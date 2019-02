La federación "One Of Us" lanza su plataforma cultural europea

Publicado 06/02/2019 14:37:26 CET

La Federación Europea "One of Us" y sus 40 organizaciones miembro, procedentes de 19 países de la Unión Europea, se reunirán en Parí-s el 23 de febrero, en el "Palais du Luxembourg" (Palacio de Luxemburgo). Durante la conferencia, que se va a llevar a cabo por medio del mecenazgo superior del profesor Rémi Brague, del Instituto de Francia, se lanzará la Plataforma Cultural "One of Us".

150 pensadores procedentes de toda Europa se unirán a la plataforma para formar un "grupo de trabajo" que debatirá sobre el futuro de Europa. El grupo, formado por intelectuales, filósofos, historiadores, abogados y doctores se esforzarán para lograr una renovación de Europa donde la dignidad humana volverá a estar reconocida y valorada dentro de sus leyes y polí-ticas. La finalidad de la conferencia es la de hacer despertar la conciencia e inteligencia de Europa. Intelectuales procedentes de varios países debatirán durante la jornada. La presidencia del acto correrá a cargo de Jaime Mayor Oreja, director general de la Federación One of Us, antiguo ministro del interior en España y ex-miembro del Parlamento Europeo.

Europa es leal con la Dignidad Humana

En 2014 tras el éxito de la primera iniciativa de ciudadanos europeos se fundó "One of Us". Casi dos millones de personas firmaron contra la destrucción de los embriones humanos. "One of Us" está comprometida con el reconocimiento incondicional de la dignidad humana, además de la protección de la vida humana en las fases más vulnerables de desarrollo, pero también durante la enfermedad, edad avanzada y al final de la vida. La Plataforma Cultural "One of Us" supone un paso adelante de la Federación Europea "One of Us", nacida como "European Citizen Initiative" (iniciativa ciudadana europea.

Manifiesto de la Plataforma Cultural One of Us

Durante el lanzamiento de la Plataforma Cultural, se presentarán los principales objetivos del Manifiesto de la Plataforma Cultural "One of Us". El manifiesto es el resultado de un estudio llevado a cabo por todos los intelectuales que participan en el foro, incorporando sus contribuciones que se han recopilado en una reunión celebrada en Valencia el 26 de mayo de 2018.

En París, "One of Us" busca establecer el método de trabajo de la Plataforma Cultural y sus proyectos futuros. El principal tema sobre la mesa es el análisis de los dilemas éticos actuales que amenazan a la sociedad europea. Los intelectuales debatirán sobre el camino a tomar para prevenir estas disyuntivas y convertirse en una oportunidad de cara al futuro de Europa, además del objetivo principal: conectarse, en una armonía pacífica, con el conocimiento y el respeto por el valor de la vida. Si desea más información visite: https://oneofus.eu .

