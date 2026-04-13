La Feria Internacional de Baterías de China 2026 marca rumbo de la próxima era de tecnología de las baterías

(Información remitida por la empresa firmante)

- Conectando el mundo, impulsando la energía verde: La Feria Internacional de Baterías de China 2026 marca el rumbo de la próxima era de la tecnología de las baterías

SHENZHEN, China, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La 18ª Feria Internacional de Baterías de China (CIBF2026) se celebrará del 13 al 15 de mayo en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen. La edición de este año prevé reunir a más de 3.100 expositores de todo el mundo, alcanzando nuevos récords tanto en tamaño como en alcance. La superficie de exposición abarca toda la cadena de suministro —baterías de almacenamiento de energía, celdas 3C, materiales, equipos de fabricación, soluciones de sistemas y aplicaciones de reciclaje— y ofrece una visión general del estado actual de la tecnología de las baterías.

Desde los avances en baterías de estado sólido y de iones de sodio hasta los equipos inteligentes y los sistemas de seguimiento de las emisiones de carbono, la feria reunirá a los principales actores de la cadena de suministro internacional, ofreciendo a las empresas una plataforma para mostrar sus capacidades, establecer contactos con socios y acceder a nuevos mercados.

Paralelamente a la exposición se celebrará una serie de foros de alto nivel para profundizar en temas como las tecnologías de almacenamiento emergentes y la gestión de la huella de carbono de las baterías, reuniendo a participantes del sector para explorar vías prácticas de avance. Se espera la asistencia de más de 2.000 expertos, investigadores y líderes empresariales, lo que permitirá conocer la orientación de las políticas, las tecnologías emergentes y las tendencias del mercado.

La feria de este año también pondrá el foco en las baterías de almacenamiento de energía, las pilas de combustible, las tecnologías de reciclaje y los equipos de fabricación energéticamente eficientes, posicionándose como una plataforma para los parques industriales con cero emisiones de carbono y las iniciativas de desarrollo con bajas emisiones. El objetivo es respaldar el tipo de crecimiento sólido que conlleva una economía baja en carbono.

El sector de las baterías de China cerró el año 2025 con volúmenes de envíos estables y precios al alza, una clara señal de la mejora de la calidad y la eficiencia en todo el sector. Las exportaciones anuales ascendieron a un total de 37.896 millones de unidades de baterías, una cifra prácticamente igual a la del año anterior, pero el valor se disparó un 22,8% hasta alcanzar los 82.279 millones de dólares, lo que subraya la ventaja continuada del país en los mercados internacionales. Se está orientando cada vez más hacia las baterías de potencia y las tecnologías emergentes de almacenamiento de energía, y la fabricación inteligente desempeña un papel cada vez más importante en la mejora de la eficiencia y el apoyo a una producción de mayor valor y menores emisiones.

A medida que la competitividad y la posición en el mercado del sector de las baterías de China siguen aumentando, la CIBF 2026 se ha convertido en una feria internacional de primer orden, situada en la encrucijada entre la política y la industria, la tecnología y el mercado, y las oportunidades nacionales e internacionales.

Con la aceleración de la transición energética mundial y el fortalecimiento del sector de las baterías en China, ya está abierto el plazo de inscripción para visitantes de la CIBF. Los profesionales del sector pueden reservar su plaza a través de la plataforma oficial para asistir a lo que se ha convertido en un punto de encuentro clave para la comunidad internacional de las baterías.

Si desea más información visite la página web: https://www.cibf.org.cn/en-US.

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