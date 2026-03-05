(Información remitida por la empresa firmante)

- Fapon Biopharma presentará la plataforma CD3/TCR VHH TCE de próxima generación en el 19º Foro Europeo Anual de Consejeros Delegados de Ciencias de la Vida

ZURICH, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Fapon Biopharma anunció hoy que el doctor Kaiqing Zhang, Ph.D., director asociado de Desarrollo Comercial/Corporativo, realizará una presentación de la empresa en el 19º Foro Anual Europeo de Consejeros Delegados de Ciencias de la Vida, que se llevará a cabo del 4 al 5 de marzo en el Hotel Hilton Zurich Airport.

En una presentación titulada "Desbloqueando la Próxima Generación de TCE: Plataforma CD3/TCR VHH con Reactividad Cruzada Humana/Cyno de Fapon", Fapon Biopharma presentará su plataforma patentada de captadores de células T (TCE) basada en CD3/TCR VHH, un enfoque innovador diseñado para superar los desafíos de desarrollo y flexibilidad asociados con los anticuerpos multiespecíficos tradicionales.

Basada en anticuerpos monodominio (VHH) con reactividad cruzada totalmente humana/cynomolgus, la plataforma permite un diseño modular "plug-and-play" con cinética de activación e índice terapéutico optimizados. Esta tecnología se encuentra en una posición privilegiada para impulsar la próxima generación de terapias en dos pilares de alto crecimiento:

Oncología: Redirección precisa de células T para erradicar tumores sólidos y hematológicos, diseñada para una cinética de activación optimizada y un índice terapéutico más amplio para minimizar el riesgo de citocinas.

Enfermedades autoinmunes: Potentes activadores de células T diseñados para la depleción profunda de células B, que ofrecen un "reinicio inmunológico" funcional para pacientes con enfermedades refractarias.

La piedra angular de nuestra tecnología es una serie de CD3/TCR VHH interespecie con diferente afinidad de unión tanto a humanos como a monos cynomolgus. Esta doble reactividad reduce significativamente el riesgo de seguridad preclínica y acelera los plazos de traducción. La plataforma ya ha completado con éxito la evaluación, demostrando una eficacia y seguridad superiores, así como una FC/FD predecible en estudios con ratones y NHP.

Con perfiles de CMC superiores y flexibilidad para formatos multivalentes, Fapon Biopharma busca socios estratégicos para el desarrollo conjunto y la concesión de licencias. Para consultas sobre colaboraciones, contáctenos en biopharmaBD@fapon.com (Estados Unidos, Europa y otras regiones) o BDAP@fapon.com (Asia-Pacífico).

Acerca de Fapon Biopharma:

Fapon Biopharma se especializa en el descubrimiento y desarrollo de productos biológicos para el tratamiento del cáncer, enfermedades autoinmunes y otras enfermedades con necesidades médicas no cubiertas. Aprovechando tecnologías de vanguardia, hemos creado plataformas avanzadas de descubrimiento de fármacos, incluyendo una plataforma de descubrimiento de anticuerpos basada en la tecnología líder mundial de visualización de células de mamíferos, una plataforma para generar proteínas de fusión IL-10M y una plataforma TCE basada en CD3-VHH interespecie de humanos y monos. Con una cartera diferenciada de candidatos a fármacos líderes, hemos establecido capacidades que abarcan todo el proceso de desarrollo de fármacos, desde el descubrimiento, la investigación preclínica, la química, la fabricación y los controles (CMC) hasta el desarrollo clínico inicial. Comprometidos con la innovación, nos esforzamos por ofrecer productos biológicos más seguros, eficaces, asequibles y accesibles para todos.

