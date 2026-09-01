Fundamentos sólidos, pantalla distintiva: la estrategia móvil en evolución de TCL

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Los smartphones ahora abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida diaria, desde la comunicación y la fotografía hasta la navegación, el trabajo, el entretenimiento y los pagos. Su calidad no se define por una sola característica destacada, sino por la consistencia con la que funciona toda la experiencia. Este principio guía la estrategia móvil de TCL.

Una experiencia completa con un smartphone

Para TCL, la diferenciación comienza con lo fundamental.

TCL desarrolla cada dispositivo en torno a un rendimiento ágil, una batería de larga duración, una carga práctica, cámaras de alta calidad, conectividad fiable, una pantalla precisa y sensible, software estable, un diseño cómodo y durabilidad.

El equilibrio varía según el modelo, el segmento y el mercado. Cada dispositivo debe evaluarse como una experiencia completa.

La estrategia móvil en constante evolución de TCL, por lo tanto, aúna dos objetivos complementarios: crear smartphones competitivos y completos, y utilizar la tecnología patentada NXTPAPER para ofrecer a los usuarios una razón adicional importante para elegirlos.

TCL NXTPAPER como un factor diferenciador clave

TCL lanzó comercialmente la tecnología NXTPAPER en 2021. Basada en una década de experiencia en luz reflejada, gestión de luz azul, confort visual y visualización similar al papel, esta tecnología se ha extendido a varias generaciones de smartphones y tablets de TCL.

Su desarrollo se fundamenta en la investigación de TCL sobre pantallas y en las opiniones de consumidores, analistas y socios del sector. Según TCL, NXTPAPER cuenta con 117 patentes y 15 certificaciones, y ha recibido 189 premios de la prensa y la industria. Entre sus certificaciones de terceros se incluyen las de SGS Performance Tested y Premium Performance, así como la certificación TÜV Rheinland Full Care Display.

En el Mobile World Congress 2026, TCL anunció lo que describió como la primera integración mundial de NXTPAPER con pantallas AMOLED. Desarrollada en colaboración con TCL CSOT, busca combinar el contraste, la reproducción del color y el brillo de AMOLED con las características de NXTPAPER que reducen el deslumbramiento y ofrecen una visualización más cómoda.

La continua evolución de NXTPAPER —desde tabletas hasta smartphones y ahora AMOLED— refleja la respuesta positiva que ha recibido esta tecnología.

La última experiencia móvil en IFA

En IFA, TCL presentará sus últimos smartphones y tablets NXTPAPER, junto con dispositivos portátiles, en el pabellón 21A. Los medios de comunicación y los visitantes de la industria podrán descubrir cómo TCL combina la innovación en pantallas, la conectividad móvil y un diseño práctico en toda su gama de dispositivos conectados.

Experiencia y responsabilidad detrás de la estrategia

TCL fundó su división de comunicaciones móviles en 1999, se expandió internacionalmente a través de TCL & Alcatel Mobile Phones en 2004 y adquirió la totalidad de la empresa en 2005.

La investigación, el desarrollo de pantallas, la ingeniería y la producción integradas permiten a TCL mantener la calidad y adaptar sus productos a diferentes mercados. Las alianzas con la industria complementan estas capacidades internas y respaldan su ecosistema de IA en desarrollo.

La innovación responsable es otro pilar fundamental de esta filosofía. En su última evaluación EcoVadis, TCL mantuvo la calificación Oro por su desempeño ambiental, social y de gobernanza, situándose entre el 5 % superior de más de 150.000 empresas a nivel mundial. Las puntuaciones de 79 en general y 85/100 en desempeño ambiental reflejan avances en la fabricación responsable, la eficiencia energética, la gobernanza y la presentación de informes de sostenibilidad, incluyendo todas sus líneas de productos móviles.

La disponibilidad y las características de los productos pueden variar según el mercado y eldispositivo. La información final está sujeta a confirmación local.

Acerca de TCL Mobile

TCL Mobile se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de smartphones, tablets y dispositivos conectados. Con la misión de brindar 5G para todos, TCL Mobile ayuda a sus clientes a "Inspirar la grandeza" en sus vidas a través de tecnología y soluciones líderes en la industria.

Para obtener más información sobre los dispositivos móviles de TCL, visite: https://www.tcl.com/global/en/mobile

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