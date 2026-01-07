Fourier debuta en el CES con GR-3, un robot humanoide de próxima generación centrado en el cuidado

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Fourier, empresa líder en inteligencia artificial proactiva, debutó en el CES de este año con su revolucionario robot humanoide GR-3 en Estados Unidos. GR-3, el primer "Care-bot" de tamaño real de la compañía, está diseñado para abrir nuevas posibilidades en la interacción humano-robot mediante un diseño inteligente, percepción avanzada e inteligencia accesible.

Una mirada práctica al GR-3 en el CES

En el stand de Fourier, los visitantes podrán conocer de cerca el GR-3. La experiencia está diseñada para ser lúdica, acogedora e intuitiva.

Los asistentes pueden conversar con GR-3 de forma natural, probar interacciones táctiles o participar en actividades ligeras y lúdicas que demuestran la capacidad del robot para percibir, comprender y responder. A lo largo del día, GR-3 realiza sesiones de baile programadas que resaltan la fluidez de sus movimientos corporales, su equilibrio y su expresividad. Los visitantes también pueden desafiar a GR-3 en partidas de ajedrez en vivo, observando cómo el robot percibe el tablero, planifica sus movimientos y reacciona en tiempo real.

El stand ofrece una visión del futuro de la interacción humanoide: más personal, más adaptable y más presente en la vida cotidiana.

GR-3 — Diseñado para cuidar y conectar

Presentado por primera vez en agosto de 2025, el GR-3 representa una nueva generación de robots humanoides diseñados para entornos centrados en el ser humano. Con una altura aproximada de 165 cm y 55 grados de libertad, el robot combina una ingeniería compacta con un exterior suave y amigable que resulta accesible en hogares, espacios públicos, entornos comerciales y entornos de asistencia.

En el núcleo de GR-3 se encuentra el Sistema de Interacción Multimodal de Percepción Completa de Fourier, que integra detección visual, auditiva y táctil. GR-3 puede localizar voces, rastrear los movimientos de los usuarios, reconocer toques sutiles y responder adecuadamente. Una arquitectura de decisión híbrida, que combina un control reflexivo rápido con un razonamiento avanzado basado en modelos de lenguaje, permite al robot interpretar intenciones y ajustar su comportamiento de forma natural y centrada en el ser humano.

GR-3 fue diseñado para los momentos que importan: desde una conversación compartida hasta la tranquilidad emocional, desde la interacción rutinaria hasta el compañerismo asistencial.

Un compañero más pequeño, basado en las mismas ideas

Junto con GR-3, Fourier presenta un concepto de robot acompañante del tamaño de una muñeca, basado en el mismo lenguaje de diseño y personalidad. Pequeño, juguetón y con gran capacidad de respuesta, este modelo conceptual puede vestirse y personalizarse como una figura de colección. Explora nuevas posibilidades de compañía impulsada por IA, ofreciendo presencia cotidiana, creatividad y comodidad en un formato compacto.

Aunque todavía está en desarrollo, el concepto refleja la creencia de Fourier de que la interacción significativa puede ocurrir a cualquier escala.

Una visión para la robótica centrada en el ser humano

La primera aparición de Fourier en el CES marca un paso significativo en la expansión global de la compañía. La empresa sigue centrada en la robótica de IA proactiva, desde componentes y hardware básicos hasta IA incorporada e inteligencia de interacción, con el objetivo de que los robots humanoides sean realmente útiles y estén ampliamente disponibles.

Al centrarse en escenarios centrados en el ser humano, Fourier pretende ofrecer robots que no solo sean capaces sino también solidarios: compañeros que brinden apoyo, calidez e interacción significativa en entornos del mundo real.

Serin ChenGerente Sénior de Relaciones Públicas, Fourier si.chen@fftai.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856122... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856123... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856124...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fourier-debuta-en-el-ces-con-gr-3-un-robot-humanoide-de-proxima-generacion-centrado-en-el-cuidado-302655245.html