Frontera y Kupari anuncian el proceso de venta estratégica del complejo minero de cobre Piedras Verdes

(Información remitida por la empresa firmante)

- Frontera y Kupari anuncian el inicio del proceso de venta estratégica del complejo minero de cobre Piedras Verdes, de propiedad conjunta, en Sonora, México

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV y Kupari Investments Ltd. ("Kupari"), de forma colectiva "las compañías", dieron a conocer hoy que Frontera Copper Corporation ("Frontera") y Kupari Metals A.G., una filial de propiedad total de Kupari, han iniciado un proceso de venta estratégica para el complejo minero Piedras Verdes. Cualquier mención del complejo minero Piedras Verdes se refiere al 100% del capital tanto en Frontera como en Kupari Metals. Las compañías han contratado a BMO Capital Markets como asesor financiero y a Blake, Cassels & Graydon LLP como asesor legal en relación con el proceso.

Piedras Verdes es una mina de cobre en producción que se encuentra situada en el estado de Sonora, México, un estado estable y favorable a la minería, con acceso cercano a infraestructura de apoyo y mano de obra calificada. Debido a la escasez de suministro de cobre derivada de la continua y fuerte demanda, las tendencias de electrificación a largo plazo y los largos procesos de desarrollo, la gerencia considera que una venta en este momento tiene el potencial de generar ingresos significativos, mientras que los compradores pueden beneficiarse de la producción comercial inmediata y las oportunidades de expansión.

BMO Capital Markets ha iniciado conversaciones con varios posibles compradores y las compañías abrirán una sala de datos con información confidencial para aquellos que hayan firmado acuerdos de confidencialidad satisfactorios.

Acerca de Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation es una compañía minera de cobre que extrae y procesa minerales de sulfuro y óxido, produce cátodos de cobre de grado "A" de la Bolsa de Metales de Londres y vende principalmente mineral hipógeno a Kupari Metals.

Acerca de Kupari Metals

Kupari Metals es una compañía de procesamiento de metales básicos que transforma material que contiene cobre en concentrados de cobre para su venta. Kupari Metals procesa mineral de sulfuro hipógeno de la mina Piedras Verdes.

Asesores y consejo

Las compañías han contratado a BMO Capital Markets como asesor financiero y a Blake, Cassels & Graydon LLP como asesor legal en relación con el proceso.

Si desea más información contacte con:BMO Capital MarketsE-mail: ProjectFaradaySaleProcess@bmo.com

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