La Fundación Bulat Utemuratov y GAAC abrirán un centro regional de autismo para Asia Central y el Cáucaso Sur

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 30 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- La Fundación Bulat Utemuratov se convertirá en socio regional de la Coalición Mundial de Defensa del Autismo (GAAC) y establecerá un centro de operaciones para los países de Asia Central y el Cáucaso Sur. La nueva plataforma aunará la experiencia de organizaciones internacionales y regionales para desarrollar un apoyo sistémico a las personas con trastorno del espectro autista (TEA).

El objetivo principal del centro será adaptar y poner en marcha prácticas internacionales en consonancia con las características específicas de los países de la región. Reunirá a especialistas, organizaciones pertinentes y representantes gubernamentales para facilitar el intercambio de conocimientos especializados y promover un acceso más amplio a enfoques basados en evidencia, investigaciones y datos.

La GAAC se estableció en 2025 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con la participación de Qatar Foundation, Autism Speaks, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. La Fundación Bulat Utemuratov fue miembro fundador de la Coalición. La creación del centro regional marca la siguiente etapa de la colaboración de la Fundación con la GAAC y permitirá impulsar aún más las iniciativas de la Coalición.

El modelo regional GAAC para Asia Central y el Cáucaso Sur fue presentado por Almaz Sharman, presidente del Consejo de Administración de la Fundación Bulat Utemuratov, en Nueva York en septiembre de 2026, durante la Asamblea General de la ONU.

"Para el desarrollo sostenible de sistemas de apoyo a las personas con autismo, no basta con contar con soluciones probadas; es igualmente importante crear las condiciones para su adaptación e implementación de acuerdo con los contextos nacionales y regionales", afirmó Almaz Sharman.

La base de esta labor será la dilatada experiencia de la Fundación Bulat Utemuratov en la implementación del programa "Autismo. Un mundo para todos" (Autism. One World for All), en cuyo marco operan 13 centros de autismo Asyl Miras en 12 ciudades de Kazajistán, brindando apoyo a más de 17.500 niños con TEA. El programa abarca el desarrollo de servicios de diagnóstico e intervención temprana, la formación de especialistas y la introducción de nuevos modelos de apoyo.

"En los últimos años, Kazajistán ha acumulado una importante experiencia práctica en el apoyo a niños con autismo y a sus familias, en gran medida gracias a los especialistas de los centros de autismo Asyl Miras. Para nosotros es importante que los conocimientos adquiridos en Kazajistán formen parte del diálogo internacional", afirmó Ainur Karbozova, consejera delegada de la Fundación Bulat Utemuratov.

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