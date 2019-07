Un estilo de vida saludable beneficia la memoria y podría contrarrestar el riesgo de padecer Alzheimer (3)

Publicado 15/07/2019 8:33:48 CET

Acerca la Alzheimer's Association (®

)La Alzheimer's Association es la organización voluntaria de salud líder en cuidado, ayuda e investigación de Alzheimer. Nuestra misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer gracias al progreso de la investigación, ofrecer y mejorar el cuidado y la ayuda a todos los afectados, y reducir el riesgo de demencia mediante la promoción de salud mental. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer. Visite alz.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2524011-1&h=1796763529&u...] o llame al 800.272.3900.

-- Klodian Dhana, doctor en medicina y doctorado, et al. Impact of Healthy Lifestyle Factors on the Risk of Alzheimer's Dementia; Findings from Two Prospective Cohort Studies. (Financiado por el Instituto Nacional sobre Envejecimiento) -- Elzbieta Kuzma, doctora, et al. Genetic Risk, Lifestyle and Dementia. (Financiación: James Tudor Foundation; Mary Kinross Charitable Trust; Halpin Trust; Instituto Nacional para la Investigación en Salud (NIHR) Collaboration for Leadership in Applied Health Research and Care for the South West Peninsula (PenCLAHRC); National Health and Medical Research Council de Australia; Instituto Nacional sobre Envejecimiento/Institutos Nacionales de Salud (NIA/NIH); Alan Turing Institute bajo el Consejo de Investigaciones de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC)) -- Diana Younan, doctorada y licenciada en salud pública, et al. Heterogeneity in the Increased Risk for Alzheimer's Disease and Related Dementias Associated with Fine Particle Exposure: Exploring the Role of Cognitive Reserve. (Financiado por el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental y datos generados por una beca del Instituto Nacional sobre Envejecimiento) -- Amber Bahorik, doctorada, et al. Early Adult to Mid-Life Cigarette Smoking and Cognitive Function: Findings from the Cardia Study. (Financiación: Institutos Nacionales de Salud de EE.UU.) -- Amber Bahorik, doctorada, et al. Alcohol Use Disorders in Female Veterans and the Impact on Dementia Risk. (Financiación: Departamento de defensa de EE.UU.)

