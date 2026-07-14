EthSystems se lanza para desarrollar soluciones de privacidad para instituciones en Ethereum (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Fundada por el equipo responsable del Grupo de Trabajo de Privacidad Institucional de la Fundación Ethereum, EthSystems desarrolla tecnología de privacidad y cumplimiento normativo para Ethereum.

Entre sus principales patrocinadores se encuentran Bitmine, Sharplink y Joe Lubin.

NUEVA YORK, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- EthSystems, una empresa de ingeniería e investigación (la "Compañía"), anunció hoy su lanzamiento público con financiación inicial de Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (Nasdaq: SBET), Joe Lubin y otros patrocinadores del ecosistema. La Compañía está desarrollando tecnología de privacidad que permite a bancos, gestores de activos y otras instituciones reguladas ejecutar transacciones financieras en Ethereum a gran escala, sin exponer información confidencial como detalles de operaciones o identidades de clientes.

EthSystems fue fundada por el equipo que creó y dirigió el Grupo de Trabajo sobre Privacidad Institucional (IPTF) de la Fundación Ethereum. Su lanzamiento se basa en un año de trabajo de código abierto ya disponible públicamente en ethsystems.org, y en relaciones establecidas directamente con bancos centrales, reguladores, bancos de primer nivel y gestores de activos.

Bancos, gestores de activos y proveedores de infraestructura de mercado ya están explorando e implementando stablecoins, activos tokenizados y liquidación en Ethereum. Sin embargo, una adopción institucional significativa requiere más que acceso a la red: las instituciones necesitan sistemas completos que protejan la información comercialmente sensible, cumplan con los requisitos regulatorios y de cumplimiento, y se integren con la infraestructura que ya operan. EthSystems desarrolla la tecnología que permite a cada parte de una transacción ver solo lo que le corresponde, sin renunciar a la descentralización y la seguridad que son fundamentales para Ethereum.

EthSystems se une a otras dos organizaciones recientemente escindidas de la Fundación Ethereum, cada una con un rol distinto y complementario. Ethlabs impulsa el protocolo y la infraestructura centrales de Ethereum. Ethereum Institutional lidera la colaboración institucional, la formación, la inteligencia de mercado y la coordinación del ecosistema. EthSystems opera en la capa técnica aplicada, traduciendo los requisitos institucionales en las arquitecturas, los protocolos y los sistemas de producción que sustentan la actividad financiera real en Ethereum.

El equipo fundador de EthSystems, Mo Jalil, Oskar Thorén y Aaryamann Challani, creó y dirigió el IPTF, trabajando directamente con bancos centrales, reguladores e instituciones financieras de primer nivel durante el último año. Su trayectoria incluye la Fundación Ethereum, Goldman Sachs y Status, uno de los primeros clientes móviles de Ethereum, donde contribuyeron a desarrollar la infraestructura de privacidad central que ahora se utiliza en todo el ecosistema Ethereum. Esta combinación de experiencia institucional y técnica es la razón por la que los fundadores creen que pueden ayudar a las instituciones a desarrollar soluciones de privacidad de alta calidad con verdadera credibilidad.

Tom Lee, presidente de Bitmine. "La institucionalización de Ethereum requiere una infraestructura que cumpla con los estándares institucionales de privacidad y seguridad. Los próximos 100 billones de dólares en activos no migrarán a la cadena de bloques sin ella. EthSystems está construyendo esa capa que falta con un equipo que comprende cómo las instituciones evalúan y adoptan nuevas tecnologías. Este es precisamente el tipo de inversión fundamental que Bitmine está realizando para acelerar la evolución de Ethereum como infraestructura financiera institucional".

Joseph Chalom, consejero delegado de Sharplink: "Nuestra tesis principal es que el valor diferencial de Ethereum se multiplica a medida que aumenta la actividad financiera en la plataforma. El potencial completo de Ethereum solo se puede aprovechar si las instituciones pueden usar la red preservando la privacidad. Este equipo ha validado rigurosamente estas soluciones con instituciones clave que las requieren. Creemos que el trabajo de EthSystems acelerará la siguiente fase de la adopción institucional de Ethereum. Al apoyar al equipo de EthSystems, estamos impulsando directamente las capacidades de privacidad y confidencialidad necesarias para que las principales instituciones financieras operen en Ethereum, y lo hacemos de una manera que se alinea con nuestra misión de crear valor a largo plazo para nuestros accionistas".

Joe Lubin, cofundador de Ethereum y fundador y consejero delegado de ConsenSys: "A lo largo de los años, he visto a muchos equipos ofrecer a las instituciones tecnología de privacidad que, en ocasiones, no era más que sistemas con permisos y pasos adicionales. Este equipo comprende profundamente la diferencia. Tienen un año de trabajo implementado para demostrarlo, y la disciplina de publicar el trabajo a medida que avanzan, para que el resto del ecosistema pueda desarrollarlo, en lugar de esperar a que una empresa proporcione la respuesta. Así es como el ecosistema de Ethereum siempre ha innovado. Es lo que Ethereum necesita de quienes desarrollan su capa institucional, y es lo que este equipo ha aportado desde el primer día. Tanto yo como el grupo de Consensys Institutional esperamos colaborar estrechamente con el equipo de EthSystems para brindar las mejores estructuras de privacidad y confidencialidad a los mejores sistemas que desarrollamos con y para las principales instituciones financieras".

Mo Jalil, cofundador y consejero delegado de EthSystems:

"La privacidad es lo que preserva la dignidad, la seguridad y la protección de todos en una red, desde individuos hasta instituciones. Es la razón por la que Ethereum ha captado capital institucional y está en camino de conquistar el comercio institucional. Ningún banco central, gestor de activos ni gobierno operará a la vista de todo el mundo. Para ellos, la privacidad no es una característica, sino un requisito indispensable, y es la diferencia entre que Ethereum gestione miles de millones hoy y gestione billones mañana".

Acerca de BitmineBitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 ", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Acerca de SharplinkSharplink (NASDAQ: SBET) es una plataforma líder de tesorería Ethereum de nivel institucional, diseñada para proporcionar a los inversores del mercado público una exposición más inteligente y productiva a ETH. Ethereum sustenta la mayoría de las stablecoins globales, los activos del mundo real tokenizados y la liquidación de finanzas descentralizadas. Sharplink se fundó en 2019 y tiene su sede en Miami, Florida. Obtenga más información en sharplink.com.

Acerca de EthSystemsEthSystems es una empresa de ingeniería e investigación que desarrolla sistemas confidenciales para Ethereum institucional. Fundada por el equipo responsable del Grupo de Trabajo de Privacidad Institucional de la Fundación Ethereum, la empresa cuenta con un año de trabajo publicado y de código abierto que abarca transferencias privadas, bonos privados, liquidación confidencial e identidad que preserva la privacidad, disponible en ethsystems.org. EthSystems colabora directamente con instituciones, proveedores y equipos de todo el ecosistema Ethereum para implementar estos sistemas en producción, operando a nivel global con una sólida presencia en Asia-Pacífico.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre el interés institucional previsto en Ethereum, los planes de colaboración y la estrategia comercial. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado, y EthSystems no asume ninguna obligación de actualizarlas, salvo que lo exija la ley. Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor o activo digital.

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