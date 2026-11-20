(Información remitida por la empresa firmante)

- Everful recauda 48,5 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A para desarrollar la capa de infraestructura de IA destinada al comercio global

SAN FRANCISCO, 20 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Everful, empresa que desarrolla infraestructura de inteligencia artificial y datos para el comercio global, anunció hoy una ronda de financiación de serie A por valor de 48,5 millones de dólares, liderada por Vertex Ventures Southeast Asia & India y January Capital. En la ronda también participaron inversores actuales, como Square Peg y Lightspeed.

A menos de dos años y medio de su lanzamiento, Everful gestiona actualmente el envío de más de 5 millones de artículos al mes a minoristas y marcas en más de 60 países, colaborando con una red en rápido crecimiento de más de 30.000 fábricas verificadas. La compañía ha creado un catálogo en constante expansión que supera los 20 millones de artículos y va camino de alcanzar unos ingresos anualizados de 100 millones de dólares para finales de año.

Esta nueva inyección de capital permitirá a Everful reforzar su presencia en Estados Unidos —su mayor mercado— y en Europa, además de ampliar su modelo global de comercio, sus agentes de inteligencia artificial y su infraestructura logística.

El comercio global se enfrenta a un problema de datos, y gran parte de sus procesos siguen realizándose de forma manual. La mayoría de los minoristas y marcas operan a través de múltiples intermediarios y largas cadenas de correos electrónicos, a menudo con requisitos de pedidos mínimos elevados que reducen sus márgenes y les obligan a almacenar productos que ya no son tendencia. La información necesaria para optimizar estas operaciones se encuentra dispersa en miles de fuentes y diversos idiomas, un volumen que resulta inabarcable para cualquier equipo humano.

Dos cambios han transformado esta situación. En primer lugar, los modelos de lenguaje de gran escala y la visión artificial permiten leer, analizar y actuar sobre datos de suministro complejos y multilingües a una escala que, hace apenas dos años, resultaba imposible. En segundo lugar, la rápida digitalización de las fábricas que ahora mantienen existencias disponibles y producen en lotes pequeños, permite que los agentes de inteligencia artificial puedan localizarlas y coordinarlas en tiempo real.

El núcleo de Everful es un modelo global de oferta y demanda. Este sistema mapea las necesidades de los clientes, la capacidad de producción de las fábricas y la logística necesaria para hacer llegar los productos a su destino. Los agentes de IA de Everful utilizan este modelo para identificar tendencias, localizar y evaluar nuevas fábricas, y gestionar toda la comunicación a lo largo del proceso de cada pedido. Cada fábrica es evaluada continuamente mediante datos de calidad obtenidos a través de las inspecciones realizadas por la propia Everful. Los clientes pueden realizar compras al por mayor, gestionar envíos directos o solicitar productos personalizados todo ello con pedidos mínimos reducidos, mientras Everful se encarga de la gestión integral del cumplimiento de los pedidos.

Everful fue fundada por Sisi Song, exdirectiva de Alibaba Group e inversora en Bessemer Venture Partners, y Kevin Han, un emprendedor especializado en inteligencia artificial cuya anterior startup, Orbeus, fue adquirida por Amazon.

"El abastecimiento solía ser un problema de personas. Si eras lo suficientemente grande, contratabas un equipo en el extranjero para hacerlo", dijo Sisi Song, cofundadora y consejera delegada de Everful. "La IA nos permite convertir ese equipo en software. Ahora cualquier empresa puede operar como si tuviera un equipo de abastecimiento global detrás, y esta financiación nos permite llevar eso a muchas más empresas en todo el mundo".

"No creamos herramientas que dejan el trabajo al cliente. Creamos agentes que entregan el resultado", dijo Kevin Han, cofundador de Everful. "Cada pedido, inspección y entrega alimenta nuestro modelo mundial de comercio, por lo que el sistema se vuelve más inteligente con cada transacción. Eso es lo que nos permite operar a una velocidad y escala que el abastecimiento tradicional no puede igualar".

"Los pequeños minoristas luchan por encontrar proveedores, y luchan aún más por encontrar aquellos en los que puedan confiar", afirmó Jessica Koh, directora ejecutiva sénior de Vertex Ventures en el sudeste asiático e India. "Everful es ese socio y entrega a precios de fábrica".

"Hemos apoyado a Sisi y Kevin desde su primera ronda", afirmó Alex Rankin, socio de January Capital. "Su modelo mundial de comercio se vuelve más nítido con cada pedido. Esa ventaja de los datos agravados es lo que parece la infraestructura de IA".

Acerca de Everful

Everful está desarrollando una infraestructura nativa de IA para el comercio global, impulsada por un modelo propio de oferta y demanda a escala mundial. Fundada en 2024, la empresa colabora con una red en rápido crecimiento de más de 30.000 fábricas verificadas y ofrece más de 20 millones de productos para venta al por mayor, dropshipping y personalización. Everful presta servicio a clientes en más de 60 países y cuenta con el respaldo de Vertex Ventures Southeast Asia & India, January Capital, Square Peg y Lightspeed. https://www.everfulwholesale.com/

Acerca de Vertex Ventures SEA & India

Vertex Ventures Southeast Asia & India es una firma líder de capital riesgo en etapas iniciales, centrada en colaborar con startups de alto crecimiento en el Sudeste Asiático y la India. Gracias a una sólida red de contactos y a su experiencia estratégica, ha invertido en empresas exitosas como Kissht, Wint Wealth, Kiwi, Grab, FirstCry, Nium, Licious, Kuku FM, Abacus Digital, RPG Commerce y PatSnap, impulsando la innovación y el escalado de negocios en diversos sectores. https://www.vertexventures.sg

Acerca de January Capital

January Capital es una firma de inversión con sede en Singapur que respalda a los fundadores más destacados de la región de Asia-Pacífico a lo largo de todo su ciclo de vida, desde inversiones en inteligencia artificial y software en la primera ronda institucional hasta la provisión de crédito para el crecimiento. La firma se ha asociado con más de 60 empresas tecnológicas, entre ellas ShopBack, Akulaku y aCommerce. https://january.capital

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