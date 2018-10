COMUNICADO: Global Food Safety Conference 2018: Asociaciones públicas y privadas en el punto de mira al inicio de la rueda de prensa

Publicado 06/03/2018 12:44:42 CET

- 1.200 delegados procedentes de 52 países asisten a la Global Food Safety Conference 2018 de Tokio, que se celebra del 5 al 8 de marzo, organizada por medio de la Global Food Safety Initiative (GFSI) - Un objetivo clave de la rueda de prensa de este año es la importancia de las asociaciones públicas y privadas (PPP) - Una serie de anuncios clave establecen la agenda para el año venidero en la seguridad de los alimentos

La Global Food Safety Conference, el evento más importante del año de cara a la seguridad de los alimentos, comenzó ayer en Tokio, Japón. Organizado a través de la Global Food Safety Initiative (GFSI), el evento es testigo de cómo 1.200 delegados de la industria de los alimentos procedentes de 52 países se reúnen para debatir acerca de los temas y tendencias más importantes en la industria de los alimentos. El objetivo clave de la conferencia de este año, que se celebra justo antes de la sesión plenaria de apertura, son las asociaciones públicas y privadas. Los anuncios ilustran el liderazgo de la GFSI en instar hacia una colaboración superior entre los reguladores del gobierno y el sector privado de cara al avance de la seguridad de los alimentos y en crear mejores vidas para los consumidores en todas partes.

Colaboración con los gobiernos

Las asociaciones públicas y privadas (PPPs) forman el tema central de la rueda de prensa de este año, que se celebra tras la tercera edición de la reunión Government to Business (G2B), que ha sido testigo de cómo los responsables de todo el mundo se reunían para debatir acerca de las últimas oportunidades para la colaboración de la seguridad de los alimentos entre los sectores público y privado. En la reunión G2B de este año, al consejo de dirección de GFSI se unieron 40 organizaciones que representaban a 25 países y 5 IGOs. Paul Mayers, vicepresidente de la Canadian Food Inspection Agency, Canadá; Mika Yokota, directora de la Food Industrial Corporate Affairs Office de la Food Industry Affairs Bureau y Mike Robach, Chairperson of the GFSI Board of Directors, chaired the meeting.

La rueda de prensa fue testigo de nuevas asociaciones anunciadas, permitiendo a los sectores públicos y privados impulsar el progreso en las aproximaciones operativas hacia la cultura de la seguridad de los alimentos y la ampliación de la capacidad basada en el Global Markets Programme de GFSI - un marco laboral para implementar sistemas de seguridad alimenticios robustos en los mercados en desarrollo.

Ayudando a la industria a implementar los sistemas de seguridad en los alimentos

GFSI se compromete a apoyar el desarrollo de la seguridad de los alimentos en las economías en desarrollo, y la rueda de prensa de este año de GFSI muestra una serie de anuncios relacionados con la provisión de los incentivos financieros para negocios FMCG de tamaño pequeño y mediano en las regiones en desarrollo. Muestra además las nuevas directrices que cubren la implementación de procesos destacados de seguridad y calidad de los alimentos, sobre todo en relación a la auditoría de terceras partes.

Mike Robach, presidente del consejo de administración de GFSI y vicepresidente de asuntos normativos y de calidad de seguridad de alimentos empresariales de Cargill, declaró: "La Global Food Safety Conference de este año marca un punto de inflexión para el fortalecimiento de las relaciones entre los gobiernos y el sector privado. Como presidente del consejo de administración de GFSI, me enorgullece ver el diálogo creciente que GFSI está levando. Este tipo de colaboración pública y privada no tiene precedentes. Hace 10 años esto hubiera sido casi impensable, pero el apoyo que estamos viendo en todo el mundo está señalando un cambio grande y positivo".

