Evonik abre una nueva planta de fabricación con certificación GMP en Vancouver (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Evonik amplía su capacidad de administración de fármacos basados en lípidos con una nueva planta de fabricación con certificación GMP en Vancouver

Nueva planta con certificación GMP (Buenas Prácticas de Fabricación) para satisfacer la creciente demanda de desarrollo de nanopartículas lipídicas (LNP) y fabricación de fármacos para ensayos clínicos.

Evonik invierte más de 150 millones de dólares canadienses (93 millones de euros).

El proyecto cuenta con el apoyo de hasta 68 millones de dólares canadienses (42 millones de euros) de financiación externa del Fondo de Respuesta Estratégica del gobierno federal canadiense.

ESSEN, Alemania, 28 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Evonik está invirtiendo en una nueva planta de fabricación de productos farmacéuticos con certificación GMP para la administración de fármacos basados en lípidos en Vancouver, Canadá. Esta planta aumentará la capacidad de desarrollo y fabricación de Evonik, lo que permitirá a sus clientes farmacéuticos y biotecnológicos llevar productos farmacéuticos basados en lípidos, como vacunas, terapias y otros medicamentos avanzados, desde su desarrollo hasta su comercialización. La inversión total de Evonik en Vancouver, que supera los 150 millones de dólares canadienses (93 millones de euros), cuenta con el apoyo del Fondo de Respuesta Estratégica del gobierno federal canadiense, que aporta hasta 68 millones de dólares canadienses (alrededor de 42 millones de euros). Se prevé que la producción de los productos farmacéuticos comience a finales de 2029.

"Las tecnologías de administración de fármacos basadas en lípidos ya están impulsando la próxima generación de medicamentos. Con el apoyo del gobierno federal canadiense, esta inversión se basa en nuestra dilatada experiencia en el sector, lo que permite el desarrollo y la comercialización de terapias que transforman vidas", declaró Lauren Kjeldsen, miembro del Consejo Ejecutivo de Evonik y directora de operaciones del segmento de Soluciones Personalizadas de Evonik.

Más del triple de la capacidad de producción

El proyecto ampliará la capacidad de fabricación actual de Evonik mediante la creación de una moderna planta de buenas prácticas de fabricación (GMP) con una capacidad de producción más del triple que la de la planta actual para productos farmacéuticos avanzados. La nueva planta también mejorará significativamente las capacidades de control de calidad (CC) y de análisis microbiológicos, lo que optimizará la eficiencia y facilitará la liberación oportuna de productos para uso clínico.

"La región de Vancouver es un centro dinámico para la innovación en ciencias de la vida, y la división de Salud de Evonik se enorgullece de crecer dentro y con este ecosistema. Esta inversión fortalece tanto nuestra presencia regional como nuestra red global para la administración de fármacos basados en lípidos", comentó Guido Skudlarek, director de la línea de negocio de Salud de Evonik.

"Canadá a la vanguardia en vacunas y medicamentos de última generación"

La Columbia Británica alberga el sector de ciencias biológicas de mayor crecimiento en Canadá, donde más de 2.000 empresas dan empleo a cerca de 20.000 personas, la mayoría en el área metropolitana de Vancouver. La fortaleza biotecnológica de la región también se basa en la Universidad de la Columbia Británica, que ha sido un motor clave durante décadas y ha dado origen a numerosas empresas emergentes y derivadas.

"La expansión de Evonik en Vancouver subraya el liderazgo de Canadá en ciencias biológicas e innovación. Esta inversión impulsará avances en la administración de fármacos basados en lípidos, creará empleos altamente cualificados y fortalecerá el creciente ecosistema biotecnológico de la Columbia Británica. El Gobierno de Canadá se enorgullece de apoyar los objetivos de Evonik, que contribuirán a posicionar a Canadá a la vanguardia de las vacunas y medicamentos de última generación", indicó la Honorable Mélanie Joly, ministra de Industria y ministra responsable del Desarrollo Económico de Canadá para las Regiones de Quebec.

