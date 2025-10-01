(Información remitida por la empresa firmante)

-Eternal Beauty Holdings presenta el Libro Blanco de Perfumes y Fragancias de China 2025 en la 41ª Exposición y Conferencia Mundial TFWA

CANNES, Francia, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Eternal Beauty Holdings Limited ("Eternal Group"), empresa líder en la industria de China de la belleza y las fragancias, tuvo una destacada presencia en la 41ª Exposición y Conferencia Mundial TFWA con la presentación del Libro Blanco de Perfumes y Fragancias de China 2025. Bajo el lema "Descubriendo el Aroma del Futuro de China", este debut presenta el informe emblemático a nivel internacional y celebra la creciente influencia de Eternal Group en la conexión entre las marcas globales y el próspero mercado de China de fragancias.

"Es un placer darles la bienvenida hoy para explorar uno de los mercados más dinámicos e influyentes del mundo: China", declaró Wendy Lau, presidenta de la Asociación Internacional de Fragancias y directora ejecutiva de Eternal Group. "El crecimiento aquí no solo es rápido, sino revolucionario. Y en medio de este cambio, Eternal ha construido más que un negocio: ha tendido un puente. Un puente entre las marcas globales y los consumidores chinos. Un puente entre la tradición y la innovación. Un puente entre la ambición y la ejecución".

Descifrando la "Economía de los Aromas" de China: Nuevas vías de crecimiento

En medio de las fluctuaciones del mercado global, el mercado de fragancias de China destaca como motor de crecimiento global y referente de resiliencia local. Superó constantemente a otras categorías de belleza en crecimiento, lo que demuestra la estabilidad del mercado. Los consumidores masculinos y la generación Z de ciudades de menor nivel están liberando gradualmente su potencial de consumo, impulsando el mercado.

Cabe destacar que el consumo basado en el valor se ha convertido en un motor clave de crecimiento, ya que el mercado ha entrado en una era de precios basados en la emoción, donde las fragancias sirven como herramientas de autoexpresión, regulación emocional y escape temporal. Más del 40% de los consumidores eligen aromas según la ocasión o las emociones para relajar la mente y el cuerpo, lo que destaca su papel en el bienestar emocional. Mientras tanto, la creciente sofisticación de las fragancias entre los consumidores chinos está impulsando la categoría hacia una nueva etapa de crecimiento. Según el Libro Blanco, el 81,1% de los consumidores incorpora fragancias a su rutina diaria y el 86,1% extiende sus preferencias personales de perfumes a sus espacios de vida.

El Libro Blanco también revela que las experiencias olfativas en tienda física son la principal consideración de compra. Iniciativas como Nose Idea x TNT Space, una marca de juguetes de diseño que integra la creación de propiedad intelectual original, y el espacio olfativo Perfume Box, muestran cómo Eternal ayuda con éxito a las marcas internacionales a combinar la relevancia cultural con la experiencia de compra para impulsar la interacción con el consumidor.

Aprovechando estas tendencias, el mercado chino cuenta con un inmenso potencial, creando oportunidades estratégicas para que las marcas internacionales conecten con los consumidores a través de la narrativa cultural y experiencias hiperlocalizadas.

Navegando por el mercado chino: estrategias para el éxito de las marcas internacionales

En la mesa redonda, expertos del sector, entre ellos Chole Lam, consejera delegada de Eternal Group; Patrizio Stella, consejero delegado de Give Back Beauty Group; Alberto Morillas, Maestro Perfumista de DSM-Firmenich; y José Santiago Moreno Wolters, Director Global de Inteligencia del Consumidor para Fragancias Finas en SCENT SSU de DSM-Firmenich, destacaron la importancia crucial de la localización para que las marcas globales satisfagan las diversas demandas de los consumidores chinos.

Más allá de la adaptación de la marca, Dorothy Liu, vicepresidenta y subdirectora general del Departamento de Comercialización de Productos de China Duty Free Group Co., LTD, junto con ejecutivos de Eternal Group, destacaron que una entrada exitosa en el mercado de fragancias de China requiere el cumplimiento normativo. Los canales libres de impuestos como CDFG ofrecen acceso premium, mientras que Eternal proporciona un ecosistema operativo integrado para minimizar el riesgo de entrada al mercado.

De cara al futuro, Eternal Group seguirá sirviendo como puente estratégico, aprovechando más de cuatro décadas de experiencia y conocimientos recogidos en su Libro Blanco para guiar a las marcas internacionales hacia un crecimiento sostenible en el mercado chino y apoyar la vitalidad y la prosperidad a largo plazo de la industria en su conjunto.

Acerca de Eternal Beauty Holdings Limited

Eternal Beauty Holdings Limited es el mayor grupo de perfumes (aparte de los grupos de perfumes de marca) en China (incluyendo Hong Kong y Macao) en términos de ventas minoristas en 2023. Principalmente vende y distribuye productos adquiridos a licenciatarios externos y gestiona el mercado para estos licenciatarios, ofreciendo servicios como gestión de marca y diseñando e implementando planes personalizados de entrada y expansión al mercado para sus marcas. El Grupo cuenta con una amplia y diversificada cartera de marcas que incluye no solo perfumes, sino también cosméticos de color, productos para el cuidado de la piel, productos de cuidado personal, gafas y fragancias para el hogar. A 10 de junio de 2025, realizaba la distribución y el despliegue en el mercado de un total de 72 marcas externas, entre ellas Hermès, Van Cleef & Arpels, Chopard, Albion y Laura Mercier, con productos en diferentes rangos de precios y con características versátiles que satisfacen las demandas diferenciadas de los consumidores en China continental, Hong Kong y/o Macao.

El comunicado de prensa mencionado fue redactado y emitido por Eternal Group.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eternal-beauty-holdings-presenta-el-libro-blanco-de-perfumes-y-fragancias-de-china-2025-302572977.html