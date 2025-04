Furniture China 2025: BEYOND NEXT comienza en Pudong

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 23 de abril de 2025/PRNewswire/ -- Furniture China 2025 y Maison Shanghai, organizadas conjuntamente por la Asociación Nacional del Mueble de China (CNFA) y Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., abrirán sus puertas a los comerciantes y profesionales del sector del mueble de todo el mundo del 9 al 13 de septiembre en los centros de exposiciones SWEECC y SNIEC de Pudong, Shanghái, celebrando su 30º aniversario. Bajo el lema visionario "BEYOND NEXT", el evento pretende acelerar la innovación transformadora en el diseño, la fabricación y el desarrollo sostenible del mueble, fomentando al mismo tiempo las asociaciones comerciales mundiales. Con una superficie de más de 350.000 m2, la feria contará con más de 3.500 expositores de los sectores del mueble, los materiales y las soluciones de vanguardia.

Objetivo centrado en la sostenibilidad y la innovación

Destacando la sostenibilidad práctica, Furniture China en SNIEC (10-13 de septiembre) estrenará el Pabellón de Mobiliario de Jardín en el pabellón E8B, mostrando 8.000 m2 de diseños modernos y duraderos para exteriores. El nuevo pabellón de mobiliario comercial de alta gama (E5) presentará soluciones espaciales para oficinas, comercios minoristas y espacios culturales con un enfoque ESG a través de escaparates inmersivos. Todos los pabellones de exposición están meticulosamente organizados por categorías de productos para garantizar una experiencia de compra racionalizada a los compradores de todo el mundo. Entre las principales categorías se incluyen muebles contemporáneos, muebles de tapicería, colchones, muebles de oficina, muebles de exterior, mesas y sillas, materiales y ferretería, etc. Los eventos paralelos (FMC China y FMC Premium) reunirán a fabricantes, compradores y diseñadores para forjar alianzas estratégicas.

Maison Shanghai redefine la excelencia en los interiores de hogar

Maison Shanghai (9-12 de septiembre en el SWEECC), convertida en Semana y Exposición del Diseño, pondrá de relieve "El valor del diseño" con más de 800 marcas repartidas en cuatro pabellones temáticos. Lo más destacado de la feria incluirá diversos accesorios de decoración y mobiliario para el hogar (H1), muestras de estilos de vida que marcan tendencia (H2), diseños de muebles inspirados en el arte (H3), y una Zona de Ventas Directas de Fábrica (H4) que conectará a los diseñadores con más de 200 fabricantes OEM/ODM. Más de 100 foros y eventos, entre ellos el Gold Idea Design Award, el Design of Designers (DOD) y la Maison Design Conference, impulsarán un profundo diálogo en el sector para fomentar soluciones de interiorismo y diseño para el hogar.

Disposición del hall Furniture China 2025, SNIEC, Pudong Shanghai

Disposición del hall Maison Shanghai 2025, SWEECC, Pudong Shanghai

Red global e integración digital

La plataforma DTS y aplicación oficial (DTS FurnitureChina), que impulsan las conexiones B2B 24 horas al día, 7 días a la semana, tienden un puente entre el comercio digital y el físico para un compromiso continuo.

Descubra la innovación en el mobiliario, la sostenibilidad y el futuro del diseño en Shanghai Pudong, del 9 al 13 de septiembre

Los visitantes pueden preinscribirse para obtener entradas gratuitasen líneao a través de una app tanto para Maison Shanghai 2025 (9-12 de septiembre, SWEECC) como para Furniture China 2025 (10-13 de septiembre, SNIEC).

