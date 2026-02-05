FIS completa con éxito la emisión de bonos por valor de 770 millones de euros

(Información remitida por la empresa firmante)

La operación despertó un gran interés entre los inversores institucionales y registró una sobredemanda significativa.

MONTECCHIO MAGGIORE, Italia, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- FIS – Fabbrica Italiana Sintetici ("FIS"), una empresa italiana líder y uno de los principales actores en Europa en el desarrollo y producción de ingredientes farmacéuticos activos (API) para la industria farmacéutica global, anuncia hoy la liquidación de sus bonos senior garantizados por 770 millones de euros.

La operación comprende la emisión de bonos senior garantizados por un importe nominal total de 300 millones de euros, con un tipo de interés del 5,250% anual y emitidos al 100,0% de su importe nominal (los "Bonos a Tipo Fijo"), y bonos senior garantizados a tipo variable por un importe nominal total de 470 millones de euros, con un tipo de interés del Euribor a tres meses más 325 puntos básicos (los "Bonos a Tipo Variable" y, junto con los Bonos a Tipo Fijo, los "Bonos"). Los Bonos han sido admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y se negocian en el Mercado MTF Europeo en la fecha del presente.

Los Bonos tienen un vencimiento a 5 años y vencen en febrero de 2031. En relación con la emisión de los Bonos, FIS también amplió su línea de crédito renovable existente de 80 millones de euros a 160 millones de euros, reforzando aún más la liquidez y la flexibilidad financiera del Grupo. La oferta de bonos tuvo una sobresuscripción significativa, lo que pone de relieve la fuerte confianza del mercado en la estrategia y los fundamentos financieros de FIS.

En el contexto de la emisión, FIS recibió una mejora en la Calificación de Familia Corporativa (CFR) de Moody's (de B3 con perspectiva positiva a B2 con perspectiva estable) y una mejora en la Calificación de Incumplimiento del Emisor (IDR) de Fitch Ratings (de B con perspectiva positiva a B+ con perspectiva estable), mientras que Standard & Poor's ratificó la Calificación Crediticia del Emisor (ICR) de B con perspectiva estable. Las calificaciones de los Bonos son B2 (Moody's), BB- (EXP) (Fitch) y B (Standard & Poor's).

"Estamos muy satisfechos con el resultado de esta emisión de bonos", declaró Daniele Piergentili, consejero delegadoby presidente de FIS. "La sólida respuesta de los inversores refleja la confianza del mercado en nuestro modelo de negocio y estrategia a largo plazo. Esta transacción confirma nuestro compromiso de impulsar el crecimiento, manteniendo una estructura financiera sólida y flexible".

BNP PARIBAS y Goldman Sachs International actuaron como coordinadores globales conjuntos y colocadores físicos. Nomura actuó como coordinador global conjunto.

Banca Akros, Barclays, BofA Securities, BPER, Citigroup, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, KKR, Morgan Stanley, RBC y UniCredit actuaron como colocadores conjuntos.

FIS contó con el asesoramiento de Latham & Watkins y Ropes & Gray como asesores legales, y Pirola Pennuto Zei & Associati como asesor fiscal. PwC actuó como auditor independiente del emisor.

ACERCA DE FIS

Fundada en 1957 en Montecchio Maggiore (Vicenza, Italia) y actualmente controlada por Bain Capital Private Equity, FIS (Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.) es líder en Italia y uno de los principales actores europeos en el desarrollo y la producción de Ingredientes Farmacéuticos Activos (API) para la industria farmacéutica global, destacando como referente internacional en el sector CDMO (Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato). FIS opera a través de tres plantas en Italia (Montecchio Maggiore, Termoli y Lonigo), oficinas comerciales en Norteamérica y Japón, y centros operativos en China e India. Actualmente, cuenta con más de 2.300 empleados, de los cuales aproximadamente 270 se dedican a actividades de I+D. Desde abril de 2024, FIS está dirigida por el consejero delegado y presidente, Daniele Piergentili.

Para más información

Micaela Colamasi, responsable de Comunicación Corporativa y de ProductoTel. +39 338 71 88 939 | Email. Micaela.Colamasi@fisvi.com

Oficina de prensa FIS | Image Building: Tel. +39 02 89011 300 | Email. fis@imagebuilding.it

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes de valores de ciertas jurisdicciones aplicables. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, todas las declaraciones que no se basen en hechos históricos, incluyendo, entre otras, las relativas a la situación financiera y los resultados operativos futuros de FIS y sus filiales (el "Grupo"), sus estrategias, planes, objetivos, metas y objetivos, la evolución futura de los mercados en los que el Grupo participa o pretende participar, o los cambios regulatorios previstos en los mercados en los que el Grupo opera o pretende operar. En algunos casos, las declaraciones prospectivas se pueden identificar por términos como "objetivo", "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pronosticar", "orientación", "pretender", "puede", "planificar", "potencial", "predecir", "proyectado", "debería" o "será", o la forma negativa de dichos términos u otra terminología comparable.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, ya que se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Le advertimos que las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro y se basan en numerosos supuestos. Nuestros resultados operativos reales, incluyendo nuestra situación financiera y liquidez, así como el desarrollo de las industrias en las que operamos, pueden diferir sustancialmente (y ser más negativos) de los presentados o sugeridos por las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Además, incluso si nuestros resultados operativos, incluyendo nuestra situación financiera y liquidez, así como el desarrollo de la industria en la que operamos, son consistentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, dichos resultados o desarrollos podrían no ser indicativos de los resultados o desarrollos en períodos posteriores.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2877950...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fis-completa-con-exito-la-emision-de-bonos-por-valor-de-770-millones-de-euros-302680480.html