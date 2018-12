Genetic Immunity estará presente en el primer Congreso ruso-chino sobre VIH de Moscú

Publicado 06/12/2018 8:16:59 CET

MOSCÚ, December 6, 2018 /PRNewswire/ --

Genetic Immunity se complace al anunciar que ha sido invitada para estar presente en el primer Congreso ruso-chino sobre VIH de Moscú.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/793652/Genetic_Immunity_Logo.jpg )

Peter Boros, director general de Genetic Immunity, presentó la tecnología de plataforma basada en pDNA de la compañía y los datos de ensayos clínicos relacionados con el VIH frente a un grupo de estimados expertos en VIH.

Como parte de la presentación, Genetic Immunity anunció el lanzamiento de un ensayo clínico en Fase III para el principal producto candidato de la compañía, una vacuna terapéutica VIH, que se llevará a cabo en el Moscow City Center for the Prevention and Control of AIDS, con reclutamiento previsto para hasta 200 pacientes. Cuando se termine con éxito, Genetic Immunity planea solicitar la aprobación de marketing en la región de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

"Ha sido un honor el hecho de estar invitado y poder llevar a cabo una presentación ante un grupo de expertos en VIH de tanta importancia procedentes de Rusia, China y Estados Unidos. Creo que nuestra presentación se ha recibido correctamente y estamos todos impacientes por llevar a cabo una presentación exitosa del ensayo. Si se consigue la aprobación de marketing, nuestra vacuna terapéutica del VIH podrá presentar un avance del paradigma en el tratamiento del VIH", explicó Boros.

La plataforma DermaVir contiene un nuevo plásmido ADN que codifica la mayor parte de los genes VIH. La vacuna se administra de forma tópica utilizando el dispositivo médico DermaPrep.

"Boros realizó una presentación excelente entorno a la plataforma de vacuna terapéutica de Genetic Immunity, destacando especialmente los resultados VIH de la compañía hasta la fecha. Estoy impaciente por finalizar el ensayo previsto en Fase III, y cuando se consiga un resultado de éxito, tratar a los pacientes con un nuevo producto de vacuna altamente prometedor", añadió el profesor Alexey Mazus, responsable del Moscow City Center for the Prevention and Control of AIDS.

Acerca de Genetic Immunity Genetic Immunity es una compañía de biotecnología en fase de desarrollo centrada en la investigación de vacunas terapéuticas. La tecnología de plataforma propia de la compañía, que se basa en el pDNA desplegado de forma transdermal, puede ser eficaz en el impulso del sistema inmune de cara a la lucha de las enfermedades, incluyendo las infecciones víricas como el VIH, distintos tipos de cáncer y alergias, entre otras. El principal producto candidato de Genetic Immunity para el tratamiento del VIH ha completado tres ensayos clínicos con propiedades de aceleración inmune bien establecidas. Basándose en los datos de VIH hasta la fecha, la compañía ya está expandiendo su cartera de productos dentro de varias indicaciones contra el cáncer.

Página web: http://www.geneticimmunity.com

Más información disponible en: Viktor Rozsnyay, consejero delegado de Genetic Immunity, viktor@geneticimmunity.com

Consultas para medios: Vladislav Shayman, socio administrativo del Expertise Institute, vladislav.shayman@expertinst.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/793652/Genetic_Immunity_Logo.jpg

CONTACTO: +36-309-147-065