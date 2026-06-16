GEEKOM lanza las mayores rebajas de verano de 2026 con precios más bajos que en el Prime Day

(Información remitida por la empresa firmante)

-GEEKOM lanza las mayores rebajas de verano de 2026 con descuentos en toda la tienda y precios más bajos que en el Prime Day

TAIPEI, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GEEKOM lanzará el 15 de junio sus mayores Rebajas de Verano de 2026, con descuentos en toda su gama de mini PC. Todos los productos tendrán al menos un 15 % de descuento, y algunos modelos seleccionados contarán con descuentos del 20 %, 25 % o más. Se espera que varias de las ofertas más destacadas superen los precios del Prime Day de este año.

Con más de 23 años de experiencia en la fabricación y el desarrollo de productos informáticos, GEEKOM se especializa en mini PC y portátiles de alto rendimiento para usuarios domésticos, profesionales, creadores y empresas. Los productos de la compañía cuentan con el respaldo de rigurosas pruebas de calidad y una garantía de tres años, lo que ha contribuido a consolidar a GEEKOM como una marca de confianza en el ámbito de la informática compacta.

La promoción abarca algunos de los mini PC más populares de GEEKOM, desde sistemas asequibles para el día a día hasta modelos insignia preparados para IA. El GEEKOM A5 Pro combina un rendimiento sólido, eficiencia energética y una excelente relación calidad-precio, lo que lo hace ideal para el trabajo en la oficina en casa, el entretenimiento y la productividad diaria. Por su parte, el GEEKOM A6, un éxito de ventas con procesador AMD Ryzen™ 7 6800, se ha ganado la reputación de ser el portátil más versátil de la gama gracias a su capacidad para gestionar con facilidad el trabajo, el entretenimiento y la multitarea.

Los usuarios que buscan un mayor rendimiento pueden aprovechar los descuentos en los modelos GEEKOM A7 Max y A9 Max. Equipado con procesadores AMD Ryzen™ 9 y gráficos Radeon™ 780M, el A7 Max está diseñado para la creación de contenido, la multitarea y juegos ligeros. El A9 Max lleva el rendimiento aún más lejos con la tecnología AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 y hasta 86 TOPS de rendimiento de IA, lo que lo convierte en la opción ideal para cargas de trabajo de IA, aplicaciones creativas y tareas profesionales exigentes, todo ello en el formato compacto característico de GEEKOM.

Las Rebajas de Verano también incluyen los portátiles de GEEKOM, GeekBook X16 Pro. Equipado con procesadores Intel Core™ Ultra 9, el X16 Pro combina un alto rendimiento con un diseño ligero y portátil, ofreciendo a estudiantes, profesionales y trabajadores remotos una solución eficaz para la productividad, la creación de contenido y la informática diaria en cualquier lugar.

Desde PC para el día a día hasta estaciones de trabajo con IA y portátiles de alta gama, las Rebajas de Verano 2026 de GEEKOM ofrecen algunos de los precios más competitivos del año.

La promoción comienza el 15 de junio y estará disponible por tiempo limitado en la tienda oficial de GEEKOM. Para obtener más información sobre las rebajas de verano, visite la tienda oficial de GEEKOM.

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