principal obstáculo para el crecimiento de la IA y la industria es, cada vez más, la disponibilidad de energía fiable, asequible y con bajas emisiones de carbono", afirmó Kevin Huang, vicepresidente sénior y presidente de la Línea de Productos de Almacenamiento de Energía de Envision. "La siguiente fase de la transición energética no se definirá únicamente por el coste por vatio-hora, sino por la competitividad de todo el sistema eléctrico. Nuestro objetivo es lograr que la energía renovable no solo sea limpia, sino también estable, gestionable y económicamente competitiva a gran escala.

Sistema de energía con IA: Infraestructura eléctrica limpia y fiable para centros de datos de IA

El sistema de energía con IA de Envision aborda un desafío crucial para la infraestructura de IA: la demanda de computación crece más rápido que la energía limpia, estable y competitiva en costes necesaria para satisfacerla.

Basado en modelos físicos de IA, el sistema coordina la generación de energía, la interacción con la red, el almacenamiento y las cargas de computación en tres capas: sistemas híbridos eólicos, solares y de almacenamiento en el lado de la red, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) formadores de red a nivel de subestación de media tensión (MT) y una arquitectura de energía de 800 V CC que integra la tecnología de transformadores de estado sólido (SST) con almacenamiento de energía.

El contenedor SST de 2,5 MW de Envision convierte la entrada de CA de 10/13,8 kV en una salida de CC de 800 V, logrando una eficiencia de conversión de hasta el 98,5 % y reduciendo el uso de cobre hasta en un 80 %.

Para satisfacer las demandas dinámicas de energía de los centros de datos de IA, Envision ofrece dos soluciones complementarias de almacenamiento de energía de 800 V CC. Para alimentación de respaldo y gestión energética durante varias horas, el sistema de almacenamiento compacto basado en LFP de Envision proporciona hasta 2,5 MW con duraciones de dos horas o más. Para una rápida estabilización de la energía y la mitigación de las fluctuaciones de carga de IA, la solución de iones de sodio de Envision se carga y descarga en minutos, ofreciendo una gran estabilidad térmica, alta capacidad de potencia y una larga vida útil.

En conjunto, estas tecnologías permiten que los centros de datos de IA operen con mayor eficiencia, resiliencia y aprovechamiento de energías renovables, al tiempo que soportan los perfiles de carga cada vez más dinámicos de los clústeres de GPU avanzados.

En proyectos implementados, el sistema de alimentación para IA de Envision ha demostrado su potencial para mejorar significativamente la eficiencia energética de la computación, aumentar el suministro fiable de energía renovable a las cargas de computación, acortar los plazos de puesta en marcha de la red y liberar capacidad adicional utilizable de los recursos de red existentes, según las condiciones del proyecto.

El sistema de energía con IA de Envision ya está operativo en su Parque Industrial Chifeng Net-Zero, donde da soporte a un proyecto pionero de coordinación de potencia informática desarrollado con Tencent, empresa líder en tecnología de servicios en la nube e IA. En Ulanqab, Envision también está construyendo el Envision Galaxy Campus, un centro de datos de IA a escala de gigavatios alimentado por energía renovable conectada directamente, lo que demuestra cómo se puede planificar la infraestructura de IA en torno a energía limpia y gestionable desde el principio.

Además, sienta las bases para Mission Gobi, la iniciativa global de Envision para desarrollar 5 GW de capacidad de centros de datos de IA ecológicos en regiones desérticas y áridas para 2030.

Gen 8 LDES: Almacenamiento de larga duración integrado en la red para sistemas de energía con alto contenido de energías renovables

Envision también lanzó el sistema de almacenamiento de energía de larga duración Gen 8 4.X MWh, diseñado específicamente para redes con alta penetración de energías renovables y suministro eléctrico estable.

Construido con celdas propias de Envision y tecnología PCS de cadena de SiC, el sistema ofrece una capacidad de sobrecarga del 250 % para aplicaciones de formación de redes, manteniendo un comportamiento de fuente de voltaje real durante los grandes transitorios evaluados en estudios de impacto en la red, lo que ayuda a los desarrolladores a competir por servicios comerciales de formación de redes.

El sistema admite de 8 a 16 horas de almacenamiento, ofrece una eficiencia de ciclo completo de hasta el 91 % y está diseñado para una vida útil de 25 años. En los escenarios aplicables, está diseñado para mejorar la tasa interna de retorno del proyecto entre un 1 y un 3 % gracias a una mayor eficiencia del sistema, un despliegue compacto y un valor operativo de larga duración.

Gen 8 mejora la precisión del estado de carga hasta un 2 % y opera con niveles de ruido 15 dB(A) inferiores a los estándares de la industria. Diseñada para entornos exigentes, ofrece un rendimiento fiable en temperaturas de entre -40 °C y 50 °C e incluye protección anticorrosión opcional de grado C5H. Su arquitectura modular reduce el espacio ocupado en más de un 30 % en comparación con los sistemas típicos de 5 a 7 MWh, manteniendo un peso unitario inferior a 30 toneladas para facilitar el transporte y la instalación.

Solución híbrida integral: Coordinación de energía eólica, solar y almacenamiento con tecnología de inversor propia

La solución híbrida eólica-solar-almacenamiento de Envision proporciona energía limpia gestionable 24/7, para clientes industriales y de servicios públicos durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño y la entrega hasta la operación a largo plazo.

En Intersolar Europe 2026, Envision amplió aún más esta solución con el lanzamiento europeo de su inversor de cadena fotovoltaico conectado a la red. Con esta incorporación, Envision combina su propia electrónica de potencia con una plataforma de coordinación en tiempo real para permitir la operación integrada de almacenamiento solar dentro de una única arquitectura de sistema.

La solución permite una coordinación a nivel de milisegundos desde el módulo hasta la planta, mejorando el rendimiento, la fiabilidad y la rentabilidad del proyecto.

Para clientes industriales, el enfoque de Envision de fuente-red-carga-almacenamiento coordina la generación renovable in situ, el almacenamiento, la conexión a la red y el consumo de energía para reducir costes y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico.

Envision también ofrece servicios integrales de ciclo de vida que abarcan la previsión, la planificación, la gestión y las operaciones, ayudando a los clientes a optimizar el rendimiento desde el desarrollo del proyecto hasta décadas de funcionamiento.

Para más información, visite https://www.envision-group.com/

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