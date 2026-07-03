(Información remitida por la empresa firmante)

-Treinta años para recordar: el Fair Play Menarini International Award brilla en el Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

FLORENCIA, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante treinta años, el Fair Play Menarini International Award ha celebrado a campeones que han demostrado que la mayor victoria se basa en el respeto y la integridad. Anoche, en el escenario del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, el Premio conmemoró este importante hito con una celebración memorable, rindiendo homenaje a algunas de las figuras más destacadas del deporte internacional.

Entre los galardonados de esta edición especial se encontraban las leyendas del fútbol Diego Milito, Emilio Butragueño y Gianfranco Zola; Armand Duplantis, el atleta que ha redefinido los límites del salto con pértiga; Gregorio Paltrinieri, un verdadero icono de la natación mundial; Bebe Vio, homenajeada por su extraordinario compromiso con la promoción de la inclusión y la determinación a través del deporte paralímpico; Achille Polonara, un símbolo de fuerza y resiliencia; Antonella Palmisano, una de las figuras principales de la marcha atlética; Simone Anzani, un pilar del voleibol italiano; Chiara Mazzel, cuyos logros encarnan los valores del deporte paralímpico; Daniele Garozzo, uno de los mejores esgrimistas de Italia; y Davide Ghiotto, Michele Malfatti y Andrea Giovannini, cuyos notables logros han marcado un capítulo histórico en el patinaje de velocidad italiano. El premio también reconoció a Fabio Caressa, una de las voces más respetadas del periodismo deportivo italiano.

Junto a los ganadores de este año, celebraron el 30º aniversario del Premio los Embajadores de Fair Play Menarini: Antonio Rossi, Giancarlo Antognoni, Ian Thorpe, Sasha Vujačić, Giacomo Perini y Andrea Zorzi, cuyo apoyo constante refleja la trayectoria y los valores que el Premio ha defendido durante las últimas tres décadas.

La gala fue presentada por Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano y Federico Buffa, y se transmitió en directo por Sky.

"Celebrar el 30º aniversario del Fair Play Menarini International Award es una oportunidad para recordar con orgullo todo lo que hemos logrado, a la vez que renovamos nuestro compromiso", declararon Luca Lastrucci, Valeria Speroni Cardi y Filippo Paganelli, miembros del Consejo de la Fundación Fair Play Menarini. "Nuestro compromiso es seguir compartiendo las historias de quienes demuestran que el talento alcanza su máximo potencial cuando se combina con el respeto, la integridad y la justicia. Este es el mensaje que queremos transmitir a las futuras generaciones".

Para conocer a los ganadores del premio y mantenerse al día, visite el sitio web oficial www.fairplaymenarini.com y siga las redes sociales oficiales del Premio en Instagram, Facebook y YouTube.

Foto 1: https://mma.prnewswire.com/media/3003780...Foto 2: https://mma.prnewswire.com/media/3003779...Foto 3: https://mma.prnewswire.com/media/3003778...Foto 4: https://mma.prnewswire.com/media/3003777...Foto 5: https://mma.prnewswire.com/media/3003776...Foto 6: https://mma.prnewswire.com/media/3003775...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2973834...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-fair-play-menarini-international-award-brilla-en-el-teatro-del-maggio-musicale-fiorentino-302817782.html