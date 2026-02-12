La Generación Z está abandonando la cultura del "deslizar" para conectar con personas en la cocina

(Información remitida por la empresa firmante)

-¿Se acabaron las apps de citas? La Generación Z está abandonando la cultura del "deslizar" para conectar con personas importantes en la cocina

Los solteros de la Generación Z pasan 156 horas al año en aplicaciones de citas para solo seis conexiones.

Knorr intensifica la cultura de las citas al fusionar la comida y la amistad.

#ServingSingles anima a sus amigos a recomendar cocineros solteros.

ROTTERDAM, Países Bajos, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Tras pasar aproximadamente 156 horas al año en aplicaciones de citas, equivalentes a seis días y medio, y conseguir, de promedio, solo seis conexiones significativas, la Generación Z y los jóvenes solteros millennials están rompiendo oficialmente con la cultura del "deslizar" que los deja agotados.

Este cambio cultural refleja una tendencia creciente entre los jóvenes solteros que adoptan métodos de citas más auténticos, como las recomendaciones de amigos y las experiencias compartidas, en lugar de depender de la naturaleza impersonal de las aplicaciones de citas.

Un nuevo estudio encargado por la empresa de alimentación Knorr reveló que casi tres cuartas partes (72%) de los solteros de la Generación Z cuestionan la autenticidad de los perfiles de citas, mientras que dos tercios (65%) admiten tener dificultades para encontrar a alguien cuyas prioridades coincidan con las suyas. La fatiga por deslizar el dedo es enorme, pero hay algo que brilla por encima de todo: el irresistible encanto de cocinar.

Según la encuesta, más de cuatro quintas partes (82%) encuentran muy atractivo el interés por la cocina en una posible pareja: el 78% se siente cautivado por la confianza en la cocina y el 76% se derrite por cualquiera que cocine para otros. De hecho, para tres cuartas partes (74%) de los solteros de la Generación Z, cocinar encabeza la lista de rasgos atractivos, superando a quienes tienen un coche llamativo (47%) y a los fanáticos del fitness (59%).

Descubra #ServingSingles, donde Knorr anima a la gente a destacar a sus amigos solteros amantes de la cocina. Cambiando la cultura de "deslizar" por la foto, Knorr promueve la cocina como el nuevo ingrediente secreto para el romance verdadero, reemplazando el desplazamiento interminable por recomendaciones de amigos de confianza. Al combinar la comida, la amistad y el amor moderno, mantiene la autenticidad como la base de las citas modernas.

Inspirada en la tendencia viral #DateMyFriend, #ServingSingles invita a la gente a promocionar a sus amigos solteros apasionados por la cocina, para demostrar que el amor empieza en la cocina.

La generación Z puede recomendar a sus amigos solteros amantes de la cocina en TikTok, compartiendo su nombre, rango de edad y plato estrella usando el hashtag #ServingSingles y el filtro de marca. Knorr promocionará videos de recomendaciones destacados para llegar a aún más solteros, convirtiendo la cocina en el escenario perfecto para el romance.

La encuesta reveló además que cocinar se percibe como atractivo porque une a la gente (35%), demuestra un esfuerzo genuino (32%) y aviva el romance (34%), cualidades que ningún perfil de citas puede capturar.

Además, los amigos y la familia juegan un papel más importante que nunca en las citas modernas: casi dos tercios (64%) de los solteros afirman confiar en la recomendación de una cita de un amigo, mientras que más de un tercio (36%) recurre a sus hermanos para obtener consejos sobre la vida amorosa.

Evidentemente, la necesidad de un compañero de citas nunca ha sido tan grande, ya que la investigación muestra que los solteros de la Generación Z revisan más de 29 perfiles a la semana, de promedio. En los últimos 12 meses, casi la mitad (48%) ha tenido menos de 5 primeras citas, mientras que la relación promedio en una aplicación de citas dura solo seis meses.

Nicky Neerscholten, director Global de Digital y Masterbrand de Knorr, afirmó: "Con #ServingSingles, Knorr apoya a los solteros al destacar la cocina como el superpoder definitivo para las citas. Nuestra misión es hacer que los cocineros solteros sean imprescindibles, porque tanto si eres un chef experimentado como si estás empezando tu aventura culinaria, compartir una comida casera es una forma poderosa de mostrar creatividad, cariño e individualidad; cualidades que van mucho más allá de una foto de perfil con filtro".

"Nuestro estudio demuestra que simplemente destacar tu pasión por la cocina puede aumentar drásticamente tus posibilidades de conseguir una cita. La comida siempre ha sido el lenguaje universal del amor, así que si buscas conectar, únete al movimiento #ServingSingles y deja que tu plato estrella hable por ti".

¿Tienes un mejor amigo/a soltero/a que cocina? Crea un video presentándolo/a y mostrando su plato estrella más delicioso usando el filtro #ServingSingles de Knorr en TikTok (@knorr). No olvides etiquetar a #ServingSingles y a @Knorr, lo que potenciará los perfiles de solteros/as que cocinan, dándoles más posibilidades de encontrar una conexión romántica.

Información de la encuesta: La investigación fue realizada por Censuswide con una muestra de 14.503 encuestados (de 18 a 35 años) abiertos a tener citas y usar apps de citas en Reino Unido, EE.UU., Alemania, México, Francia, Benelux (Países Bajos y Bélgica), Filipinas, Indonesia, Argentina, Sudáfrica, Brasil, Nigeria e Italia. Los datos se recopilaron entre el 24/12/2025 y el 30/01/2026. Censuswide cumple con las normas de la Sociedad de Investigación de Mercado (MRS) y emplea a miembros de la misma, y sigue el código de conducta de la MRS y los principios de ESOMAR.

