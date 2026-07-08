Felicitysolar refuerza su presencia europea en The Smarter E Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Felicitysolar refuerza su presencia europea con soluciones integradas de almacenamiento de energía y gestión inteligente de la energía en The Smarter E Europe 2026

MUNICH, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Felicitysolar participó en The Smarter E Europe 2026 en Munich (Alemania), del 23 al 25 de junio, presentando sus últimas soluciones de almacenamiento de energía residencial, comercial e industrial, así como soluciones inteligentes de gestión energética. Bajo el lema "Acelerando las soluciones energéticas integradas", la empresa demostró su creciente capacidad en sistemas integrados de inversor-batería, gestión energética digital y soporte localizado para el mercado europeo.

La feria reflejó la transición de Felicitysolar, pasando de exhibiciones centradas en productos a soluciones energéticas basadas en escenarios. En lugar de centrarse en productos individuales, el stand ayudó a los visitantes a comprender cómo los inversores, las baterías, los sistemas de gestión energética y las plataformas de servicio funcionan conjuntamente en aplicaciones residenciales y comerciales.

Para el almacenamiento de energía residencial, Felicitysolar presentó sistemas de 8 kW y 20 kW, así como una gama de baterías de baja tensión representada por la serie FLB. Diseñadas para el almacenamiento solar doméstico, el suministro de energía de respaldo, el autoconsumo y la optimización del coste energético, estas soluciones demostraron opciones de almacenamiento flexibles para los hogares europeos.

Para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), Felicitysolar destacó su inversor híbrido de 125 kW, el sistema de baterías apilables de alto voltaje FLH, el sistema integral refrigerado por líquido de 125 kW y la solución FLM500. Su cartera de productos responde a la creciente demanda de almacenamiento de energía escalable, fiable e inteligente en edificios comerciales, parques industriales y proyectos de distribución.

Para reforzar su enfoque en el sector C&I, Felicitysolar presentó una ponencia en inglés en el Foro del Área de Innovación B0, bajo el lema "Energía C&I de próxima generación: Inversor híbrido de 125 kW", explicando el papel de este inversor en los sistemas de almacenamiento de energía para el sector C&I. Representantes de la compañía también participaron en el Foro ESS y otras sesiones para debatir sobre la estrategia de mercado europea, el panorama de la política energética y las aplicaciones de energía inteligente.

Felux y Fsolar también reflejaron la estrategia de digitalización de Felicitysolar. Felux se centra en la gestión inteligente de la energía, permitiendo a los usuarios comprender mejor el rendimiento, la previsión y la distribución del sistema. Fsolar funciona como una plataforma de servicios digitales que conecta a los clientes con información de productos, asesoramiento sobre soluciones, soporte técnico y acompañamiento durante todo el ciclo de vida del producto. Mediante demostraciones in situ e intercambios técnicos, los visitantes pudieron comprobar cómo las herramientas digitales pueden contribuir a una gestión energética más transparente y eficiente.

La exposición también brindó a Felicitysolar la oportunidad de fortalecer la confianza con distribuidores, instaladores, empresas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), promotores de proyectos y socios a través de la comunicación presencial, demostraciones de productos e intercambios técnicos. Felicitysolar participó en la ceremonia de autorización de SGS para la certificación de sistemas de 125 kW en España y asistió a la ceremonia de entrega del premio EUPD 2026, lo que aportó credibilidad y un contexto externo a su presencia en el mercado europeo.

Con la expansión de sus capacidades de servicio local, soporte técnico y colaboración con socios en Europa, Felicitysolar busca brindar a sus clientes no solo productos, sino también un soporte confiable a largo plazo durante todo el ciclo de vida del producto. De cara al futuro, Felicitysolar continuará apoyando la transición energética de Europa mediante el avance de soluciones integradas de almacenamiento de energía, tecnologías de gestión inteligente de la energía y capacidades de servicio localizadas.

Contacto:Departamento de Marketing de Felicitysolar pr@felicitysolar.com +86-18620102298

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/felicitysolar-refuerza-su-presencia-europea-en-the-smarter-e-europe-2026-302820955.html