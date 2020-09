Un equipo de comercio internacional líder se une a Crowell & Moring en Bruselas (1)

Asesora a los clientes sobre mejorar el acceso al mercado, maximizar los beneficios comerciales y navegar por el comercio global y las leyes estadounidenses

BRUSELAS, 23 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Vassilis Akritidis, un jurista comercial internacional líder, se une a Crowell & Moring en Bruselas, expandiendo la capacidad de la firma para ofrecer a los clientes globales asesoramiento comercial europeo estratégico. Akritidis y su equipo ofrece una amplia práctica comercial, incluyendo experiencia en la ley y procedimientos de la Organización Mundial del Comercio, aduanas y litigios comerciales injustos.

Akritidis se une como socio de DWF, donde dirigió la práctica de Comercio Internacional y WTO y sirvió como socio gerente de la oficina de Bruselas de la firma. Antes de ese cargo, dirigió la práctica comercial internacional de la UE en otras dos grandes firmas legales. Además, Lorenzo Di Masi, un antiguo socio sénior de Crowell & Moring, vuelve a la firma con Akritidis. Ambas han trabajado estrechamente durante los dos últimos años sobre investigaciones de la UE, aduanas y asuntos de regulación.

Akritidis ofrece casi tres décadas de experiencia en Bruselas, asesorando a los clientes principalmente en investigaciones de defense de comercio, asuntos de aduanas, barreas comerciales/accceso al mercado, sanciones comerciales/controles de exportación e investigaciones antifraude de la UE dirigidas por OLAF, la Oficina Europea Antifraude. Es consistentemente reconocido por Chambers & Partners y Legal 500 en estos campos. Akritidis también asesora a los clientes sobre aprovisionamiento público europeo y protestas de licitación, leyes de competencia de la UE, problemas de mercado interno de la UE, y es un litigador experimentado ante los Tribunales de la Unión Europea en Luxemburgo. Asesora a las compañías globales sobre sus acuerdos con instituciones de la UE, gobiernos europeos y asiáticos y les representa ante las autoridades comerciales internacionales y agencias de investigación.

"Vassilis se ha labrado una sólida reputación y tiene experiencia demostrada para ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas de comercio internacional más acuciantes", dijo Philip T. Inglima [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926024-1&h=3436011720&u...], presidente de Crowell & Moring. "Se une a la firma en un momento en el que estamos creciendo estratégicamente nuestra huella internacional y expandiendo nuestra capacidad para asesorar a los clientes globales en áreas críticas de este dinámico entorno empresarial. Tener a Vassilis y a su equipo en la UE será un gran beneficio para los clientes".

Akritidis ha asesorado a las corporaciones, asociaciones profesionales y gobiernos localizados en los Estados miembro de la UE, así como en todo el mundo en la India, China, Brasil, Tailandia, Taiwán, Croacia, Rusia, Ucrania, Corea, Turquía, EAU y Estados Unidos. Ha gestionado 10 investigaciones ante la Comisión Económica Eurasiática en Moscú, representando a los encuestados asiáticos. Sus clientes abarcan una variedad de sectores, como el acero, químicos, tecnología, transporte, defensa y aeroespacio, y agricultura y alimentación.

"Vassilis y su equipo son una incorporación excelente a nuestra oficina de Bruselas", dijo Kristof Roox [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926024-1&h=4164435908&u...], socio cogerente de la oficina de Bruselas. "Crowell & Moring tiene un excepcional equipo comercial internacional y este nuevo grupo expande nuestra capacidad de servir a clientes en Europa, Rusia y Asia. Este experimentado equipo es también capaz de abordar problemas como el impacto del Brexit y las guerras comerciales entre China y EE.UU. poniéndonos en una posición muy fuerte para asesorar a nuestra creciente base de clientes global".

"Dadas las próximas elecciones en EE.UU. y el Brexit en Europa, hay una creciente necesidad de asesoría de comercio", dijo Nicole Janigian Simonian [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926024-1&h=828945814&u=...], copresidente de International Trade Group [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2926024-1&h=3084184148&u...] de Crowell & Moring . "La incorporación de Vassilis y Lorenzo impulsa nuestras capacidades comerciales en Europa, creando un fuerte equipo comercial internacional transatlántico que podrá ayudar también a nuestros clientes en Asia".

"Me sentí atraído hacia Crowell & Moring por su práctica comercial de alto nivel, ersonal y las valiosas sinergias con la profunda experiencia en regulación y litigación de la firma", dijo Akritidis. "Espero colaborar con mis nuevos colegas para ayudar a los clientes mientras siguen estrategias para proteger y hacer crecer su huella empresarial e internacional." Akritidis obtuvo un grado en derecho de la Aristotle University of Thessaloniki y un máster del Institute of European Studies.

