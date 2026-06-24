(Información remitida por la empresa firmante)

-Fastmarkets lanzará una plataforma digital al contado para el mercado físico de litio con el fin de mejorar la transparencia de precios y el acceso a la liquidez.

LONDRES, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En los últimos cinco años, el litio se ha consolidado rápidamente como una materia prima global de gran importancia, impulsada por la demanda de vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y la transición energética en general. Se prevé que la demanda crezca más del 200 % en la próxima década; sin embargo, la infraestructura de mercado necesaria para respaldar la fijación de precios, la liquidez y la gestión de riesgos no ha evolucionado al mismo ritmo.

Los mercados de litio aún presentan menor madurez que otros mercados de materias primas importantes, con una infraestructura electrónica y transparente limitada para la determinación de precios y la negociación. A medida que aumenta la participación en toda la cadena de valor, la necesidad de mecanismos operativos estandarizados para la negociación que respalden la liquidez, la inversión y el comercio a gran escala se vuelve cada vez más acuciante.

En este contexto, Fastmarkets anunció hoy sus planes para lanzar una nueva plataforma para el mercado físico de litio, diseñada para mejorar la determinación de precios y el acceso a la liquidez al contado. Los detalles del lanzamiento se anunciarán en el evento principal de Fastmarkets, la Global Lithium, Battery and Critical Materials Conference, que tendrá lugar del 22 al 25 de junio de 2026 en Las Vegas.

"Fastmarkets tiene un papel único en el mercado del litio porque nos encontramos en la intersección de la fijación de precios, la participación en el mercado y el desarrollo del mercado a largo plazo", afirmó Raju Daswani, consejero delegado de Fastmarkets. "Nuestros parámetros de referencia ya están profundamente arraigados en la forma en que se comercializa, cubre y utiliza el litio a lo largo de toda la cadena de valor. A medida que el mercado sigue madurando, los participantes buscan cada vez más vías más transparentes y eficientes para la determinación de precios y la liquidez. Creemos que Fastmarkets está en una posición privilegiada para apoyar esta evolución."

El desarrollo de la plataforma por parte de Fastmarkets se basará en las aportaciones de un consolidado grupo asesor del sector, integrado por participantes destacados de toda la cadena de valor del litio, incluyendo productores, consumidores y empresas comercializadoras. En consulta con el grupo asesor, Fastmarkets definirá el diseño y la funcionalidad de la plataforma, garantizando su alineación con las prácticas del mercado y fomentando una amplia participación del sector.

"Como uno de los mayores productores de litio del mundo, PLS celebra el anuncio de Fastmarkets sobre el desarrollo de su plataforma digital centralizada para el mercado spot", declaró Dale Henderson, director general y consejero delegado de PLS Group Ltd. "A medida que el litio se consolida como una materia prima global de mayor importancia estratégica, PLS apoya el desarrollo de infraestructuras de mercado que mejoren la transparencia y la eficiencia operativa en su comercialización. La transparencia en la determinación de precios, los índices de referencia fiables e independientes y una mayor liquidez física son pilares fundamentales para generar confianza en toda la cadena de valor y atraer el capital necesario para impulsar el crecimiento futuro".

"PLS se complace en contribuir al desarrollo de la infraestructura de mercado de Fastmarkets, que respalda un mercado de litio más maduro, eficiente y atractivo para la inversión", afirmó.

La plataforma se lanzará a finales de este año y está diseñada para abordar las fricciones estructurales que siguen limitando la transparencia y la liquidez en los mercados de litio. Su objetivo es proporcionar:

Un proceso más transparente para la determinación de precios

Inicio de operaciones bilaterales mediante términos operativos estandarizados establecidos por Fastmarkets, preservando la autonomía de los participantes en cuanto a precio, volumen y selección de clientes

Mayor conectividad del mercado entre productores, consumidores y operadores

Bases más sólidas para el desarrollo de los índices de referencia de Fastmarkets y mercados de gestión de riesgos más líquidos

"A medida que los mercados de materias primas maduran, desarrollan la infraestructura necesaria: precios transparentes, liquidez accesible y la confianza para que compradores y vendedores realicen transacciones en condiciones de mercado. El litio ha crecido más rápido que muchas otras materias primas en la historia reciente, pero su infraestructura de mercado físico no ha seguido el ritmo. Liontown ha mantenido volúmenes al contado específicamente para apoyar la determinación de precios abierta y transparente, y vemos iniciativas como la nueva plataforma de Fastmarkets como un paso positivo para cerrar esa brecha", declaró Grant Donald, director comercial de Liontown Ltd.

"Dado que el litio sigue desempeñando un papel cada vez más importante en la estrategia industrial y la transición energética global, celebramos el desarrollo de una infraestructura de mercado más sólida y transparente. Nos complace apoyar esta evolución mediante nuestra participación activa en el grupo asesor", afirmó Kevin Zhou, director de ventas y operaciones de Sichuan Yahua Lithium Group.

La posición de Fastmarkets en el mercado de materias primas para baterías se basa en décadas de experiencia en fijación de precios, que se remontan a 1913, con más de 60 años de cobertura para el litio. Sus índices de referencia de litio, conformes con IOSCO, se utilizan ampliamente en toda la cadena de valor en contratos físicos, negociaciones de precios e instrumentos financieros, incluyendo como referencias de liquidación para contratos de futuros de litio que cotizan en las principales bolsas de materias primas.

Para más información, visite Fastmarkets.

ACERCA DE FASTMARKETS

Fastmarkets es un proveedor líder de información y análisis de riesgos para los mercados de agricultura, productos forestales, metales, carbono y transición energética. Sus precios de referencia, análisis, pronósticos y perspectivas son fundamentales para los clientes que buscan operar, gestionar riesgos y comprender los complejos mercados globales.

Fastmarkets se fundó en 1913, con una trayectoria que se remonta a 1865 a través de varias de sus marcas adquiridas. Fastmarkets emplea a más de 700 personas en todo el mundo, con oficinas en Europa, América y Asia. La empresa es de capital privado y cuenta con el respaldo de Astorg, una firma de capital privado europea líder.

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