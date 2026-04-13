Flying Tiger KJ lanza un secador rotatorio infrarrojo: un avance revolucionario en la cristalización y el secado de PET de alta eficiencia

(Información remitida por la empresa firmante)

NEW TAIPEI CITY, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ante la creciente presión a la que se enfrentan las industrias mundiales del plástico y el reciclaje para mejorar la eficiencia de la producción y reducir el consumo de energía, la tecnología de secado se ha convertido en un factor crítico para el rendimiento del procesamiento de PET. La eliminación inconsistente de la humedad, el consumo excesivo de energía y la calidad inestable del material siguen siendo problemas comunes en los sistemas tradicionales de secado por aire caliente.

Para abordar estos problemas, Flying Tiger KJ presenta su Secador Rotatorio Infrarrojo (IRD), que ofrece ventajas significativas sobre los secadores convencionales en seis áreas clave de rendimiento.

Procesamiento más rápido: El IRD completa la cristalización y el secado simultáneos en tan solo 10-20 minutos, en comparación con las 4-6 horas que requieren los secadores tradicionales de aire caliente, lo que representa una reducción de más del 90% en el tiempo de procesamiento.

Menor consumo energético: Al aplicar energía infrarroja directamente a las superficies de los materiales, el sistema IRD reduce el consumo energético entre un 20% y un 50% en comparación con los sistemas de secado y deshumidificación convencionales.

Control preciso de la humedad: Tras el procesamiento con el IRD, la humedad se reduce a entre 100 y 500 ppm. Si se utiliza un deshumidificador adicional durante 1 a 1,5 horas, se reduce aún más a menos de 50 ppm, un resultado que los sistemas tradicionales requieren más de 6 horas para lograr.

Sin riesgo de sobrecalentamiento: De tres a cuatro zonas de calentamiento controladas independientemente, cada una equipada con sensores PID infrarrojos, permiten a los operadores establecer temperaturas precisas para cada etapa, eliminando el riesgo de degradación del material.

Cristalización uniforme: Una estructura helicoidal interna garantiza que cada partícula reciba una exposición infrarroja completa y uniforme. A diferencia de los sistemas de aire caliente que calientan desde el exterior hacia el interior, el infrarrojo penetra en cada partícula simultáneamente, lo que permite que la humedad interna se vaporice rápidamente y se elimine de forma eficiente.

Mejora del valor IV: Según las pruebas ASTM D4603, el material procesado por el IRD y secado posteriormente durante 1 a 1,5 horas logra un aumento del 5% en la viscosidad intrínseca (valor IV), lo que mejora el rendimiento del procesamiento posterior.

El IRD ha demostrado su eficacia en el reciclaje de plásticos, fibras sintéticas, extrusión de láminas y películas de PET y composición de materiales. Su diseño adaptable se integra a la perfección en las líneas de producción existentes, con cambios de material más rápidos y menores costes de mantenimiento en comparación con los sistemas tradicionales, minimizando así las interrupciones operativas y el coste total de propiedad.

Con una amplia experiencia en sistemas de secado industrial, Flying Tiger KJ brinda soporte a sus clientes desde la evaluación del proceso hasta la implementación completa. Para obtener más información, visite el sitio web oficial de Flying Tiger KJ.

CONTACTO: Tony Wen, tony_wen@tigerkj.com

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