Furniture China 2025 alcanza un nuevo récord en su 30ª edición

SHANGHÁI, 24 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Organizada por la Asociación Nacional de Muebles de China y Shanghai Sinoexpo Informa Markets, la 30ª edición de Furniture China (SNIEC, 09.10–13) y Maison Shanghai2025 (SWEECC, 09.09–12), celebrada bajo el tema "MÁS ALLÁ DE LO SIGUIENTE", concluyó exitosamente con una vibrante exhibición de diseño global, innovación y comercio.
Récord de asistencia y alcance internacional
La edición de este año estableció nuevos récords:
- 163.527 visitas totales durante cinco días, provenientes de 174 países y regiones de todo el mundo, lo que subraya su alcance global.
- Los visitantes extranjeros alcanzaron los 32.618, un aumento interanual del 13,9%, lo que refleja un creciente reconocimiento internacional.
Redefiniendo el escenario global del mobiliario y el estilo de vida
En ambos recintos, las exposiciones ocuparon 350.000 m con más de 3.200 expositores, desde muebles terminados hasta materias primas y fabricación inteligente. Entre los eventos más destacados se encuentran el Pabellón de Muebles de Exterior y Jardín, así como FMC China y FMC Premium en SNIEC, impulsando la producción sostenible y de alta calidad en toda la industria. Al combinar la capacidad de abastecimiento con la innovación en diseño, Furniture China y Maison Shanghai consolidaron su posición como un centro global de primer nivel para la industria del mueble y el estilo de vida.
En SWEECC, Maison Shanghai presentó más de 800 marcas de diseño en cuatro zonas temáticas, inspirando creatividad e innovación en estilos de vida. El pabellón H3 Design Highland destacó como un punto culminante, atrayendo la atención de líderes de la industria, medios de comunicación y compradores, y estableciendo un nuevo referente para las exposiciones de diseño.
Al mismo tiempo, Maison Shanghai experimentó un crecimiento espectacular, recibiendo a 47.077 visitantes (+55,6%) de 136 países y regiones. La asistencia internacional aumentó un 123% en comparación con el año anterior. La exposición también promovió el diseño de estilo de vida y la creatividad cultural, con el apoyo de más de 100 foros y eventos. Plataformas como el Premio de Diseño Gold Idea, CREDAWARD, Design of Designers (DOD) y el Maison Design Forum destacan la innovación, el patrimonio, la sostenibilidad y el intercambio entre Oriente y Occidente.
Extendiendo conexiones más allá del área de exposición
Las exposiciones también se extendieron digitalmente a través de la aplicación DTS FurnitureChina, lo que permitió hacer negocios durante todo el año con emparejamiento mediante inteligencia artificial, catálogos de expositores y conexiones fluidas.
Mirando hacia el futuro
Con gratitud a todos los expositores, socios y visitantes por hacer del 30° aniversario de Furniture China un éxito, los organizadores esperan dar la bienvenida a la comunidad mundial de muebles y diseño nuevamente a Shanghai Pudong en 2026.
Información del evento
MAISON SHANGHAI09.07–10 2026 | SWEECCDiseño vanguardista, mobiliario de estilo de vida y abastecimiento directo de fábrica
FURNITURE CHINA09.08–11 2026 | SNIECFeria comercial de espectro completo para muebles y materiales
Plataforma DTS: dts.jiagle.com
