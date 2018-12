FSD Pharma nombra consejero delegado a Rupert Haynes (1)

Publicado 26/11/2018 18:56:25 CET

-- FSD Pharma nombra consejero delegado a Rupert Haynes, alto ejecutivo de GW Pharmaceuticals

FSD Pharma Inc. ("FSD Pharma" o "FSD") (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9) ha anunciado hoy el nombramiento de Rupert Haynes como consejero delegado. Haynes es un apreciado ejecutivo del ámbito sanitario con casi tres décadas de experiencia farmacéutica global, que ocupó más recientemente el cargo de director de Marketing Global en GW Pharmaceuticals en el Reino Unido. En su nuevo cargo en FSD Pharma, Haynes seguirá trabajando fuera del Reino Unido, lo que respaldará la estrategia de FSD Pharma de expandir su huella global. Consejero delegado provisional y copresidente de la junta, el doctor Raza Bokhari seguirá en el cargo de consejero delegado hasta de Haynes asuma oficialmente el cargo en las próximas semanas.

"Haynes tiene un impresionante historial en la cartera y desarrollo de producto que es directamente relevante para la visión de FSD de convertirse en un líder farmacéutico global basado en cannabinoides", dijo el doctor Raza Bokhari, copresidente de la Junta. "Combina experiencia farmacéutica especializada de clase mundial con una mentalidad biotecnológica acelerada que ayudará a agilizar el crecimiento y expansión global de FSD ensamblando un equipo director de alto nivel y siguiendo fusiones y adquisiciones objetivo. En nombre de la Junta, le doy la bienvenida a la compañía".

Como director de Marketing global en GW Pharmaceuticals, Haynes supervisó el desarrollo estratégico de la cartera de cannabinoides de la firma, incluyendo numerosos productos de la cartera de cannabinoides en docenas de áreas terapéuticas, pero principalmente condiciones neurológicas, neurodegenerativas y neuropsicológicas. Haynes también estuvo implicado en la planificación estratégica y desarrollo de Epidiolex(R), un cannabidiol aprobado por la FDA, para el tratamiento de las convulsiones asociadas con el síndrome Lennox-Gastaut o síndrome Dravet. Antes de GW, Haynes ocupó varios cargos comerciales, incluyendo cargos de liderazgo sénior, tanto en grandes firmas farmacéuticas como biotecnológicas, entre ellas Sobi, UCB Pharma, Bristol-Myers Squibb Ltd, Reino Unido, y Pharmacia & Upjohn Ltd, Reino Unido.

"Es un momento único para unirme a FSD", dijo Rupert Haynes, consejero delegado de FSD Pharma. "La compañía está avanzando a un ritmo rápido, tras anunciar recientemente un estudio piloto para SCN-001 en el síndrome de intestino irritable mediante su colaboración con SciCann y la intención de adquirir Therapix Biosciences, donde hay ensayos clínicos activos que evalúan las terapias de combinación de cannabinoides. Espero seguir este desarrollo farmacéutico acelerado que podría conducir a varios nuevos programas de desarrollo en un periodo de tiempo muy corto".

En octubre de 2018, FSD anunció su intención de adquirir Therapix Biosciences para desarrollar nuevas terapias de combinación de cannabinoides en el dolor, migraña y otros desórdenes CNS. Therapix está evaluando actualmente THX-110, un fármaco de combinación patentado basado en dronabinol y PEA, en dos estudios actuales de fase 2 sobre el síndrome Tourette (Yale U. Medical Center) y la apnea del sueño obstructiva (Assuta Medical Center) con un inicio previsto de fase 2 en el dolor de espalda crónico.

El socio de FSD, SciCann Therapeutics, una compañía que desarrolla nuevos productos de cannabinoides para un rango de enfermedad, anunció recientemente el inicio de un estudio piloto que evalúa el producto de combinación de cannabidiol patentado de SciCann "Steady Stomach" para el tratamiento de pacientes con síndrome de intestino irritable.

"Esperamos tener a Haynes al mando de FSD mientras la compañía se expande en la industria farmacéutica", dijo Anthony Durkacz, copresidente y fundador de la Junta. "La Junta cree que el historial de Haynes de liderazgo en cartera y desarrollo de producto a nivel regional e internacional apoyará la transición de FSD hacia un líder global en el espacio farmacéutico basado en los cannabinoides".

"El nombramiento de Haynes como consejero delegado se basa en el increíble impulso en FSD Pharma el año pasado", dijo Zeeshan Saeed, director general y fundador. "Creemos que Haynes aporta la visión y saber-hacer para crear valor a largo plazo para los inversores, así como tratamientos nuevos y efectivos para condiciones donde existe una necesidad de alternativas terapéuticas".

Acerca de FSD Pharma

FSD Pharma se centra en el desarrollo del cannabis de grado farmacéutico, crecido en interior de alta calidad y en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos basados en cannabinoides para varios trastornos del sistema nervioso central, incluyendo dolor crónico, fibromialgia y síndrome de intestino irritable. La fase uno de crecimiento de la empresa implica el desarrollo de 25.000 pies cuadrados de espacio de crecimiento interior en sus instalaciones de Ontario y 220.000 pies cuadrados adicionales, pendientes de la aprobación de Health Canada, que se espera que sea operacional en el primer trimestre de 2019.

Las instalaciones de FSD están en 72 acres de terreno con 40 acres para el desarrollo y una capacidad de expansión de 3.896.000 pies cuadrados.

La filial propiedad de FSD, FV Pharma, es un productor con licencia de cannabis que ha recibido su licencia de cultivo bajo el Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) a 13 de octubre de 2017 y ahora opera bajo la recientemente promulgada Cannabis Act. La visión de FV Pharma es transformar su actual sede en una planta de Kraft en Cobourg, Ontario en la mayor instalación de cultivo hidropónico de crecimiento interior en el mundo. FV Pharma pretende cubrir todos los aspectos de esta nueva y emocionante industria, incluyendo cultivo, legal, elaboración, fabricación, extractos e investigación y desarrollo.

Información prospectiva

Algunas de las declaraciones efectuadas en este comunicado constituyen información prospectiva que se refiere a acontecimientos o actuaciones futuros. Con el empleo de términos como "poder", "pretender", "esperar", "considerar", "previsto", "calculado", tiempos futuros y expresiones y manifestaciones semejantes y relativos a cuestiones que no sean hechos históricos, se pretende marcar dicha información prospectiva con arreglo a las convicciones o suposiciones que alberga la compañía en la actualidad con respecto al desenlace de tales sucesos futuros y al momento en que tengan lugar. En este sentido, es posible que los resultados reales que se obtengan en su momento difieran considerablemente de los aquí indicados. En particular, este comunicado contiene información prospectiva relacionada con el desarrollo de la planta de cannabis interior de la Corporación y sus objetivos de negocio. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado se hacen a fecha de hoy y la compañía no tiene obligación alguna de poner al día ni modificar ningún aspecto de dicha información, ya sea como resultado de la obtención de información nueva, de que se produzca algún acontecimiento futuro o por cualquier otra causa, excepto en la medida en que ello venga exigido por la normativa aplicable en materia de valores. Dados los riesgos, la incertidumbre y las suposiciones que aquí se hacen constar, se aconseja al inversor que no deposite una confianza indebida en ninguna información prospectiva. Con las anteriores manifestaciones se matiza expresamente toda información prospectiva indicada en el presente.

Ni el Mercado de Valores Canadiense ni su prestador de servicios normativos acepta responsabilidad alguna por la precisión o exactitud del presente comunicado.