Evonik Vancouver Laboratories, anteriormente conocida como Transferra Nanosciences y Northern Lipids, ha sido pionera en la administración de fármacos basada en lípidos desde la década de 1990 y, en la actualidad, ofrece servicios de CDMO para sistemas avanzados de administración de LNP y liposomales, desde la investigación de formulación hasta la fabricación para ensayos clínicos bajo normas GMP y la ampliación de procesos comerciales. Al invertir en uno de los clústeres de ciencias de la vida más dinámicos de Norteamérica, Evonik se expande en este ecosistema, posicionándose como socio de innovadores farmacéuticos y biotecnológicos para desarrollar y facilitar el acceso de los pacientes a estas tecnologías.

Se prevé que el mercado de LNP crezca hasta alcanzar los 2.700 millones de dólares en 2034

Los lípidos son esenciales de cara a encapsular y administrar fármacos basados en ácidos nucleicos, incluido el ARNm, así como otras sustancias. Las nanopartículas lipídicas (LNP) se han consolidado como un sistema de administración líder, como lo demuestra su papel en las vacunas contra la COVID-19, y la demanda sigue creciendo a medida que las terapias con ácidos nucleicos se expanden en el mercado de medicamentos parenterales. Se estima que el mercado de LNP alcanzará los 2.700 millones de dólares estadounidenses para 2034.

Red de lípidos y LNP: Desde Vancouver, pasando por Birmingham, Dossenheim, Hanau y Boston, hasta Lafayette

Evonik apoya a empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas de todo el mundo mediante una red integrada para el desarrollo y la fabricación de formulaciones de lípidos y nanopartículas lipídicas (LNP), con capacidades que abarcan toda la cadena de valor. Los laboratorios de Evonik en Vancouver desarrollan formulaciones de LNP y proporcionan soporte para la fabricación clínica, con procesos para ensayos clínicos avanzados y producción comercial transferidos a Birmingham, Alabama, Estados Unidos. La red se complementa con el suministro de lípidos y adyuvantes desde Dossenheim y Hanau (Alemania), y capacidades de I+D en el Centro de Innovación de Cambridge, en el área metropolitana de Boston, Estados Unidos. Además, se está construyendo una nueva planta de producción de lípidos a escala global en las instalaciones de Evonik en Tippecanoe Labs, Lafayette, Indiana, Estados Unidos. En conjunto, estas instalaciones combinan experiencia en química de lípidos, formulación de LNP, ingeniería de equipos y procesos, fabricación estéril y conocimientos normativos para ayudar a los clientes a avanzar desde las primeras etapas de desarrollo hasta la fabricación bajo normas GMP y el suministro comercial.

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Obtenga más información sobre la cartera de productos de Evonik para la administración de ácidos nucleicos.

Evonik: Liderando más allá de la química

Evonik trasciende los límites de la química gracias a su combinación de capacidad innovadora y experiencia tecnológica de vanguardia. Esta compañía química global, con sede en Essen (Alemania), opera en más de 100 países y generó ventas por valor de 14.100 millones de euros y beneficios (EBITDA ajustado) de 1.900 millones de euros en el año 2025. La motivación común de sus aproximadamente 31.000 empleados es proporcionar a los clientes una ventaja competitiva decisiva con productos y soluciones a medida, convirtiéndose así en un referente para la industria y mejorando la vida de las personas. En todos los mercados. Cada día.

Acerca de Soluciones Personalizadas

El segmento de Soluciones Personalizadas se centra en soluciones innovadoras y a medida para clientes en mercados de crecimiento específicos. Estas soluciones incluyen aditivos para recubrimientos, adhesivos y selladores, espumas y lubricantes de poliuretano, catalizadores e ingredientes para las industrias cosmética, de limpieza y farmacéutica. En 2025, este segmento generó ventas por valor de 5.400 millones de euros y contaba con aproximadamente 9.500 empleados.

Renuncia de responsabilidad

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