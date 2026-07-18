(Información remitida por la empresa firmante)

-Farizon inaugura un centro global de distribución de repuestos para reforzar su servicio posventa internacional

Estas nuevas instalaciones mejorarán la disponibilidad de repuestos, la eficiencia de la cadena de suministro y la capacidad de respuesta del servicio en todos los mercados internacionales de Farizon

HANGZHOU, China, 18 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Farizon New Energy Commercial Vehicle Group ha inaugurado su Centro Global de Distribución de Repuestos, ampliando así su infraestructura internacional de posventa y reforzando la asistencia a clientes y socios de distribución en todo el mundo. A la inauguración asistieron representantes de los equipos internacionales de negocios, cadena de suministro y operaciones de Farizon, junto con ejecutivos de las áreas de logística, distribución y repuestos de Geely Auto Group.

El nuevo centro coordinará los recursos de repuestos en todas las operaciones internacionales de Farizon, ayudando a mejorar la gestión de inventario, acortar los plazos de entrega y aumentar la confiabilidad del suministro de repuestos. También respaldará respuestas más rápidas a los requisitos del mercado local a medida que Farizon continúa expandiendo su presencia en los mercados de vehículos comerciales en el extranjero.

Bajo la estrategia global "One Geely", el centro también aprovecha las capacidades de logística, almacenamiento y cadena de suministro disponibles en las operaciones automotrices más amplias de Geely. Esta colaboración entre empresas de vehículos de pasajeros y vehículos comerciales está diseñada para mejorar la eficiencia de los recursos, los estándares operativos y la coordinación en toda la red de servicios internacional.

La disponibilidad de repuestos confiables es fundamental para los operadores de vehículos comerciales, donde el tiempo de actividad de los vehículos afecta directamente la productividad y los costes operativos. Al mejorar su capacidad de distribución global de repuestos, Farizon busca proporcionar a sus clientes un soporte más consistente durante todo el ciclo de vida del vehículo.

"El lanzamiento del Centro Global de Distribución de Repuestos representa un paso importante para fortalecer nuestra capacidad de atención al cliente internacional", afirmó Cook Xue, consejero delegado de Farizon Auto International. "A medida que nuestro negocio global crece, continuamos invirtiendo en la infraestructura necesaria para brindar servicios posventa confiables, ágiles y adaptados a las necesidades locales".

Farizon planea seguir desarrollando su red de servicio global en función de las necesidades de los clientes de flotas, distribuidores y socios de servicio. El objetivo de la compañía es mejorar el tiempo de actividad de los vehículos, optimizar la experiencia del propietario y proporcionar soporte posventa escalable a medida que se expanden sus operaciones internacionales.

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