- La Fase 2 de la 137ª Feria de Cantón destaca la calidad de vida en el hogar a través de la innovación y el pensamiento ecológico

GUANGZHOU, China, 30 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- La segunda fase de la 137ª edición de la Feria de Importación y Exportación de China (Feria de Cantón), que se celebra del 23 al 27 de abril, ocupa una impresionante superficie de exposición de 515.000 metros cuadrados. Con 10.313 empresas participantes, 273 más que en la sesión anterior, esta fase se centra en la calidad de vida en el hogar.

En todos los hogares, la cocina es la piedra angular del confort y la funcionalidad. Sin embargo, incluso los pequeños retos cotidianos, como la gestión de los residuos de la cocina, pueden alterar el ritmo de la vida doméstica. Por eso, incluso un producto tan sencillo como un cubo de basura se ha convertido en un faro de innovación, y los expositores de la Feria presentan diversas soluciones que responden a las necesidades reales de los consumidores.

Uno de los más destacados es el de EKO Group Ltd., que exhibió un cubo semirredondo con sensor inteligente que ejemplifica la fusión de diseño y tecnología. Este modelo se activa con el movimiento, funciona sin manos, tiene una tapa de cierre silencioso, un cubo interior extraíble para facilitar la limpieza y un cuerpo de acero inoxidable resistente a las huellas dactilares. Su elegante diseño refleja el creciente deseo de los consumidores de contar con productos funcionales que mejoren la higiene y el estilo en los espacios cotidianos.

Mientras algunas empresas mejoran la gestión de residuos para mejorar la calidad de vida en el hogar, otras están reimaginando los propios residuos para elevar la esencia de una vida de calidad. Intco Recycling Resources Co., Ltd., fabricante de alta tecnología especializado en el reciclaje de recursos renovables, es pionera en la transformación de plásticos reciclados en elegante decoración de alta calidad para el hogar. En su stand, los compradores encontraron marcos de fotos, espejos, accesorios de mesa y otros artículos decorativos, todos ellos fabricados íntegramente con materiales reciclados. Estos productos no sólo reducen el impacto ambiental, sino que demuestran que la sostenibilidad y el diseño sofisticado pueden coexistir.

La respuesta de los compradores internacionales fue entusiasta. Du Mingze, director de Marketing de Intco Recycling, señaló que la mayoría de las consultas del primer día procedían de mercados europeos y de Asia Central, lo que refleja el creciente apetito mundial por soluciones de vida ecológicas.

Desde papeleras inteligentes hasta artículos para el hogar reciclados, las empresas chinas de la Feria de Cantón muestran al mundo cómo la innovación y la conciencia medioambiental pueden ir de la mano. A medida que crece la demanda mundial de productos innovadores y sostenibles para el hogar, la Feria de Cantón muestra una poderosa visión: un futuro en el que la vida cotidiana se eleva a través del diseño, se hace posible gracias a la tecnología y se sustenta en el pensamiento ecológico.

