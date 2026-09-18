Geekplus inaugura su primer Laboratorio de Innovación en Europa para impulsar la robótica de almacén con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-Geekplus inaugura en Düsseldorf su primer Laboratorio de Innovación en Europa para impulsar la robótica de almacén basada en IA

DÜSSELDORF, Alemania, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Geekplus, líder mundial en robótica de almacenes, ha inaugurado su primer Laboratorio de Innovación Europeo en Düsseldorf, creando un nuevo centro donde las empresas pueden probar tecnologías de automatización y robótica impulsadas por inteligencia artificial en escenarios logísticos reales.

Más de 150 líderes del sector asistieron a la inauguración, entre ellos representantes de GXO, DSV y LPP Logistics, junto con Josef Hinkel, vicealcalde de Düsseldorf. Geekplus prevé que el laboratorio reciba más de 1.000 visitantes al año a través de visitas de clientes, demostraciones tecnológicas y jornadas sectoriales específicas.

"Düsseldorf es sinónimo de apertura, colaboración internacional y tecnologías orientadas al futuro. Como ciudad, estamos comprometidos a crear las condiciones adecuadas para un ecosistema de innovación internacional próspero. Nos complace que Geekplus haya elegido Düsseldorf para su nuevo laboratorio de innovación y que ahora contribuya a esta dinámica red", declaró Josef Hinkel, vicealcalde de Düsseldorf.

Acercando la robótica impulsada por IA a los clientes europeos

El laboratorio ofrece a clientes y socios la oportunidad de experimentar y evaluar diversas tecnologías de automatización de almacenes en un mismo lugar.

Entre las soluciones expuestas se incluyen sistemas de tipo palé a persona, contenedor a persona y estantería a persona, así como robótica humanoide y software logístico. Los visitantes también pueden probar tecnologías como el robot humanoide Gino 1, el RoboShuttle Hyper y una estación de preparación de pedidos con brazo robótico integrado —con el respaldo de Geekplus Brain—, diseñados para tareas físicas complejas y de largo alcance, lo que demuestra cómo los agentes impulsados por IA y la robótica pueden apoyar las operaciones reales de almacén.

"La apertura del Laboratorio de Innovación de Geekplus en Düsseldorf marca un paso decisivo para acercar la robótica de almacén impulsada por IA a los clientes europeos que definirá la próxima era", afirmó Hong Yu, responsable de EMEA en Geekplus Europe.

Las instalaciones de Düsseldorf también servirán como entorno de pruebas para futuras tecnologías, permitiendo a los clientes evaluar las soluciones antes de su implementación a mayor escala.

"Nuestros clientes europeos no necesitan más promesas; necesitan claridad, confianza y resultados medibles. El Laboratorio de Innovación de Geekplus ofrece a los equipos un espacio para validar de principio a fin sistemas robóticos impulsados por IA y agilizar la transición de la fase de evaluación a la implementación", afirmó Rinus Geurts, director de ventas para Europa Occidental de Geekplus.

La inauguración refleja el compromiso más amplio de Geekplus de ampliar su presencia en Europa y apoyar a las empresas en la adopción de soluciones de automatización de almacenes cada vez más inteligentes y flexibles.

Anera, CMC Packaging Automation y KEMARO son los patrocinadores principales oficiales del evento.

Acerca de Geekplus

Geekplus es un líder mundial en tecnologías de robótica móvil que desarrolla soluciones robóticas innovadoras para la preparación de pedidos. Más de 950 líderes del sector a nivel mundial utilizan las soluciones de Geekplus para implementar una automatización flexible, fiable y altamente eficiente en almacenes y en la gestión de la cadena de suministro.

Hopscotch System Europe: Anne-Gaëlle Le Bihan aglebihan@hopscotch.one+35315569725

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