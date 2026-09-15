En la era de los 'deepfakes', Seal LIFAIO invierte el CAPTCHA: demostrar a un humano que eres uno de ellos

(Información remitida por la empresa firmante)

Un código de 60 segundos sustituye a las pruebas que ya no demuestran nada.

MONTREAL, 15 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Technologies Marco Prive lanzó hoy Seal LIFAIO™, un servicio de verificación en tiempo real diseñado para una era en la que una voz, un logotipo o un uniforme no prueban absolutamente nada.

Un desconocido llama a la puerta: "Vengo por lo de la caldera". El residente introduce el código de 16 dígitos que aparece en el teléfono del trabajador: una respuesta en un segundo; empresa verificada, nivel de verificación, dirección y teléfono. El código cambia cada 60 segundos y solo existe en el dispositivo de una persona verificada. No se puede copiar, clonar ni reutilizar.

"Un CAPTCHA pide a un humano que demuestre a una máquina que no es un robot. Seal hace lo contrario: en tiempo real y de humano a humano. En un mundo de agentes de IA, esa es la única prueba que queda en pie".— Marco Prive, fundador de Technologies Marco Prive

Un sello que se mueve, porque una imagen se puede copiar

Las insignias de "verificado" en la web son imágenes: se pueden falsificar. El sello dinámico de Seal muestra una banda que cambia cada minuto; si se copia, la imagen queda estática y se delata.

Nada que robar

Seal no almacena datos personales de los clientes. Los datos de contacto solo permanecen en el sistema el tiempo necesario para generar una huella digital irreversible y luego desaparecen; no se guardan en ninguna columna de la base de datos. Sin GPS, sin datos biométricos, sin cámaras, sin cuentas que los empleados deban abrir y sin nada que instalar. Una base de datos sin datos no puede ser vulnerada.

Una voz clonada no contiene códigos

El fraude del consejero delegado funciona porque basta con la voz. Para autorizar una operación crítica —como una transferencia bancaria o la exportación de datos—, Seal requiere los códigos de entre dos y cinco empleados verificados distintos, todo ello en el transcurso de un mismo minuto. Una voz clonada no posee ninguno de esos códigos.

Desde la puerta de entrada hasta la puerta del recinto

El mismo motor protege la emisión de entradas: tickets sellados imposibles de duplicar, verificación en puerta que funciona incluso sin conexión a la red y reventa por encima del precio nominal desactivada por defecto (esta solo se habilita mediante acuerdo conjunto entre la producción y el recinto, sin que Seal almacene el nombre de ningún comprador).

Seal LIFAIO está disponible en 18 idiomas y cuenta con el respaldo de nueve solicitudes de patente en el Reino Unido.

Pruébelo.

seal.lifaio.com • lifaio.com

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