GATORADE® UNE FUERZAS CON ICONOS FUTBOLÍSTICOS PARA AUMENTAR LA CONFIANZA DE LAS JÓVENES DEPORTISTAS

LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA "RACHEL MEETS RAY", EN LA FINAL FEMENINA DEL GATORADE 5V5 EN LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA DE LA UEFA EN BILBAO, GENERA DEBATES EMOTIVOS ENTRE LAS ADOLESCENTES

LONDRES, 29 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Gatorade, la bebida hidratante líder en el mundo, ha reunido a iconos del fútbol mundial en la final femenina del Gatorade 5v5 en la final de la Champions League Femenina de la UEFA en Bilbao, para abordar el problema de que el 40%* de las adolescentes carecen de confianza en el deporte, un factor determinante para que las atletas del mañana abandonen el deporte. Cada leyenda compartió sus consejos motivadores para inspirar a jóvenes de todo el mundo a derribar las barreras de la confianza para jugar al fútbol.

Para crear un cambio positivo, Gatorade trajo a las leyendas mundiales Rachel Yankey (ex jugadora del Arsenal y de la Selección Inglesa), Laia Aleixandri y Fernando Lorente (ambos ex jugadores del Athletic de Bilbao y de la Selección Española) para que conocieran a las participantes de 14 a 16 años del Gatorade 5v5- Zazpi Landa, Ibaiondo, Bilbao Artizarrak, e Basauriko. Yankey compartió una película producida por Gatorade Fuel Tomorrow en la que hablaba de confianza con una versión de sí misma más joven, utilizando tecnología antienvejecimiento, para inspirar a una nueva generación a jugar y permanecer en el fútbol. La película inició un debate sobre cómo mantener alta la autoestima y la confianza ante la adversidad.

Cuando era niña, Yankey se cortó el cabello y se hizo pasar por un niño para poder jugar al fútbol. A pesar de que hoy en día hay más niñas que tienen acceso al fútbol, se enfrentan a los mismos problemas que Yankey cuando tenía nueve años en la década de 1980. La charla en Bilbao abordó los problemas que afectan la confianza de las niñas planteados en la película, como la desigualdad de género en el fútbol juvenil, el escrutinio al que se enfrentan las niñas en las redes sociales y la falta de entrenadoras.

Rachel Yankey dice: "No me sorprende que el 40% de las jóvenes no tengan confianza en el deporte. Cuando era pequeña, no había entrenadoras visibles y eso puede ser muy difícil para una joven: ¡tu cuerpo y tu mente están experimentando tantos cambios! Cuantos más modelos femeninos haya y más se eduque a los entrenadores masculinos sobre la diferencia entre los jóvenes y las jóvenes adolescentes, mejor será la conversación entre jugadores y entrenadores". Laia Aleixandri dice: "Los problemas a los que se enfrentó Rachel al crecer me afectaron mucho. Aunque el fútbol femenino ha crecido mucho en los últimos años, todavía queda mucho camino por recorrer. Incluso cuando lo llamamos "fútbol femenino", ¿por qué no puede ser simplemente fútbol?

Los jugadores, aclamados por sus carreras de élite en clubes y selecciones, compartieron sus ideas sobre las habilidades y la confianza necesarias en el fútbol. Como "entrenadores de confianza", compartieron sus experiencias, inspirando a las jugadoras a creer en su potencial para triunfar en el deporte. Entre ellos se encontraban:

Laia Aleixandri, una adolescente que pasó del fútbol juvenil al Atlético de Madrid , consiguiendo el título de Primera División en su temporada de debut.

, consiguiendo el título de Primera División en su temporada de debut. Rachel Yankey , de carrera internacional, que empezó con sólo 17 años en las Lionesses y llegó a representar al equipo británico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

, de carrera internacional, que empezó con sólo 17 años en las Lionesses y llegó a representar al equipo británico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Fernando Llorente , de trayectoria profesional, desde sus inicios en el Athletic de Bilbao , sede este año de la final de la Champions League Femenina de la UEFA, hasta su paso por clubes de las principales ligas de Inglaterra e Italia, así como por la Selección Española.

Este año, el torneo Gatorade 5v5 lo ganó el equipo Bilbao Artizarrak de Bilbao. 5v5 es un torneo mundial anual de fútbol para jóvenes de 14 a 16 años, que promueve la igualdad de oportunidades para los jóvenes talentos. Ahora en su séptimo año, continúa inspirando e impulsando a la próxima generación de atletas, fortaleciendo su confianza y ofreciendo oportunidades deportivas únicas. El torneo, de estructura única, incluye una competencia exclusivamente femenina en la final de la Champions League Femenina de la UEFA en Bilbao, España.

Desde sus inicios, el torneo Gatorade 5v5 ha ofrecido experiencias deportivas positivas a más de 126.000 atletas jóvenes en todo el mundo. Este año, 13 países de América Latina, Asia, Medio Oriente y Europa participarán en todos los torneos, y se estima que participarán 26.000 adolescentes, 11.000 más que en 2023.

Hablando sobre la final femenina del Gatorade 5v5 de este año en la final de la Champions League Femenina en Bilbao, el Vicepresidente de Marketing de Gatorade, Bart LaCount, dijo: "La final del Gatorade 5v5 reúne a las participantes en un escenario global y demuestra que todas las jóvenes, independientemente de su origen, pueden participar en el deporte, aprendiendo lecciones para toda la vida y los valores del deporte. Nuestras investigaciones muestran que el 40% de las niñas adolescentes carecen de confianza en el deporte, una estadística alarmante que no tiene sentido en el mundo actual. Ninguna joven debería perder la confianza en sí misma, por eso estamos trabajando con leyendas del fútbol para que sean Entrenadores de Confianza y así inspirar y motivar a las adolescentes para que jueguen y sigan jugando al fútbol. Sus consejos ayudan a derribar barreras y a alimentar la confianza en sí mismas".

Visite el Confidence Coaches Hub de Gatorade en Gatorade.com/confidence-coaches para aprender cómo mantener la confianza y ver la película Rachel Meets Ray, así como la charla sobre confianza que tuvo lugar en Bilbao entre las leyendas del fútbol.

* En el T1 de 2024, Gatorade realizó una investigación cruzada de mercados en donde se encuestó a más de 2500 padres de adolescentes de entre 13 y 17 años de México, Colombia, China, Australia y Filipinas. Investigación realizada por Revolt London.

