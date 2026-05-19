Geotab lanza nuevos productos para flotas europeas en Connect Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

Del vehículo al trabajo, los nuevos dispositivos GO y los dispositivos de seguimiento de activos GO Anywhere proporcionan a los operadores de flotas europeos información sobre todos los activos que poseen

BARCELONA, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, líder mundial en soluciones de vehículos conectados y gestión de activos, ha anunciado hoy en Geotab Connect Europe™ 2026 el lanzamiento en Europa de la familia de dispositivos GO y la familia de dispositivos de seguimiento de activos GO Anywhere™.

Los precios del diésel en Europa han aumentado más de un 30% desde enero de 2026, superando los 2€ por litro en algunos lugares. Al mismo tiempo, el robo de equipos cuesta a los sectores europeos de la construcción y el alquiler de vehículos aproximadamente 1.500 millones de euros anuales. A medida que se intensifica la presión sobre los márgenes de las flotas, la calidad de los datos que impulsan las decisiones operativas nunca ha sido tan importante. Ambas familias de productos están diseñadas para proporcionar a los operadores de flotas control sobre las variables clave: la información que alimenta sus decisiones y la visibilidad sobre todos los activos que poseen.

La familia de dispositivos GOLos dispositivos GO y GO Plus™ están diseñados sobre una nueva arquitectura común que recopila y procesa datos de alta fidelidad en la plataforma de inteligencia de Geotab.

El GO ofrece integración nativa Bluetooth para dar soporte a aplicaciones del conductor sin hardware externo, monitorización avanzada de entradas/salidas para métricas específicas del vehículo como la toma de fuerza (PTO), y una alerta de manipulación de "último aliento" alimentada por un supercondensador que notifica a los gestores de flotas en el momento en que se desconecta un dispositivo.

ofrece integración nativa Bluetooth para dar soporte a aplicaciones del conductor sin hardware externo, monitorización avanzada de entradas/salidas para métricas específicas del vehículo como la toma de fuerza (PTO), y una alerta de manipulación de "último aliento" alimentada por un supercondensador que notifica a los gestores de flotas en el momento en que se desconecta un dispositivo. El GO Plus amplía las capacidades para operaciones de alta complejidad, añadiendo seguimiento preparado para satélite en zonas de baja cobertura, un punto de acceso Wi-Fi integrado para tablets en cabina y modo cliente Wi-Fi integrado para la descarga automática de datos en la base. Una batería interna dedicada conserva cinco segundos de datos de alta resolución durante una colisión, asegurando el registro de los hechos para seguros y responsabilidades.

Ambos dispositivos alimentan Geotab Ace, el asistente de IA de Geotab, convirtiendo datos del vehículo en respuestas accionables para los gestores de flotas.

La familia GO Anywhere

La familia GO Anywhere amplía la visibilidad más allá del vehículo hacia remolques, equipos y herramientas que se encuentran fuera de él.

GO Anywhere está diseñado para activos no motorizados como remolques y equipos inactivos. Con hasta 10 años de duración de batería, proporciona actualizaciones de ubicación cada hora sin la carga de un mantenimiento frecuente, e incorpora un modo de alta frecuencia bajo demanda para el seguimiento y la recuperación rápida en caso de robo.

está diseñado para activos no motorizados como remolques y equipos inactivos. Con hasta 10 años de duración de batería, proporciona actualizaciones de ubicación cada hora sin la carga de un mantenimiento frecuente, e incorpora un modo de alta frecuencia bajo demanda para el seguimiento y la recuperación rápida en caso de robo. GO Anywhere Plus™ combina alimentación cableada para una localización en tiempo real con una batería de respaldo reemplazable en campo, proporcionando visibilidad continua en despliegues complejos. Para operadores logísticos que gestionan flotas de remolques transfronterizas o empresas de construcción que rastrean maquinaria pesada en múltiples ubicaciones, aporta los datos operativos persistentes necesarios para mejorar la utilización de activos y reducir el tiempo de inactividad.

combina alimentación cableada para una localización en tiempo real con una batería de respaldo reemplazable en campo, proporcionando visibilidad continua en despliegues complejos. Para operadores logísticos que gestionan flotas de remolques transfronterizas o empresas de construcción que rastrean maquinaria pesada en múltiples ubicaciones, aporta los datos operativos persistentes necesarios para mejorar la utilización de activos y reducir el tiempo de inactividad. Small Asset Tracking utiliza balizas BluetoothⓇ Low Energy (BLE) para ampliar la visibilidad a herramientas y equipos portátiles más vulnerables a pérdidas. Rastrea estos activos a través de dispositivos conectados cercanos y activa alertas de geovalla cuando los elementos se dejan atrás.

Los tres se integran con MyGeotab para ofrecer una vista única de toda la flota.

"Las flotas están bajo presión debido al aumento de costes, márgenes más ajustados y una creciente complejidad", afirmó Edward Kulperger, SVP EMEA en Geotab. "La familia de dispositivos GO responde directamente a ese desafío: más capacidad desde el primer momento, sin hardware adicional ni configuraciones personalizadas, basada en una calidad de datos lo suficientemente precisa como para soportar IA. Y con GO Anywhere, esa visibilidad se extiende a todos los activos en el trabajo, no solo a los vehículos".

Ambas familias de productos se desplegarán en Europa a finales de 2026, tras su lanzamiento en Norteamérica en febrero, totalmente integradas en la plataforma MyGeotab. El lanzamiento marca un momento decisivo para consolidar el fragmentado ecosistema de hardware del que dependen muchas flotas en la actualidad, sustituyendo múltiples proveedores distintos por una única base de datos preparada para IA.

Para más información sobre la familia de dispositivos GO, visitar: geotab.com/press-release/next-gen-go-devices/

Para más información sobre GO Anywhere, visitar: geotab.com/fleet-management-solutions/asset-tracking/

Sobre Geotab Geotab es líder mundial en operaciones conectadas, videotelemática e información basada en IA. Más de 100.000 clientes desde flotas pequeñas y medianas hasta empresas Fortune 500 y organizaciones del sector público, incluido el gobierno federal de EE. UU., confían en nosotros. Geotab conecta aproximadamente 6 millones de vehículos y activos y procesa 100.000 millones de puntos de datos a diario. La plataforma abierta y el ecosistema de más de 700 partners de Geotab unifican la seguridad, el cumplimiento de la normativa y las operaciones en un único sistema, además contamos con las certificaciones ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra misión es crear un mundo en movimiento más seguro, eficiente y sostenible.

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