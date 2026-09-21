Estudio en VIVA 2026 - enfermedad arterial periférica (EAP) femoropoplítea en pacientes con claudicación

(Información remitida por la empresa firmante)

- El estudio del subgrupo SirPAD presentado en VIVA 2026 se centra en la enfermedad arterial periférica (EAP) femoropoplítea en pacientes con claudicación

En el congreso VIVA 2026, que se celebrará del 3 al 6 de octubre en el Bellagio de Las Vegas, se van a presentar los nuevos resultados del ensayo aleatorizado SirPAD, centrados en pacientes con enfermedad arterial periférica femoropoplítea que provoca claudicación intermitente

LAS VEGAS, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El estudio SirPAD seleccionó de forma aleatoria a 1.252 pacientes con EAP infrainguinal sintomática para someterse a una angioplastia con un balón recubierto de sirolimus MagicTouch (Concept Medical) o con un balón sin recubrimiento. El ensayo principal, publicado recientemente en la revista New England Journal of Medicine, demostró una reducción significativa de los eventos adversos graves en las extremidades con la angioplastia con MagicTouch al cabo de un año. El nuevo análisis de 597 pacientes tratados por enfermedad femoropoplítea sin pérdida de tejido aportará información sobre una población clínicamente relevante, en la que los objetivos de la revascularización van más allá de la preservación de la extremidad para incluir un alivio duradero de los síntomas.

The results will be presented by Prof. Dr. Stefano Barco (Co-PI) as part of the late-breaking clinical trial program at VIVA 2026, one of the leading international meetings dedicated to peripheral vascular disease and endovascular therapy.

About SirPAD Trial

SirPAD Trial is an academic, investigator initiated RCT comparing Sirolimus Coated Balloon (MagicTouch PTA) against uncoated balloon treatment in patients with femoropopliteal or below-the-knee disease. The trial enrolled 1,252 patients with the primary outcome published in the New England Journal of Medicine, indicating that treatment with Sirolimus Coated Balloon arm was both non-inferior and superior against uncoated balloon in terms of MALE.

About Concept Medical

Concept Medical Group develops innovative drug-delivery technologies for coronary and peripheral vascular interventions. The company is the developer of MagicTouch PTA, the sirolimus-coated balloon evaluated in the SirPAD randomized trial.

Si desea más información: www.conceptmedical.com

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