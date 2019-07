Fiberstar, Inc. presenta la fibra cítrica natural Citri-Fi® como sustituto de fosfatos en las carnes

Publicado 02/07/2019 6:07:56 CET

RIVER FALLS, Wisconsin, 2 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- El exceso de consumo de los fosfatos de alimentos es una creciente preocupación de muchas personas en Europa. Esta señal de alerta condujo a grupos de trabajo a reevaluar los niveles seguros de consumo. Muchos alimentos contienen fosfatos porque estos mejoran su calidad. Sin embargo, actualmente hay soluciones de sustitución de fosfatos disponibles en el mercado. Una de estas soluciones es la fibra cítrica natural Citri-Fi. Esta fibra de etiqueta limpia se produce sin modificaciones químicas.

https://mma.prnewswire.com/media/930996/Fiberstar_New_Slogan... [https://mma.prnewswire.com/media/930996/Fiberstar_New_Slogan...]

Citri--Fi presenta una alta capacidad de retención de agua y propiedades emulsificantes. Como resultado, se dispone de varias formas de usar este ingrediente como sustituto de fosfatos en las carnes. Primero, el uso de esta fibra cítrica natural junto a ingredientes como almidones, gomas y carragenina permite sustituir los fosfatos sin comprometer la calidad. Citri-Fi retiene el agua. El otro ingrediente que atrae el agua crea la viscosidad y la matriz de gel para mantener los altos rendimientos. El nivel de uso de Citri-Fi varía entre el 0,3% y el 0,5%.

Otro método popular es el uso de esta fibra de etiqueta limpia en combinación con carbonato de sodio. El carbonato de sodio relaja el músculo animal para permitir una mayor retención de agua. Al mismo tiempo, Citri-Fi retiene el agua para mantener los altos rendimientos y reducir la purga en las carnes. El uso de Citri-Fi varía entre el 0,2% y el 0,4%. Los estudios muestran que la inyección de aves con Citri-Fi y carbonato de sodio juntos mejora los rendimientos en más del 4% en comparación con la inyección de aves sin fosfatos. Casualmente muchos procesadores de carne ya usan carbonato de sodio para ayudar en el procesamiento o con otros fines.

Citri--Fi no es transgénico, no contiene alérgenos y no tiene número e. Esta fibra cítrica natural es un producto de los EE. UU. Citri-Fi puede etiquetarse como fibra cítrica, pulpa cítrica deshidratada o harina cítrica. Visite Fiberstar en el estand 6K80 de la feria Food Ingredients Europe que tendrá lugar en diciembre.

Para obtener más información o solicitar una muestra visite www.FiberstarIngredients.com o contacte con Nick Kovalenko, vicepresidente de Ventas Internacionales en n.kovalenko@fiberstar.net[mailto:n.kovalenko@fiberstar.net].

Acerca de Fiberstar, Inc. Fiberstar, Inc. www.FiberstarIngredients.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2512289-1&h=2612890403&u...] es una innovadora empresa biotecnológica que se dedica a mejorar la eficacia de los alimentos fabricando y comercializando ingredientes alimentarios de valor añadido. Citri-Fi es una fibra cítrica funcional natural que se produce de manera sostenible. El proceso físico patentado crea la alta retención de agua y las propiedades emulsificantes. Citri-Fi se reconoce generalmente como seguro (GRAS, por sus siglas en inglés), no es alergénico, no es transgénico y no tiene número e. Esta línea es beneficiosa para productos cárnicos, lácteos, de panadería, salsas, alimentos congelados, bebidas y alimentos para mascotas a través de mejoras de textura, nutricionales o de ahorros en costes. Con sede en River Falls, Wisconsin, y plantas de fabricación en los EE. UU., Fiberstar vende sus productos en más de 65 países.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/930996/Fiberstar_New_Slogan... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2512289-1&h=234343493&u=...]

Sitio Web: http://www.fiberstaringredients.com/