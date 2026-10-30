FP Markets: Una victoria contundente de los demócratas es el escenario base del mercado

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMASSOL, Chipre, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El control del Congreso será el centro de atención el 3 de noviembre, mientras los ciudadanos estadounidenses se preparan para votar por los 435 escaños de la Cámara y los 35 del Senado. Es importante destacar que las elecciones de mitad de período ayudarán a definir la trayectoria del tiempo que le queda al presidente Donald Trump en el cargo, un tema que naturalmente ha estado en el centro de atención recientemente.

Los republicanos cuentan con 218 escaños en la Cámara de Representantes frente a los 214 de los demócratas, y poseen una mayoría de 53 a 47 en el Senado. Dado que se requieren 218 escaños para controlar la Cámara, los demócratas necesitarían ganar aproximadamente cuatro escaños adicionales. Obtener el control de la Cámara pondría el mazo de la presidencia en manos de los demócratas, permitiéndoles decidir qué proyectos de ley se someten a votación.

Los mercados de predicción (Polymarket) se inclinan claramente a favor de una victoria demócrata. A fecha de 29 de octubre, los mercados estimaban una probabilidad del 67 % de que los demócratas se hicieran con ambas cámaras; un 28 % de probabilidad de una Cámara demócrata con un Senado republicano; y un 6 % de probabilidad de una victoria republicana en ambas cámaras. Por otra parte, las probabilidades indican un 93 % de posibilidades de que los demócratas ganen la Cámara de Representantes. A tenor de estas cifras, una victoria en ambas cámaras es una posibilidad real, aunque, no obstante, dista mucho de ser cierta.

El analista jefe de mercado de FP Markets, Aaron Hill, comentó: "Con los índices bursátiles de EE.UU. en máximos históricos, una cuestión clave —y, seamos sinceros, evidente— para muchos inversores es si la demanda de acciones podrá mantenerse tras las elecciones de mitad de mandato. Si bien soy el primero en señalar que la historia nunca garantiza el comportamiento futuro, los estudios de JP Morgan sugieren que, desde la década de 1950, el S&P 500 ha registrado rendimientos positivos en el año posterior a cada elección de mitad de mandato. En mi opinión, si el Congreso queda dividido, no cambiará gran cosa, lo cual podría incluso aliviar parte de la presión sobre los rendimientos de los bonos a más largo plazo. Por el contrario, una victoria contundente del Partido Demócrata plantearía interrogantes sobre los impuestos corporativos y la regulación, lo que podría actuar como un lastre para las acciones".

Para aprovechar los posibles movimientos del mercado, los operadores e inversores de FP Markets pueden acceder a una amplia gama de clases de activos clave a través de plataformas de trading de primer nivel. Entre ellas se incluyen los CFD sobre índices estadounidenses como el S&P 500 y el Nasdaq, los principales pares de divisas frente al dólar, así como el oro y el petróleo, lo que les permite operar en función de las reacciones del mercado a medida que se conocen los resultados.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un corredor galardonado global, multiregulado establecido en Sydney, Australia, en 2005. El corredor ofrece más de 10.000 instrumentos CFD en siete clases de activos, disponibles en plataformas líderes en la industria, incluidas MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView y cTrader.

La presencia regulatoria de FP Markets incluye la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) en Seychelles, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia.

Para más información, visite www.fpmarkets.com

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