Finshape acelera el crecimiento global: el nuevo CEO aporta 25 años de experiencia en transformación bancaria mundial

Finshape, proveedor líder de soluciones de banca digital, anunció el nombramiento de Neil Budd como nuevo CEO de la compañía.

PRAGA, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Budd se incorpora a Finshape como ejecutivo experimentado con más de 25 años de experiencia en banca, tecnología y consultoría. Se centrará en el continuo crecimiento internacional de la empresa, en fortalecer la generación de valor para los clientes y en expandir las actividades principalmente en Europa Occidental, Oriente Medio y la región APAC. El actual CEO Petr Koutn pasará al cargo de Presidente del Consejo de Administración.

Las instituciones financieras hoy en día están trabajando para convertir sus inversiones en digitalización en resultados medibles, al tiempo que buscan comprender cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial de manera significativa. "Los bancos buscan socios tecnológicos en los que puedan confiar a largo plazo. Finshape cuenta con una cartera de productos sólida y relevante, equipos experimentados y relaciones estables y de confianza con los bancos. Con nuestro ADBO System y nuevas capacidades en lealtad y personalización, seguiremos ayudando a los bancos a ofrecer valor tangible a sus clientes y a acelerar nuestro viaje de crecimiento hacia nuevos mercados", declaró Neil Budd.

Finshape ha estado creciendo a largo plazo, particularmente en Europa Central y Oriental, donde trabaja con importantes instituciones financieras como Erste Group, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Group o Banca Transilvania. En 2025, Finshape generó 55 millones de euros en ingresos según sus resultados consolidados y creció un 30% interanual. La empresa también está ampliando su presencia internacional. El crecimiento adicional ha sido respaldado por la reciente adquisición de la plataforma de lealtad Realtime-XLS de Collinson Group y una asociación estratégica con Dubai Islamic Bank, el banco islámico más grande de los Emiratos Árabes Unidos.

Estos pasos fortalecen el papel de Finshape en la banca digital global. Finshape pretende ser líder del mercado en la implementación de tecnologías, centrándose específicamente en la integración significativa de la IA en las operaciones y en las ofertas para clientes para generar resultados medibles para los bancos.

Antes de unirse a Finshape, Neil trabajó en varias firmas globales líderes de consultoría y asesoramiento. En Finastra, ocupó el cargo de Vicepresidente, Director Global del Ecosistema de Alianzas y Asociaciones Estratégicas, así como Director Global de Servicios Gestionados. En Accenture, fue Director General.

Hoy en día, Finshape presta servicios a más de 100 instituciones financieras en 25 países de cuatro continentes. El equipo de la empresa incluye más de 600 especialistas, que brindan soporte a decenas de millones de usuarios finales en todo el mundo. El crecimiento de Finshape está impulsado por una combinación de desarrollo orgánico y adquisiciones específicas.

