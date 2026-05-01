Flor de Caña se consolida como el Ron Oficial del Mutua Madrid Open 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

La prestigiosa marca de ron se une por tercer año consecutivo como Ron Oficial de este importante evento deportivo

MADRID, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, la marca de ron premium certificada Carbono Neutral y reconocida globalmente por su compromiso con la sostenibilidad, se une nuevamente al Mutua Madrid Open como Ron Oficial, ofreciendo experiencias únicas y exquisitos cócteles a los espectadores de este magno evento, uno de los más prestigiosos del circuito internacional.

En este escenario icónico, donde brillan estrellas del tenis como Novak Djokovic, Jannik Sinner, Casper Ruud, Aryna Sabalenka, Iga Świątek y Coco Gauff, Flor de Caña estará presente en la zona general, zona VIP y zona Damn, ofreciendo su portafolio de rones añejos y el "Flor Ginger", el cóctel oficial del Mutua Madrid Open.

Además, Flor de Caña contará con la presencia estelar de la leyenda del fútbol Luis Figo, quien, como amigo de la marca en este evento, invitará a los aficionados a descubrir la riqueza de nuestros rones y a disfrutar del torneo con el estilo y la distinción que solo un ícono de su talla y Flor de Caña pueden ofrecer.

Esta alianza representa la perfecta armonía entre dos referentes globales que comparten valores de excelencia, tradición y proyección internacional. Así como los mejores tenistas del mundo destacan por su precisión y disciplina, Flor de Caña se distingue por su proceso de añejamiento natural y su compromiso con la sostenibilidad, ofreciendo un ron de calidad excepcional para quienes buscan experiencias auténticas.

Con esta participación, Flor de Caña continúa consolidando su presencia en los escenarios más relevantes del mundo, invitando a los aficionados a vivir el Mutua Madrid Open como nunca antes: con elegancia, carácter y un estilo inconfundible.

Sobre Flor de CañaFlor de Caña es una marca de ron premium certificada Carbono Neutral y producida de manera sostenible del campo a la botella. Con una historia familiar desde 1890, es destilado con energía 100% renovable y añejado naturalmente a los pies de un volcán activo sin azúcar ni ingredientes artificiales. Reconocida como líder global en sostenibilidad, la marca ha recibido distinciones como "Productor Sostenible de Destilados" (Francia), "Premio Marca Ética" (Reino Unido) y "Mejor Destilería Sostenible de Ron" (EE.UU.). www.flordecana.com

Contacto:corporatecommunications@flordecana.com

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