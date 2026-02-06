Estados Financieros Consolidados del Grupo Ferrero para el Ejercicio 2024/2025

El Grupo Ferrero mantiene su trayectoria de crecimiento con un incremento del 4,6 % en la facturación, hasta los 19.300 millones de euros.

La estrategia basada en la innovación, la ampliación de la cartera y nuevas adquisiciones impulsó el éxito continuado en 2024/25.

La plataforma para un crecimiento futuro se refuerza con unas inversiones de capital cercanas a 1.100 millones de euros en 2024/25 y con la adquisición de WK Kellogg Co., cerrada en septiembre de 2025.

LUXEMBURGO, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Ferrero, a través de su sociedad matriz Ferrero International S.A., aprobó los Estados Financieros Consolidados correspondientes al ejercicio 2024/2025, finalizado el 31 de agosto de 2025. El Grupo cerró el ejercicio con una facturación consolidada de 19.300 millones de euros, un 4,6 % más que el año anterior, lo que refleja el éxito de la visión estratégica a largo plazo liderada por el Presidente Ejecutivo Giovanni Ferrero y ejecutada por el Consejero Delegado Lapo Civiletti.

Ferrero mantuvo su presencia global, con 36 plantas de producción, y concluyó el ejercicio con una plantilla mundial de 48.697 empleados a fecha 31 de agosto de 2025.

Daniel Martinez Carretero, Director Financiero del Grupo Ferrero, declaró: "Al celebrar nuestro 80.º aniversario, Ferrero sigue llevando alegría a personas de todo el mundo con nuestros productos y marcas más queridos, gracias al compromiso de todos nuestros compañeros. Nuestra estrategia de crecimiento, centrada en la innovación del porfolio y la expansión a nuevas categorías y mercados, continúa dando resultados. El aumento de la inversión de capital realizada en 2024/2025 y nuestras recientes adquisiciones reflejan nuestra confianza en el futuro y nuestra capacidad de invertir a largo plazo. Estamos reforzando aún más nuestra capacidad para innovar y servir a los mercados locales".

El Grupo siguió ampliando y evolucionando su cartera mediante la expansión selectiva en nuevas categorías y la innovación estratégica de sus marcas. Entre los principales hitos de 2024/2025 destacan:

Lanzamiento de Nutella Plant-based, adaptándose a la evolución de las preferencias de los consumidores.

Expansión de Nutella a nuevas categorías con una gama de bollería congelada, incluyendo Nutella Crêpes y Nutella Donut.

Extensión de tres populares marcas norteamericanas de confitería al segmento de helados en barrita: Butterfinger, BabyRuth y 100 Grand.

Lanzamiento de Tic Tac Two, una nueva gama sin azúcar y con doble sabor.

Entrada en el segmento de snacks ricos en proteínas mediante la adquisición de Power Crunch.

Para respaldar el crecimiento del porfolio y la expansión geográfica, el Grupo continuó reforzando sus capacidades en mercados clave. Entre los avances más relevantes:

Norteamérica: ampliación de la planta de Brantford, Ontario, creando 500 nuevos empleos y permitiendo producir Nutella Biscuits fuera de Europa por primera vez. Nuevo centro de producción de Kinder Bueno en Bloomington, Illinois, con 200 nuevos empleos.

Europa: refuerzo de las capacidades de producción en la planta de Villers-Écalles, en Francia, el mayor centro de producción de Nutella del mundo.

Durante el ejercicio 2024/25, la compañía anunció la adquisición de WK Kellogg Co., incorporando a 3.000 nuevos empleados y ampliando aún más su presencia global.

Acerca del Grupo Ferrero

Ferrero es líder mundial en productos dulces envasados, reconocido por marcas icónicas como Nutella, Kinder, Ferrero Rocher y Tic Tac. Fundado en 1946 en Alba, Italia, celebra 80 años como grupo familiar, con presencia en más de 170 países y más de 50.000 empleados.

