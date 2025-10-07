El Fondo Nimba invierte en Jobomax para ampliar el acceso a vivienda asequible en Guinea

(Información remitida por la empresa firmante)

CONAKRY, Guinea y FILADELFIA, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jobomax Homes, la constructora de viviendas de confianza que atiende a la diáspora y a las comunidades locales en África Occidental, anunció hoy una inversión estratégica de Nimba Fund, el primer vehículo de capital de riesgo estructurado de Guinea. Gestionado por Niandan, la inversión del Fondo impulsará los esfuerzos para ampliar el acceso a la vivienda asequible y la financiación de la vivienda en la República de Guinea.

Jobomax ha consolidado su presencia en Guinea, Ghana, Camerún y Sierra Leona, entregando cientos de viviendas a compradores de la diáspora y familias locales. Sin embargo, la vivienda asequible sigue estando desatendida en Guinea, donde las familias tienen un acceso limitado a hipotecas y otras opciones de financiación a largo plazo. Esta inversión, respaldada por la gestión activa de Niandan, facilitará la creación de una estructura de financiación de vivienda en moneda local en Guinea, sentando las bases para un acceso más amplio a la propiedad de la vivienda.

"La inversión de Nimba Fund nos permite impulsar nuestra misión de hacer accesible la vivienda propia a más familias en África", comentó Robert Hornsby, cofundador y consejero delegado de Jobomax. "Juntos, reforzamos nuestra presencia en los principales mercados y abrimos la puerta a nuevas oportunidades en todo el continente".

"Jobomax representa el tipo de negocio de alto impacto y alto crecimiento que Nimba Fund se creó para apoyar", afirmó Alexander Tounkara, fundador y director general de Niandan, gestor de fondos de Nimba Fund. "Juntos, buscamos expandir la vivienda asequible en Guinea y construir un ecosistema de financiación donde las familias puedan finalmente acceder al crédito para convertirse en propietarias de una vivienda".

"Contar con Niandan como inversor nos proporciona más que capital; nos proporciona un socio que comparte nuestra visión a largo plazo", añadió John Block, director de inversiones de Jobomax. "Las raíces de Niandan en África Occidental y su enfoque en la inversión de impacto aportan una perspectiva que nos ayudará a crecer. Se trata de mucho más que construir viviendas; se trata de construir una plataforma para el crecimiento inclusivo en toda África".

Acerca de Niandan

Niandan es una firma de capital riesgo y asesoría dedicada a impulsar el crecimiento inclusivo y sostenible en África Occidental. Con sede en Conakry, la firma invierte en empresas locales y gestiona el Fondo Nimba, el primer fondo de capital riesgo de Guinea centrado en el impacto. Más información: niandan.com.

Acerca de Jobomax Homes

Jobomax Homes es el proveedor líder de soluciones de vivienda asequible para compradores locales y residentes en el extranjero en África Occidental. Con operaciones en Camerún, Ghana, Guinea y Sierra Leona, la empresa ofrece viviendas con precios entre 30.000 y 250.000 dólares estadounidenses. Más información: jobomax.com.

Contacto de medios

Jobomax: info@africa-housing.com

Niandan: media@niandan.com

