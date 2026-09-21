EXPO 2027 Belgrado lanza "Visit Serbia" en Bratislava e invita a Eslovaquia a descubrir nuevas alianzas y destinos

(Información remitida por la empresa firmante)

BRATISLAVA, Eslovaquia, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- EXPO 2027 Belgrado presentó en Bratislava su campaña "Visit Serbia", reuniendo a representantes de los sectores turístico y empresarial de Serbia y Eslovaquia para fortalecer la cooperación entre ambos países antes de la primera Exposición Especializada de los Balcanes Occidentales."

El encuentro incluyó presentaciones y reuniones B2B con agencias de viajes, turoperadores y empresas eslovacas. EXPO 2027 Belgrado se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027 bajo el lema "Play for Humanity: Sport and Music for All". Más de 135 países han confirmado su participación y se esperan millones de visitas durante sus 93 días.

"Eslovaquia fue el primer país en firmar el Contrato de Participación para EXPO 2027 Belgrado, reflejo de los sólidos vínculos entre nuestras comunidades empresariales", afirmó Igor Kovačević, Director Ejecutivo de EXPO 2027 Belgrado. "Invitamos a los profesionales del turismo eslovaco a desarrollar itinerarios y descubrir Serbia".

Lukáš Parízek, Comisario General de Eslovaquia para EXPO 2027 Belgrado, presentó los preparativos para la participación del país y su pabellón nacional, destacando las oportunidades comerciales para las delegaciones eslovacas. Serbia es el principal socio comercial de Eslovaquia en los Balcanes Occidentales. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Eslovaquia, el comercio bilateral alcanzó aproximadamente 1.300 millones de euros en 2025, un 15 % más interanual.

"EXPO 2027 Belgrado es mucho más que un evento internacional de 93 días", señaló Matej Fekete, Director General de SLOVAKIA TRAVEL. "Desde el punto de vista turístico, es una plataforma global para dar visibilidad a los destinos, crear alianzas e inspirar futuros viajes".

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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