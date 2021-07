FREE NOW ofrece un plan de movilidad flexible para sus clientes corporativos - FREE NOW

● Los empleados de las empresas que operan con FREE NOW podrán disfrutar de un presupuesto de movilidad mensual para disfrutar de cualquiera de las opciones de movilidad integradas en la plataforma

● Este plan, denominado presupuesto de movilidad, para empresas responde a las nueva demanda de ofertas de movilidad flexibles, alternativas y sostenibles de las empresas: tras la crisis del coronavirus, uno de cada dos empleados (51 %) quiere moverse de forma más flexible y segura

● Alemania será el primer mercado en el que se lance esta opción para empresas y después se implementará en el resto de países europeos en los que está presente FREE NOW

Madrid, 7 de julio de 2021 / News Aktuell.- Tras la crisis del coronavirus y la mejora de las condiciones socio-sanitarias, muchas empresas están retomando la actividad en las oficinas y se observa cómo cada vez más empleados prefieren desplazarse al trabajo en opciones de movilidad compartida o de micromovilidad. Así lo revela una encuesta realizada por FREE NOW, la plataforma líder de movilidad en Europa, en colaboración con Civey, que afirma que uno de cada dos empleados desearía que su movilidad diaria fuera más flexible, en especial después de la pandemia. En este sentido, los empleados de entre 30 a 39 años (58%) son los que más flexibilidad demandan a la hora de desplazarse. Por ello, FREE NOW ofrecerá a los clientes corporativos una nueva alternativa a la gestión de flotas con coches de empresa: el presupuesto de movilidad.

Este plan para empresas, denominado presupuesto de movilidad, de FREE NOW for Business es un plan de beneficios de movilidad para empleados, a través del cual pueden gastar una asignación mensual en diferentes medios de transporte a cargo de la empresa, tanto para acudir a la oficina como para fines privados. El primer mercado en el que se pondrá en marcha esta opción será Alemania, donde la compañía cuenta con un amplio abanico de servicios de movilidad: taxis, coches compartidos, patinetes eléctricos, motos eléctricas, bicicletas eléctricas, etc…. En el caso de España, aún no hay fecha de lanzamiento, pero los empleados podrán hacer uso de todas las opciones de movilidad, desde motos eléctricas en Madrid, Barcelona y Valencia, a taxis en todas las ciudades de España en las que opera FREE NOW. Estas opciones irán aumentando de acuerdo a la estrategia de FREE NOW de integrar nuevos servicios de movilidad en la plataforma y ser líder en cada categoría.

La idea de lanzar esta opción surge por diferentes razones. Por un lado, con la vuelta a las oficinas, la movilidad se convierte en uno de los beneficios más importantes para los empleados. De hecho, según una reciente encuesta de Mercer, el 71% de los empleados valora la movilidad como un beneficio bastante o muy importante, justo por detrás de las prestaciones sanitarias (77 %) o de la formación profesional (84 %). Esto puede deberse principalmente a la gran congestión de las principales ciudades españolas, que hace que los españoles pasen entre dos y tres días al año en atascos ; así como a los altos niveles de polución en las urbes y la creciente preocupación por el medio ambiente. En este sentido, el presupuesto de movilidad se plantea como una retribución flexible para el empleado, que beneficia tanto a este - al ofrecerle flexibilidad de movimiento y beneficios más allá del salario-, como a la propia empresa, que le ayuda a mejorar su posicionamiento como empleador y atraer y retener talento.

Por otro lado, el presupuesto de movilidad supone un alivio para las empresas que, gracias a esta alternativa, pueden liberarse de los costes fijos que suponen los coches de empresa, a la vez que afrontar sus retos de sostenibilidad, ofreciendo opciones de movilidad de bajo impacto medioambiental, que sustituyen al coche privado. Jaime Rodriguez de Santiago, Director General de FREE NOW en España, afirma: «Al igual que los habitantes de las ciudades buscan servicios de movilidad fiables y cómodos que puedan combinar con flexibilidad, también lo buscan las empresas, sobre todo tras la pandemia. Queremos ofrecer a nuestros clientes corporativos opciones de movilidad flexibles y seguras para sus trabajadores, a la vez que les ayudamos a mejorar sus políticas de sostenibilidad corporativa a la gestión de la flota con taxis ECO y motos eléctricas, en el caso de España. De este modo, además, mejoraremos la movilidad urbana, combatiendo la falta de espacio, el tráfico y las emisiones».

A pesar de la actual pandemia de coronavirus, o quizás debido a ella, Kristen Herde, Directora General de la Agencia de contratación yeaHR, añade: «La movilidad ha vuelto, pero de forma diferente. En otoño habrá un boom y aumentará la necesidad de trabajadores cualificados. Y ahí es donde las empresas deben presentarse bien. Tienen que ser digitales, deben tener una estrategia de sostenibilidad sólida, tienen que vivir la “New Way of Work” y apoyar a su personal para que lo haga. El presupuesto de movilidad de FREE NOW responde a todas las grandes tendencias actuales del mundo del trabajo. En términos de imagen corporativa, aconsejamos a cualquier empresa que empiece ya a implantarlo».

Sobre FREE NOW:

FREE NOW es la alianza estratégica de movilidad multiservicio de BMW y Daimler. Además de los servicios de transporte, FREE NOW también ofrece servicios de micromovilidad como patinetes y bicicletas eléctricos, motocicletas y Carsharing. Consta de las empresas verticales FREE NOW (diez mercados europeos) y de Βeat (cinco mercados latinoamericanos y uno europeo). En conjunto, en la actualidad prestan servicio a 50 millones de usuarios en 16 mercados y más de 150 ciudades. Esto convierte a FREE NOW en el mayor proveedor de movilidad multiservicio de Europa y en la plataforma de alquiler de vehículos con conductor de más rápido crecimiento en América Latina. FREE NOW trabaja con diversos proveedores externos para ofrecer a sus clientes una gama aún más amplia de opciones para ir del punto A al punto B. En total, FREE NOW emplea a unas 1900 personas en 35 lugares diferentes del mundo. El CEO de FREE NOW es Marc Berg.

